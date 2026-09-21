નવસારીના આ ગણેશજીને 14 કિલોથી વધુ ચાંદીના આભૂષણો અને સોનાનું તિલક, લોકો કહે છે ‘માનતાના રાજા'
છેલ્લા 59 વર્ષથી ‘સ્તુતિ ગણેશ મંડળ’ દ્વારા શ્રીજીની સ્થાપના કરાઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ગણેશજીને ભક્તો પ્રેમથી ‘માનતાના રાજા’ તરીકે ઓળખે છે.
Published : September 21, 2026 at 1:39 PM IST
નવસારી: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશભરમાં ગણેશોત્સવની ધૂમ મચી છે, દરેક શહેરોમા ભગવાન ગણેશની વિવિધ આકારની પ્રતિમાઓના પંડાલ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે નવસારી શહેરના મોટા બજારમાં આવેલી મામા ચેવડાવાળાની ગલીમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન આસ્થા અને ભક્તિનો અનોખો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
અહીં છેલ્લા 59 વર્ષથી ‘સ્તુતિ ગણેશ મંડળ’ દ્વારા શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ગણેશજીને ભક્તો પ્રેમથી ‘માનતાના રાજા’ તરીકે ઓળખે છે. શું છે તેની પાછળની માન્યતા તે આગળ જાણીએ.
પરંપરા શરૂ થઈ
આ પરંપરાની શરૂઆત મંડળના સભ્યોની એક માનતાથી થઈ હતી. ગણેશજી સમક્ષ રાખેલી મનોકામના પૂર્ણ થયા બાદ શરૂ થયેલી આ પરંપરા સમય જતાં નવસારી પૂરતી સીમિત ન રહી. આજે અમેરિકા, કેનેડા, ન્યૂઝીલેન્ડ, યુરોપ, સાઉથ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત વિદેશમાં વસતા ભક્તો પણ પોતાની માનતા પૂર્ણ થયા બાદ અહીં ગણેશજીની મૂર્તિ પધરાવે છે.
આ વર્ષે 865થી વધુ માનતાની ગણેશ પ્રતિમા
શ્રાવણ મહિનાથી માનતાની નોંધણી શરૂ થાય છે અને ગણેશોત્સવ દરમિયાન મુખ્ય શ્રીજીની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં માનતાની મૂર્તિઓ ગોઠવવામાં આવે છે. આ વર્ષે 865થી વધુ માનતાની ગણેશ પ્રતિમાઓ અહીં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ મૂર્તિઓ સાથે ભક્તોની આસ્થા અને મનોકામનાઓનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
બાપ્પાને 14 કિલોથી વધુ ચાંદીના આભૂષણો અને સોનાનું તિલક
સ્તુતિ ગણેશની ભવ્યતા માત્ર માનતાની મૂર્તિઓ પૂરતી સીમિત નથી. ભક્તો દ્વારા બાપ્પાને 14 કિલોથી વધુ ચાંદીના આભૂષણો અને સોનાનું તિલક અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ શણગાર શ્રીજીની ભવ્યતામાં વધારો કરે છે અને ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક બની રહ્યો છે.
1008 મોદકની આહુતિ
મંડળ દ્વારા છેલ્લા 24 વર્ષથી ગણેશ મહાયાગનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. મહાયાગ દરમિયાન 1008 મોદકની આહુતિ આપવામાં આવે છે અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં જોડાય છે. મહાપ્રસાદમાં પણ 5 હજારથી વધુ ભક્તો લાભ લે છે.
ગણેશજીની આરાધના સાથે સામાજીક કાર્યો
સ્તુતિ ગણેશ મંડળની ઓળખ માત્ર ધાર્મિક આયોજનથી નહીં, પરંતુ સામાજિક સેવાના કાર્યો સાથે પણ જોડાયેલી છે. દર વર્ષે નવસારીના મમતા મંદિરના દિવ્યાંગ તથા મૂક-બધિર બાળકોને ખાસ ગણેશ દર્શન માટે લાવવામાં આવે છે. બાળકોને ભોજન અને ભેટ આપી તેમની સાથે ગણેશોત્સવની ખુશીઓ વહેંચવામાં આવે છે.
‘માનતાના રાજા’ બન્યા નવસારીનું આકર્ષણ
આ રીતે નવસારીની મામા ચેવડાવાળાની ગલીમાં બિરાજતા શ્રીજી માટે સ્થાનિક ભક્તિ સાથે દેશ-વિદેશના ભક્તોની આસ્થા પણ જોડાયેલી છે. 59 વર્ષ જૂની પરંપરા, 865થી વધુ માનતાની મૂર્તિઓ, 14 કિલોથી વધુ ચાંદીના આભૂષણો અને સોનાના તિલક સાથે બિરાજતા ‘માનતાના રાજા’ આજે નવસારીની આગવી ગણેશ પરંપરાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.