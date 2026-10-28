ગાંધીનગરઃ CMની સુરક્ષામાં ફરજ બજાવતા PSIએ જીવન ટૂંકાવતા ખળભળાટ, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષામાં ફરજ બજાવતા તન્વીરસિંહ ઝાલાનું સેક્ટર-27 પોલીસ લાઇનમાં મૃત્યુ, અંગત કારણોની આશંકા વચ્ચે પોલીસ અને FSL દ્વારા તપાસ શરૂ
Published : October 28, 2026 at 3:04 PM IST
ગાંધીનગરઃ પોલીસ વિભાગને હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સુરક્ષામાં ફરજ બજાવતા PSI તન્વીરસિંહ ઝાલાએ સેક્ટર-27 પોલીસ લાઇન ખાતે જીવન ટૂંકાવી લેતાં પોલીસ બેડામાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, તેમણે પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી ગોળી મારી જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં ગાંધીનગર એસપી સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, PSI તન્વીરસિંહ ઝાલા લાંબા સમયથી ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાવતા હતા. બનાવ સમયે ગોળીનો અવાજ સંભળાતાં આસપાસના લોકો અને પોલીસ કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. જોકે, ત્યાં સુધીમાં તેમનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બનાવને પગલે પોલીસ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ઘટનાસ્થળેથી જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની મદદ લેવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા બનાવની પરિસ્થિતિ અને ઘટનાક્રમની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ મૃતકના પરિવારજનો, નજીકના મિત્રો અને સાથી કર્મચારીઓની પૂછપરછ કરીને જીવન ટૂંકાવવા પાછળનાં સંભવિત કારણો જાણવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં PSI તન્વીરસિંહ ઝાલાના જીવન ટૂંકાવવા પાછળ અંગત અથવા પારિવારિક વિવાદ જવાબદાર હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ દિશામાં હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી માનસિક તણાવમાં હતા કે કેમ, તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કોઈ અન્ય મહત્ત્વના પુરાવા મળે છે કે કેમ તે પણ તપાસનો વિષય છે. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ જીવન ટૂંકાવવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે સંકળાયેલા જીવન ટૂંકાવવાના બનાવો સામે આવતાં ફરજનું દબાણ, અંગત સમસ્યાઓ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જેવા મુદ્દાઓ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં સચિવાલયના ગેટ નજીક એક કર્મચારીએ જીવન ટૂંકાવ્યુ હોવાની ઘટના પણ સામે આવી હતી. PSI તન્વીરસિંહ ઝાલાના મોતથી પોલીસ વિભાગમાં શોકનો માહોલ છે. સાથે જ પોલીસ કર્મચારીઓને તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિમાં સમયસર માર્ગદર્શન અને માનસિક સહાય મળી રહે તે દિશામાં ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત પણ સામે આવી છે.
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