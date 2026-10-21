ગાંધીનગરઃ 'આજે તો બચી ગયો, હવે નામ લીધું તો જાનથી મારી નાખીશું', માણસાના વરસોડામાં ખેડૂત પર 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગથી ચકચાર
સાઉન્ડ સિસ્ટમના વિવાદ અને પોલીસને જાણ કર્યાની અદાવતમાં આઠ શખ્સોનો હુમલો; ખનીજ માફિયા તરીકે ઓળખાતા દિગ્વિજયસિંહ ચાવડા સામે અગાઉ પણ ગુનો નોંધાયો હોવાની વિગતો
Published : October 21, 2026 at 4:03 PM IST
ગાંધીનગર: જિલ્લાના માણસા તાલુકાના વરસોડા ગામમાં ગરબામાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગાડવાના મામલે થયેલી તકરારે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. જૂની અદાવત અને પોલીસને જાણ કર્યાના ખાર રાખીને આઠ શખ્સોએ ખેડૂત અરવિંદસિંહ ચાવડાના ઘર પાસે પહોંચી આતંક મચાવ્યો હતો. આ દરમિયાન એક શખ્સે ખેડૂત પર ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતાં એક ગોળી તેમના જમણા પગમાં વાગી હતી. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા ખેડૂતને સારવાર માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાને પગલે ગામમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. માણસા પોલીસે આઠ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
નવરાત્રિના ગરબામાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ મુદ્દે થઈ હતી તકરાર
માણસા તાલુકાના વરસોડા ગામમાં અંબાજી માતાના મંદિર પાસે રહેતા 50 વર્ષીય અરવિંદસિંહ હિંમતસિંહ ચાવડા ખેતીકામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ગત 18 ઓક્ટોબરે ગામમાં નવરાત્રિના ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમના ભત્રીજા વિપુલસિંહે સાઉન્ડ સિસ્ટમ લગાવી હતી. આ દરમિયાન ગામના દિગ્વિજયસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ચાવડા, જયદિપસિંહ રમણસિંહ ચાવડા, આદિરાજસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ચાવડા અને રાહુલસિંહ જીવણસિંહ ચાવડા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગાડવા બાબતે તેમની સાથે તકરાર થતાં બંને પક્ષો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો.
પોલીસને જાણ કરતાં આરોપીઓમાં રોષ
આ વિવાદની અદાવત વચ્ચે 20 ઓક્ટોબરની સાંજે ચારેય શખ્સો ગામમાં ડેરી પાછળ ભેગા થયા હતા. આ અંગે અરવિંદસિંહના ભત્રીજાએ ઇમરજન્સી નંબર 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચે તે પહેલાં આરોપીઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. જોકે, પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હોવાનો ખાર રાખીને રાત્રે આશરે સાડા આઠ વાગ્યે ચારેય શખ્સો અન્ય ચાર અજાણ્યા ઈસમો સાથે અરવિંદસિંહના ઘર પાસે ધસી આવ્યા હતા.
બે રાઉન્ડ નિશાન ચૂકી ગયા, ત્રીજી ગોળી પગમાં વાગી
ફરિયાદ મુજબ, દિગ્વિજયસિંહના હાથમાં બંદૂક હતી, જ્યારે અન્ય શખ્સો લોખંડની પાઇપો અને ધારિયાં સહિતનાં હથિયારો લઈને આવ્યા હતા. આ દરમિયાન દિગ્વિજયસિંહે અરવિંદસિંહને જાનથી મારી નાખવાના ઇરાદે બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, પરંતુ બંને ગોળી નિશાન ચૂકી ગઈ હતી. ત્યારબાદ નજીક જઈને ત્રીજો રાઉન્ડ ફાયર કરતાં ગોળી અરવિંદસિંહના જમણા પગના નળાના ભાગે વાગી હતી. ગોળી વાગતાં જ ખેડૂત લોહીલુહાણ હાલતમાં જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા.
ઘટના દરમિયાન અરવિંદસિંહના ભાઈ ત્યાં આવી પહોંચતાં હુમલાખોરોએ તેમને પણ ધમકી આપી હતી. આરોપીઓએ, 'આજે તો તું બચી ગયો, હવે પછી નામ લીધું છે, તો જાનથી મારી નાખીશું' તેવી ધમકી આપીને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ઇજાગ્રસ્ત અરવિંદસિંહને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે પ્રથમ ગાંધીનગર અને ત્યારબાદ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વિભાગમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ખનીજ માફિયા સામે અગાઉ પણ ગુનો નોંધાયો હોવાની વિગતો
આ ઘટનામાં પોલીસે અરવિંદસિંહ ચાવડાની ફરિયાદના આધારે આઠેય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે નામ સામે આવેલા દિગ્વિજયસિંહ ચાવડા ખનીજ માફિયા તરીકે ઓળખાતો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જિલ્લા ભૂસ્તર અધિકારી પ્રણવસિંહ સહિતની ટીમનો ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને હુમલાનો પ્રયાસ કરવાના મામલે પણ તેની સામે અગાઉ ગુનો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
નવરાત્રિ દરમિયાન સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને અન્ય નજીવી બાબતોને લઈને હિંસક ઘર્ષણની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. સાંતેજ પોલીસ મથકની હદમાં પ્રીમિયમ ગરબા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે બે સ્થળે થયેલી લોહિયાળ માથાકૂટ બાદ હવે માણસાના વરસોડા ગામમાં ફાયરિંગની ઘટનાએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ફરી સવાલો ઊભા કર્યા છે. હાલ પોલીસ સમગ્ર મામલે આરોપીઓની ભૂમિકા અને ઘટનાક્રમની વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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