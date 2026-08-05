ETV Bharat / state

'હે બાપ્પા...' ભારે વરસાદે મૂર્તિકારોની મહેનત ધોઈ નાખી, વાપીમાં ગણપતિની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં ભારે નુકસાન

ગણેશોત્સવ માટે તૈયાર કરાયેલી ગણેશ પ્રતિમાઓ વરસાદી પાણીમાં પલળીને બગડી જતાં વાપીના મૂર્તિકારોને મોટું નુકસાન થયું છે.

મૂર્તિકારોની મહેનત પર ભારે વરસાદે પાણી ફેરવી નાખ્યું
મૂર્તિકારોની મહેનત પર ભારે વરસાદે પાણી ફેરવી નાખ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: ગત 23 અને 24 જુલાઈના રોજ વલસાડ જિલ્લામાં પડેલા અતિભારે વરસાદના પગલે જનજીવનને માઠી અસર પહોંચાડી હતી. એક જ દિવસમાં આશરે 24 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવ્યા હતા અને અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. વાપી શહેરના અનેક રહેણાંક વિસ્તારો, દુકાનો તેમજ લારી-ગલ્લાઓમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતા વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું. આ કુદરતી આફતની સૌથી મોટી અસર ગણેશોત્સવ માટે પ્રતિમાઓ તૈયાર કરતા સ્થાનિક મૂર્તિકારો પર પણ પડી છે.

પાણીમાં પલળીને પ્રતિમાઓનો નાશ

વાપીમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી પોતાના હાથે માટીની ગણેશ પ્રતિમાઓ બનાવી વેચાણ કરતા મૂર્તિકારો માટે આ વરસાદ આર્થિક આફત બનીને આવ્યો હતો. ભારે વરસાદના કારણે રાત્રિના સમયે તેમના ઘરના ઓટલા સુધી પાંચથી છ ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ઓટલા પર તૈયાર રાખવામાં આવેલી સાતથી આઠ ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી અંદાજે 170 થી 180 જેટલી મોટી ગણેશ પ્રતિમાઓ વરસાદી પાણીમાં પલળી ગઈ હતી. માટીની બનેલી પ્રતિમાઓમાં પાણી લાગતા તે પીગળી જવા પામી હતી અને વેચાણ માટે સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ લાયક રહી નહોતી.

વાપીમાં ગણપતિની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં ભારે નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

નુકસાનીનો ડબલ માર

મૂર્તિકારોના જણાવ્યા મુજબ ગણેશ પ્રતિમાઓ બનાવવા માટે ખાસ પ્રકારની શાડુ માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ શાડુ માટીના ભાવમાં અંદાજે 50 ટકાનો વધારો થયો છે. એટલું જ નહીં, વોટર કલર, પ્રિન્ટ કલર અને અન્ય જરૂરી સામગ્રીના ભાવ પણ વધ્યા હોવાથી પ્રતિમા તૈયાર કરવાની કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવા સંજોગોમાં તૈયાર કરેલી પ્રતિમાઓ વરસાદમાં બગડી જતાં મૂર્તિકારોને ડબલ આર્થિક ફટકો સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

વાપીમાં ગણપતિની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં મૂર્તિકારોને ભારે નુકસાન
વાપીમાં ગણપતિની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં મૂર્તિકારોને ભારે નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

20 થી 30 લાખ સુધીના નુકસાનનો અંદાજ

વરસાદી પાણીમાં બગડેલી પ્રતિમાઓ અને કાચા માલને કારણે એક મૂર્તિકારને અંદાજે અઢીથી ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધીનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગણેશોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉથી જ ગ્રાહકોના ઓર્ડર મુજબ તૈયાર કરેલી પ્રતિમાઓ પાણીમાં બગડી જતાં હવે તે ગ્રાહકોને આપી શકાય તેવી સ્થિતિમાં રહી નથી. જેના કારણે ઓર્ડર સમયસર પૂર્ણ કરવાની સાથે ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો પડકાર પણ ઉભો થયો છે.

નવેસરથી ગણેશજીની મૂર્તિમાં વ્યસ્ત બન્યા મૂર્તિકારો
નવેસરથી ગણેશજીની મૂર્તિમાં વ્યસ્ત બન્યા મૂર્તિકારો (Etv Bharat Gujarat)

ફરી શરૂ કરી દિવસ-રાત મહેનત

ભારે નુકસાન છતાં મૂર્તિકારો હિંમત હાર્યા નથી. છેલ્લા લગભગ 20 દિવસથી તેઓ પોતાના કારીગરો સાથે દિવસ-રાત મહેનત કરીને ફરીથી પ્રતિમાઓ તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે. અગાઉ તૈયાર કરેલી પ્રતિમાઓ બગડી જતાં હવે એ જ ઓર્ડર ફરીથી નવા સિરેથી બનાવવાનો વારો આવ્યો છે. સમય ઓછો અને ઓર્ડર વધુ હોવાથી કારીગરો સતત કામ કરી રહ્યા છે, જેથી ગણેશોત્સવ પહેલાં તમામ ગ્રાહકોને સમયસર પ્રતિમાઓ પહોંચાડી શકાય.

અગાઉ તૈયાર કરાયેલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં નવી પ્રતિમાઓ બનાવવા લાગ્યા કારીગરો
અગાઉ તૈયાર કરાયેલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ પલળીને બગડી જતાં નવી પ્રતિમાઓ બનાવવા લાગ્યા કારીગરો (Etv Bharat Gujarat)

'અમે અગાઉથી ગ્રાહકોના અનેક એડવાન્સ ઓર્ડર લઈ પ્રતિમાઓ તૈયાર કરી હતી અને માત્ર આખરી ઓપ આપવાનો બાકી હતો. પરંતુ ભારે વરસાદ દરમિયાન રાત્રિના દોઢ વાગ્યાની આસપાસ અચાનક પાણી ઘરના ઓટલા સુધી પહોંચી ગયું હતું. પાણીનું સ્તર એટલું વધી ગયું કે ઓટલા પર રાખેલી મોટી પ્રતિમાઓને બચાવવાની પણ તક મળી નહોતી. પરિણામે અનેક પ્રતિમાઓ સંપૂર્ણપણે બગડી ગઈ અને ફરીથી શરૂઆત કરવી પડી'. - વિલાસભાઈ, મૂર્તિકાર, વાપી

અંદાજે 170 થી 180 જેટલી મોટી ગણેશ પ્રતિમાઓ વરસાદી પાણીમાં પલળી ગઈ
અંદાજે 170 થી 180 જેટલી મોટી ગણેશ પ્રતિમાઓ વરસાદી પાણીમાં પલળી ગઈ (Etv Bharat Gujarat)

મૂર્તિકારોનું કહેવું છે કે, આ નુકસાન માટે સરકાર તરફથી કોઈ વળતર મળશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. તેમ છતાં તેઓ નિરાશ થયા વગર ફરીથી પોતાના વ્યવસાયને ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ચારથી પાંચ કારીગરોની મદદથી સતત દિવસ-રાત મહેનત કરીને તમામ ઓર્ડર પૂર્ણ કરવાની દિશામાં કામ ચાલી રહ્યું છે. વરસાદે તેમને ડબલ મહેનત કરવા માટે મજબૂર કર્યા હોવા છતાં તેઓ ગ્રાહકોની લાગણી અને વિશ્વાસ જાળવી રાખવા પ્રતિબદ્ધ હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.

કુદરત સામે કોઈનું ચાલતું નથી

મૂર્તિકારોનું માનવું છે કે, કુદરત સામે કોઈનું ચાલતું નથી. ભારે વરસાદે તેમની મહિનાઓની મહેનત પળવારમાં ધોઈ નાખી, પરંતુ હવે ફરીથી ઊભા થવાનો સંકલ્પ તેમણે કર્યો છે. આર્થિક નુકસાન, વધતી મોંઘવારી અને સમયની અછત વચ્ચે પણ તેઓ પોતાના કારીગરો સાથે સતત મહેનત કરી રહ્યા છે, જેથી ગણેશોત્સવ પહેલાં તમામ પ્રતિમાઓ તૈયાર કરી શકાય અને ભક્તોના ઘરે બાપ્પાનું આગમન નિરાશા નહીં પરંતુ આનંદ સાથે થઈ શકે.

આ પણ વાંચો

  1. વલસાડમાં 24 ઇંચ વરસાદ બાદ કોલક નદીના પૂરથી આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભારે તબાહી; ઘરો, અનાજ અને દસ્તાવેજો પાણીમાં તણાયા
  2. વલસાડમાં અતિભારે વરસાદથી એલર્ટ, કલેક્ટર નીતિન સાંગવાને નીચાણવાળા વિસ્તારોનું કર્યું નિરીક્ષણ

TAGGED:

VINAYAK CHATURATHI 2026
GANESHOTSAV 2026
GANESH IDOL SOAKED AND SPOIL
ગણેશ ચતુર્થી 2026
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.