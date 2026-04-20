સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રામાં આવેલ 200 વર્ષ જૂના ગણપતિ મંદિરમાં વૈશાખ સુદ ચોથની ભવ્ય ઉજવણી

સમગ્ર ભારતમાં માત્ર બે જ એવા ગણપતિ મંદિરો છે જ્યાં બાપ્પાએ સર્પની જનોઈ ધારણ કરી હોય, જેમાંનું એક ગુજરાતમાં છે.

Published : April 20, 2026 at 5:14 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: વૈશાખ સુદ ચોથના પાવન અવસરે સમગ્ર ગુજરાત અને દેશભરમાં ગણેશજીની પૂજા-અર્ચના ભક્તિભાવપૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. આજના દિવસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રામાં આવેલા એક વિશેષ અને ઐતિહાસિક ગણપતિ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ મંદિરમાં વૈશાખ સુદ ચોથની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગણપતિ દાદાની વિશેષ પૂજા અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ધ્રાંગધ્રામાં આવેલ આ 'એકદંતા ગણપતિ'નું મંદિર સમગ્ર ગુજરાતમાં અનોખું છે. આખા ભારતમાં માત્ર બે જ એવા ગણપતિ મંદિરો છે જ્યાં ગણેશજીએ જનોઈ તરીકે સર્પ (સાપ) ધારણ કર્યો હોય. મંદિરના પૂજારી કૌશિકભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, એક મંદિર દક્ષિણ ભારતમાં છે અને બીજું ગુજરાતના ધ્રાંગધ્રામાં આવેલું છે. આ મંદિરમાં બિરાજમાન દાદાની મૂર્તિ વિશાળ છે, સીધી સૂંઢવાળી અને એકદંત છે. અહીં ગણપતિ દાદા પોતાના સમગ્ર પરિવાર સાથે બિરાજમાન છે.

આશરે 200 વર્ષ જૂના આ ચમત્કારી મંદિરની સ્થાપના ધ્રાંગધ્રા સ્ટેટના રણમલસિંહજીએ કરી હતી. લોકોમાં એવી દ્રઢ માન્યતા છે કે વૈશાખ સુદ ચોથના દિવસે અહીં દર્શન કરી જે પણ માનતા કે બાધા રાખવામાં આવે છે, તે એક વર્ષની અંદર પૂરી થાય છે. ભક્તોના અટકેલા કામો તાત્કાલિક પૂરા થાય છે અને ઘરમાં આવતા સારા પ્રસંગો નિર્વિઘ્ને પાર પડે છે તેવી વર્ષો જૂની લોકવાયકા આજે પણ પ્રચલિત છે.

આજના શુભ દિવસે મંદિરમાં વિશેષ હવન કરવામાં આવ્યો હતો અને ગણપતિ દાદાને ગોળના લાડુનો પ્રસાદ ચડાવવામાં આવ્યો હતો. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી હજારો લોકો પોતાના પરિવાર સાથે અહીં દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા છે. ભક્તોની આસ્થા અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ અને મહંત દ્વારા મંદિરને મોડી રાત સુધી ખુલ્લું રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ મંદિરના પટાંગણમાં ભવ્ય મેળો પણ ભરાયો છે, જ્યાં દર્શનની સાથે સાથે લોકો મેળાનો પણ આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે. ભક્તિ અને આનંદનો આ અનોખો સંગમ ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

