ગાંધીનગરમાં અપક્ષ ઉમેદવારના 18થી વધુ પોસ્ટરો ફાડી નાખવાનો આક્ષેપ, રાજકારણ ગરમાયું
વોર્ડ નંબર-10માંથી ચૂંટણી લડી રહેલા શિરીષચંદ્ર મોદીએ 18થી વધુ પોસ્ટરો ફાડી નાખવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.
Published : October 5, 2026 at 3:51 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે શહેરમાં ચૂંટણી પ્રચાર તેજ બન્યો છે. આગામી 11 ઓક્ટોબરના રોજ મતદાન યોજાવાનું હોવાથી ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી સહિત અપક્ષ ઉમેદવારો દ્વારા મતદારોને રીઝવવા માટે જોરશોરથી પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વચ્ચે વોર્ડ નંબર-10માં અપક્ષ ઉમેદવારના પોસ્ટરો ફાડવાની ઘટનાને પગલે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
વોર્ડ નંબર-10માંથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહેલા શિરીષચંદ્ર મોદીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, તેમના પ્રચાર માટે લગાવવામાં આવેલા 18થી વધુ પોસ્ટરો અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ફાડી નાખવામાં આવ્યા છે. વોર્ડ-10માં સમાવિષ્ટ ગામડાઓ સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં તેમના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન કેટલાક અજાણ્યા લોકો દ્વારા આ પોસ્ટરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
અપક્ષ ઉમેદવારના જણાવ્યા મુજબ, પોસ્ટરો ફાડવા આવેલા શખ્સોએ મોઢા પર બુકાની બાંધી હતી. જાણે કોઈ ચોરી કરવા આવ્યું હોય તે રીતે બુકાનીધારી શખ્સો દ્વારા પોસ્ટરો ફાડવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાના દૃશ્યો નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં પણ કેદ થયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
‘રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓને મારો ડર સતાવે છે’
શિરીષચંદ્ર મોદીએ આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓને મારો ડર સતાવી રહ્યો છે. જ્યારે મેં ઉમેદવારી નોંધાવી ત્યારે પણ રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓના નેતાઓ મારી પાસે આવ્યા હતા અને ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે વિનંતી કરી હતી. પરંતુ મેં ફોર્મ પરત ખેંચ્યું નથી. હવે ચૂંટણીમાં હારવાનો ડર હોવાથી મારા પોસ્ટરો ફાડવામાં આવી રહ્યા છે."
સમગ્ર મામલે તેમણે ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે લેખિત ફરિયાદ કરી છે. ઘટનાના CCTV ફૂટેજના આધારે પોસ્ટરો ફાડનારા શખ્સો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...