ગાંધી જયંતી: સુરેન્દ્રનગરમાં ગાંધીજીએ વંચિત બાળકોના શિક્ષણ માટે શરૂ થયેલી ઘરશાળાને 100 વર્ષ પૂર્ણ, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓએ બાપુને કર્યા યાદ
ગાંધીજી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાંચ વખત આવ્યા હતા અને વઢવાણની ઘરશાળાની બે મુલાકાત દરમિયાન ત્યાં રાત્રિરોકાણ પણ કર્યું હતું.
Published : October 2, 2026 at 1:42 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આજે, 2 ઑક્ટોબરે, ગાંધી જયંતી નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણની ઘરશાળામાં ગાંધીજીના ઐતિહાસિક જોડાણને યાદ કરવામાં આવે છે. ગાંધીજી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાંચ વખત આવ્યા હતા, જેમાંથી બે વખત વઢવાણ નજીક આવેલી ઘરશાળાની મુલાકાત લીધી હતી. 1920માં ઘરશાળામાં બાલમંદિર અને પ્રાથમિક શિક્ષણના કાર્યનો પાયો નંખાયો હતો. અરવિંદ આચાર્ય અને ગાંધીજીએ સાથે મળીને આ સંસ્થાનો પાયો નાખ્યો હતો. 1925માં ઘરશાળાનું મકાન તૈયાર થયું અને તેના ઉદ્ઘાટન સમયે પણ ગાંધીજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ઘરશાળા શરૂ કરવાનો ગાંધીજીનો હેતુ એ હતો કે નાના અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો તથા અનુસૂચિત અને ઓબીસી સમાજનાં બાળકોને શિક્ષણની તક મળે. તે સમયે આ સમાજનાં ઘણાં બાળકો શિક્ષણથી વંચિત રહી જતાં હતાં. તેમને પ્રાથમિક શિક્ષણ મળે એ આશયથી ઘરશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
ગાંધીજી વિવિધ ચળવળો અને આંદોલનોમાં જોડાયેલા હતા ત્યારે પણ વઢવાણ આવ્યા હતા અને ઘરશાળામાં રાત્રિરોકાણ કર્યું હતું. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરની પાંચ મુલાકાતોમાંથી બે વખત તેઓ ઘરશાળામાં રોકાયા હતા. આ સંસ્થામાં આજે પણ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને શિક્ષણ મેળવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. ગાંધી જયંતી નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીજીને યાદ કરે છે. તેમના દ્વારા નાખવામાં આવેલા શિક્ષણના પાયાનો લાભ આજે પણ વિદ્યાર્થીઓ લઈ રહ્યા છે.
1925માં બનેલી આ સંસ્થા આજે પણ અડીખમ ઊભી છે અને પ્રાથમિકથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધીનું શિક્ષણ આપે છે. સંસ્થામાં અભ્યાસ કરેલા 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતમાં આઈપીએસ અને આઈએએસ અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. વઢવાણમાં નાના અને મધ્યમ વર્ગના તેમજ અનુસૂચિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણનો પાયો નાખનાર ગાંધીજીને આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે અને તેમની વિચારધારાને અનુસરવામાં આવે છે.
“ઐતિહાસિક ચળવળ દરમિયાન પણ ગાંધીજી ઘરશાળામાં રોકાયા હતા.” — તૃપ્તિ આચાર્ય, પૂર્વ વિદ્યાર્થીની
તૃપ્તિબેન આચાર્ય અરવિંદ આચાર્યનાં પૌત્રી છે. અરવિંદ આચાર્ય ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા અને આઝાદીની ચળવળમાં ગાંધીજી સાથે ખભેખભો મિલાવીને લડનાર ક્રાંતિકારી તરીકે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.
તૃપ્તિબેનના જણાવ્યા અનુસાર, શિક્ષણ ઉપરાંત આઝાદીની અનેક લડાઈઓના માર્ગનકશા ઘરશાળામાં બેસીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આચાર્ય વિનોબા ભાવે અને મહાત્મા ગાંધીજી સહિત અનેક ક્રાંતિકારીઓ ઘરશાળામાં રાત્રિરોકાણ કરતા અને આઝાદીની ચળવળની રૂપરેખા તૈયાર કરતા હતા.
1925માં બનેલી આ સંસ્થાને 100 વર્ષ પૂરાં થયાં છે. આજે પણ અહીં શિક્ષણકાર્ય ચાલુ છે અને વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. ગાંધીજીના સત્ય અને અહિંસાના વિચારોને વઢવાણના વિદ્યાર્થીઓ આજે પણ યાદ કરે છે. રોજનું શિક્ષણકાર્ય શરૂ કરતાં પહેલાં તેઓ ગાંધીજીને પગે લાગે છે.
“1920માં પાયો નંખાયો ત્યારે અનુસૂચિત અને મધ્યમ વર્ગનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો આશય હતો.” — રતિલાલ ભડાણીયા, સંસ્થાના મંત્રી
ઘરશાળાના સંસ્થામંત્રી રતિલાલ ભડાણીયાના જણાવ્યા અનુસાર, 1920માં ગાંધીજીના હાથે ઘરશાળાનો પાયો નંખાયો હતો. 1925માં મકાન તૈયાર થયું અને ત્યારબાદ પુસ્તકાલય પણ બનાવવામાં આવ્યું.
દલિત, વંચિત, શોષિત અને અનુસૂચિત સમાજ તેમજ મધ્યમ વર્ગનાં બાળકોને શિક્ષણ મળે એ ઘરશાળા શરૂ કરવાનો હેતુ હતો. આ ગાંધીજીનું સ્વપ્ન અને આગ્રહ હતો. આજે પણ નાના અને મધ્યમ વર્ગનાં પરિવારોનાં બાળકોને અહીં મફત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
સંસ્થાએ 100 વર્ષની સફર પૂર્ણ કરી છે. અહીં અભ્યાસ કરી ચૂકેલા 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આઈપીએસ, આઈએએસ અને અન્ય ઊંચા હોદ્દા પર ફરજ બજાવી રહ્યા છે.
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