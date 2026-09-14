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છેલ્લાં 40 વર્ષથી શ્રીજીનો સંગ્રહ કરતા જામનગરના ગણેશ ભક્ત, ઘરને બનાવ્યું ગણેશજીનું મ્યુઝિયમ

જામનગરના દિલીપ ધ્રુવના નામના વ્યક્તિએ પોતાની અતૂટ શ્રદ્ધા અને મહેનતથી પોતાના ઘરમાં જ એક અનોખું અને વિશાળ ગણેશ કલેક્શન ઊભું કર્યું છે.

ઘરમાં બનાવ્યું શ્રીજીનું સંગ્રહાલય
ઘરમાં બનાવ્યું શ્રીજીનું સંગ્રહાલય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 3:06 PM IST

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જામનગર: ​ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વાજતે-ગાજતે ગણેશજીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, ગણેશોત્સવ નિમિત્તે આપણે ઘણી જગ્યાએ ગણપતિ બાપ્પાના વિવિધ પંડાલ અને મૂર્તિઓ જોઈએ છીએ, પરંતુ જામનગરના દિલીપ ધ્રુવના નામના વ્યક્તિએ પોતાની અતૂટ શ્રદ્ધા અને મહેનતથી પોતાના ઘરમાં જ એક અનોખું અને વિશાળ ગણેશ કલેક્શન ઊભું કર્યું છે.

જામગનર શહેરના પંચેશ્વર ટાવર પાસે રહેતા દિલીપભાઈએ પોતાના ઘરને જ અનોખું ગણેશજીની મૂર્તિનું મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે. જેના દર્શન કરવા કોઈપણ વ્યક્તિ આવી શકે છે.

જામનગરના ગણેશ ભક્તે ઘરને બનાવ્યું ગણેશજીનું મ્યુઝિયમ (Etv Bharat Gujarat)

દિલીપભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા 40 વર્ષથી ગણેશજીની વિવિધ વસ્તુઓનું કલેક્શન કરી રહ્યા છે. આટલા દાયકાઓની તેમની મહેનત અને ભક્તિના અંતે, આજે તેમની પાસે કુલ 3 હજાર જેટલાં ગણપતિનું એક વિશાળ કલેક્શન તૈયાર થઈ ગયું છે.

દિલીપભાઈએ ઘરને બનાવ્યું ગણેશજીની મૂર્તિઓનું સંગ્રહાલય
દિલીપભાઈએ ઘરને બનાવ્યું ગણેશજીની મૂર્તિઓનું સંગ્રહાલય (Etv Bharat Gujarat)

ગણેશજીના આ 3 હજાર જેટલા વસ્તુઓના વિશાળ કલેક્શનમાં વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. ​તેમના આ સંગ્રહમાં માત્ર ગણપતિની જ 800 જેટલી મૂર્તિઓ રહેલી છે.

આજે તેમની પાસે ગણેશજીની મુર્તિઓનું 3 હજાર જેટલું કલેક્શન
આજે તેમની પાસે ગણેશજીની મુર્તિઓનું 3 હજાર જેટલું કલેક્શન (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત ગણપતિના 200 જેટલા કીચેન, વુડન ફ્રેમ સાથે ​ગણપતિ બાપ્પાના 500 જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ અને ગણપતિની બુક અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ મળીને તેમની પાસે આજે કુલ મળીને 3 હજાર જેટલું કલેક્શન થાય છે.

40 વર્ષથી ગણેશજીની મૂર્તિઓનો સંગ્રહ કરતા દિલીપભાઈ ધ્રુવ
40 વર્ષથી ગણેશજીની મૂર્તિઓનો સંગ્રહ કરતા દિલીપભાઈ ધ્રુવ (Etv Bharat Gujarat)

દિલીપભાઈએ જણાવ્યું કે, તેમના આ અનોખા સંગ્રહમાં એકદમ વિવિધતા જોવા મળે છે. તેમની પાસે ચાંદી, લાકડું (વુડન), કાચ અને થર્મોકોલ જેવી વિવિધ વસ્તુઓમાંથી બનેલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ છે.

મૂર્તિઓના કદ વિશે વાત કરીએ તો, તેમના આ સંગ્રહમાં નાનામાં નાની ૨ ઇંચની મૂર્તિથી લઈને મોટી અઢી (2.5) ફૂટ સુધીની ગણપતિની મૂર્તિઓ પણ સ્થાપિત છે.

લોકો માટે સાર્વજનિક કરી છે ગણેશજીની ગેલેરી
લોકો માટે સાર્વજનિક કરી છે ગણેશજીની ગેલેરી (Etv Bharat Gujarat)

​લોકો માટે ઘરમાં જ બનાવી ગેલેરી

પોતાના આ અદભુત અને વર્ષો જૂના સંગ્રહને માત્ર પોતાના પૂરતો સીમિત ન રાખતા, તેમણે પોતાના જ ઘરમાં એક ગેલેરી બનાવી છે અને આ કલેક્શન લોકો માટે સાર્વજનિક કર્યુ છે.

બીજી તરફ મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ આ ગેલેરીની મુલાકાત લેવા અને આ કલેક્શન જોવા માટે આવે છે. આ ગેલેરીની મુલાકાત લેનાર લોકો ગણપતિ તત્વ શું છે તેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ અને સમજણ પણ મેળવે છે.

દર વર્ષે લોકો ગણેશ મહોત્સવની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે, અને અવનવા ગણપતિની પ્રતિમાઓ લાવીને તેમની સ્થાપના સાથે પૂજા પાઠ કરીને તેમનું વિસર્જન કરતા હોય છે, પરંતુ દિલીપભાઈ ધ્રુવ ગણપતિ વિસર્જનમા માનતા નથી. ​આમ, એક વ્યક્તિનો પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ૪૦ વર્ષનો સમર્પિત ભાવ આજે એક સુંદર ગેલેરીના રૂપમાં લોકો માટે દર્શનીય બની ગયો છે.

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