ગાંધીનગર: ગલુદણ ગામમાં બનાવટી ઘી અને માવો પકડાયા, અંજલી-અનુજ નામથી પેકિંગ થતું હતું
અનુજ અને અંજલી નામથી પેકિંગ કરીને આસપાસના વિસ્તારમાં ઘીનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.
Published : August 8, 2026 at 10:30 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પનીર ઉપર પાબંદી લગાવ્યા બાદ પોલીસ અને ફૂડ વિભાગની ટીમો સતત રેડ કરી રહી છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં પણ રેન્જ આઈ.જી.ની ટીમ દ્વારા બનાવટી ઘી બનાવવામાં આવતું હોય ત્યાં રેડ કરવામાં આવી રહી છે. બે દિવસ પહેલાં કલોલના છત્રાલ જીઆઈડીસીમાંથી બનાવટી ઘી પકડવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે ગઈકાલે ગાંધીનગરના ગલુદણ ગામમાં આવેલી એક ફેક્ટરીમાંથી બનાવટી ઘી અને માવો પકડવામાં આવ્યા છે. અનુજ અને અંજલી નામથી પેકિંગ કરીને આસપાસના વિસ્તારમાં ઘીનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. ફેક્ટરી ચલાવતા લોકો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલાના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મહારાષ્ટ્રમાં એનાલોગ પનીર ઉપર પાબંદી લગાવ્યા બાદ ગુજરાત સરકાર પણ જાગી ઊઠી છે. પરિણામે એનાલોગ પનીર ઉપર ગુજરાતમાં પણ પાબંદી લગાવવામાં આવી છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની જાહેરાત બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ સતત દોડાદોડી કરી રહ્યા છે. રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં રેડ કરીને બનાવટી જથ્થો પકડવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે ગાંધીનગર રેન્જ આઈ.જી.ની ટીમ દ્વારા પણ ગાંધીનગર જિલ્લામાં બનાવટી ઘી વેચાણ કરતા તત્વો સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. છત્રાલમાં બનાવટી ફેક્ટરી પકડ્યા બાદ ગઈકાલે ગાંધીનગરના ગલુદણ ગામમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં રેડ કરવામાં આવી હતી.
આઈપીએસ આયુષ જૈને કહ્યું હતું કે, ગલુદણ ગામની સીમમાં અંજલી અને અનુજ બ્રાન્ડથી બનાવટી ઘી બનાવવામાં આવતું હતું. ઘી જેવો જ દેખાવ અને સુગંધ આવે તે માટે હાનિકારક કેમિકલ અને એસેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. રેન્જ આઈ.જી.ની ટીમને માહિતી મળતાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમ સાથે રેડ કરવામાં આવી છે. અલગ-અલગ ત્રણ યુનિટમાં બનાવટી ઘી બનાવવાની કામગીરી ચાલતી હતી. ત્યારે 9,300 કિલો ઘી પકડવામાં આવ્યું છે, જેની કિંમત 48 લાખ રૂપિયા થાય છે. જ્યારે આશરે 2,500 કિલો માવો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની કિંમત 3 લાખ રૂપિયા છે. સ્થળ ઉપર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમ દ્વારા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા અને સેમ્પલના રિપોર્ટ બાદ જો સેમ્પલ નેગેટિવ આવશે તો તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.