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ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો

ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાના ચરાડા ગામની સીમમાં રહેતો આશરે ચાર વર્ષે બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો છે.

ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો
ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 3:40 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યની અંદર ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર ધીરે ધીરે વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને ગંભીરતા બતાવવામાં આવી રહી છે પરંતુ આ સ્થિતિ વચ્ચે પણ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં જાસપુરમાં અઢી વર્ષનું બાળક જેનું મોત થઈ ગયું છે, ત્યારબાદ ચંદ્રાલાનો બાળક અને હવે માણસાના ચરાડામાં રહેતો ચાર વર્ષનો બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો છે, જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાના ચરાડા ગામની સીમમાં રહેતો આશરે ચાર વર્ષે બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો છે. આ પહેલા કલોલ તાલુકાના જાસપુર ગામના એક બાળકનું ચાંદીપુરા વાયરસ થી મોત થયું છે, જ્યારે ગાંધીનગર તાલુકાના ચંદ્રાલા ગામનો બાળક હાલમાં તેની સ્થિતિ સ્થિર જોવા મળી રહી છે. આ સ્થિતિની વચ્ચે ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા અને વાયરસ નો વધુ એક કેસ સામે આવ્યો છે. ચરાડા ગામ થી આજોલ ગામ તરફ જતા રસ્તા ઉપર સીમમાં રહેતો એક ચાર વર્ષનો બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો છે. ત્યારે ગાંધીનગર જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવીને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતના અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ગૌતમ નાયકે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, માણસા તાલુકાના ચરાડા ગામની સીમમાં રહેતો એક ચાર વર્ષનો બાળક ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત થયો છે. આ બાળક હાલમાં માણસાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે. બાળક સંક્રમિત થતા તેના ઘરમાં અને આસપાસના વિસ્તારમાં આરોગ્યની ટીમો મોકલી દેવામાં આવી છે અને આ ટીમો દ્વારા આ વાયરસને અટકાવવા માટે દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગત 29 જૂનથી અત્યાર સુધી ત્રણ ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ સામે આવ્યા છે. બાળકના સેમ્પલ લઈને જીએમઇઆરએસ મેડિકલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરવામાં આવ્યો છે અને આસપાસના 50 મકાનોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને સ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે

ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો
ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો
ગાંધીનગર: જાસપુર અને ચંદ્રાલા બાદ ચરાડા ગામમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ત્રીજો કેસ સામે આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

THIRD CASE OF CHANDIPURA VIRUS
CHARDA VILLAGE
GANDHINAGAR
CHANDIPURA VIRUS GANDHINAGAR
CHANDIPURA VIRUS

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