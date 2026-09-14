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ગુજરાતના આ ગણપતિ મંદિરમાં બપ્પાને 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર'ની પરંપરા, ગાયકવાડ સમયથી ચાલે છે પ્રથા

મહેસાણા શહેરની મધ્યમાં આવેલું શ્રી સિદ્ધિવિનાયક ગણપતિ મંદિર સમગ્ર રાજ્યમાં એક અનોખું અને વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે.

ગણપતિ મંદિર
ગણપતિ મંદિર (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 3:12 PM IST

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મહેસાણા: ઉત્સવો અને પરંપરાઓની ભૂમિ ગુજરાતમાં અનેક ઐતિહાસિક મંદિરો આવેલા છે, પરંતુ મહેસાણા શહેરની મધ્યમાં આવેલું શ્રી સિદ્ધિવિનાયક ગણપતિ મંદિર સમગ્ર રાજ્યમાં એક અનોખું અને વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. ગણેશ ચતુર્થીના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં ગણપતિ દાદાના જયઘોષ ગુંજી ઉઠે છે, ત્યારે મહેસાણાના આ મંદિરમાં એક એવી પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે, જે આખા ગુજરાતમાં અન્ય કોઈ સ્થળે જોવા મળતી નથી. અહીં ગણપતિ દાદાને પોલીસ વિભાગ દ્વારા 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' એટલે કે શસ્ત્રો સાથે સત્તાવાર સલામી આપવામાં આવે છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને રાજવી ગૌરવનો સમન્વય સાધતી આ ભવ્ય પરંપરાને નિહાળવા માટે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો દર વર્ષે ઉમટી પડે છે.

શું છે તેનો ઈતિહાસ?

આ અનોખી પ્રથા પાછળનો ઈતિહાસ ખૂબ જ રોચક અને ગૌરવશાળી છે. આજથી આશરે દોઢસો વર્ષ પહેલાં, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત બોમ્બે સ્ટેટ તરીકે એક જ વહીવટી માળખા હેઠળ હતા, ત્યારે મહેસાણા પંથક વડોદરાના ગાયકવાડ રાજવીઓના શાસન હેઠળ આવતો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અને મંદિરના મહંતોના જણાવ્યા અનુસાર, મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના આગમન પૂર્વે સંત શ્રી નિરંજનદાસ ગુરુ ઉત્તરદાસ અહીં આવ્યા હતા અને તેમણે આ પવિત્ર જગ્યાએ મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ મહેસાણા પધાર્યા, ત્યારે તેમણે અહીં બિરાજમાન ગણપતિ દાદાના દર્શન કર્યા. ગાયકવાડ રાજવીઓ મૂળ મહારાષ્ટ્રીયન હોવાથી ગણપતિ દાદા તેમના ઈષ્ટદેવ હતા.

મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે મહેસાણામાં એક મહેલ પણ બનાવ્યો હતો. તે સમયે પોલીસ દળ અને સૈન્યમાં મોટાભાગના સૈનિકો મરાઠી સમુદાયમાંથી આવતા હતા, જેમની ગણપતિ દાદા પ્રત્યે ખૂબ જ ઊંડી આસ્થા હતી. આ આસ્થા અને શ્રદ્ધાને માન આપીને મહારાજાએ ગણપતિ દાદાને વિશેષ રાજકીય સન્માન આપવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમણે પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેની ભક્તિના પ્રતીક રૂપે રાજ્યની પોલીસ દ્વારા 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર' આપવાની શરૂઆત કરાવી. ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી, દર વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિ બાપ્પાને પોલીસ જવાનો દ્વારા હથિયારો સાથે સત્તાવાર રીતે સલામી આપવામાં આવે છે. દેશને આઝાદી મળ્યા પછી અને રજવાડાઓનું ભારતીય સંઘમાં વિલીનીકરણ થયા બાદ પણ, મહેસાણા પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા આ ઐતિહાસિક પ્રથાને ખૂબ જ આદરપૂર્વક જીવંત રાખવામાં આવી છે.

સ્ટેટ ઓનર સાથે બપ્પાની નગરયાત્રા

ગાર્ડ ઓફ ઓનર અર્પણ કર્યા બાદ ભગવાન ગણપતિની ભવ્ય નગરયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. આ નગરયાત્રામાં મહેસાણા શહેરના હજારો નગરજનો ઉમંગભેર જોડાય છે. બેન્ડવાજા, ઢોલ-નગારા અને ડીજેના તાલે યુવાનો ગરબે ઘૂમે છે અને સમગ્ર વાતાવરણ 'ગણપતિ બાપ્પા મોરયા' ના નાદથી ગુંજી ઉઠે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં માત્ર મહેસાણાનું આ એક જ એવું મંદિર છે, જ્યાં ભગવાનને આ પ્રકારે સ્ટેટ ઓનર સાથે નગરયાત્રાએ લઈ જવામાં આવે છે.

ધાર્મિક કાર્યક્રમોની સાથે સાથે આ મંદિરમાં કળા અને સંસ્કૃતિને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. છેલ્લા ૫૦ વર્ષથી વધુ સમયથી મંદિરમાં ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન રાત્રિના સમયે ભવ્ય 'સંતવાણી' અને લોકડાયરાના કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે. ગણેશદાસ બાપુ અને બાબુપુરી બાપુની હાજરીમાં અહીં ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારો જેવા કે નારાયણ સ્વામી, અર્જુનગીરી કચ્છી અને પ્રાણભાઈ વ્યાસ વગેરેએ પોતાની પ્રભાવશાળી વાણીથી શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. આજે પણ સંતવાણીની આ પરંપરા અતૂટ રહી છે. આધુનિક સમયમાં પણ મહેસાણાના યુવાનો અને વડીલોએ ભેગા મળીને ગાયકવાડ સમયની આ અમૂલ્ય વિરાસતને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે જાળવી રાખી છે.

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GàNPATI BAPPA GUARD OF OWNER
મહેસાણા સમાચાર
ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
સયાજીરાવ ગાયકવાડ
GàNPATI BAPPA GUARD OF OWNER

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