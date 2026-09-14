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ગાંધીનગર સચિવાલયને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીનો ભેદ ઉકેલાયો, બિહાર-ઝારખંડથી બે શખ્સની અટકાયત

ગાંધીનગર સચિવાલય, સ્કૂલ અને કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઇ-મેઇલ મામલે ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે.

ગાંધીનગર સચિવાલયને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીનો ભેદ ઉકેલાયો
ગાંધીનગર સચિવાલયને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 4:24 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર સચિવાલય, સ્કૂલ અને કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઇ-મેઇલ મામલે ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. બિહાર અને ઝારખંડથી આ મામલે બે શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ શખ્સ 2022થી થ્રેટ મેઇલ માટે ઇ-મેઇલ આઇડી અને પાસવર્ડ બનાવતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

બોમ્બની ધમકી આપનારા બે શખ્સની અટકાયત

10 સપ્ટેમ્બરે ગાંધીનગરમાં સચિવાલયને ઇ-મેઇલ દ્વારા બોમ્બની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ અંગે સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સના SP વિવેક ભેડાએ જણાવ્યું હતું કે, ટેકનિકલ તપાસ દરમિયાન ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલનું લોકેશન બિહારના ભાગલપુરમાં મળ્યું હતું જેના આધારે ટીમે બિહાર પોલીસના સહયોગથી રોશન કુમારની અટકાયત કરી હતી. તપાસ દરમિયાન અન્ય એક વ્યક્તિ ગુલશન કુમારનું લોકેશન ઝારખંડમાં મળતાં તેની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.

ગાંધીનગર સચિવાલયને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓ વર્ષ 2022થી ઈ-મેઈલ આઈડી અને પાસવર્ડ બનાવવાનું કામ કરતા હોવાની શંકા છે. અત્યાર સુધીમાં 5,13,847થી વધુ ઈ-મેઈલ આઈડી અને પાસવર્ડ બનાવ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ આઈડી-પાસવર્ડ અન્ય લોકોને વેચવામાં આવતા હોવાની પણ માહિતી મળી છે.

તપાસમાં ક્રિપ્ટો વોલેટ પણ મળ્યા

સાયબર તપાસ દરમિયાન બે ક્રિપ્ટો વોલેટ પણ મળી આવ્યા છે. આ વોલેટ મારફતે કેટલા વ્યવહારો થયા છે, કોની સાથે નાણાકીય લેવડદેવડ થઈ છે અને આ સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે કે ઝારખંડમાંથી ઝડપાયેલા ગુલશન કુમારના બાંગ્લાદેશના આતંકી નેટવર્ક સાથે સંપર્કો હતા કે કેમ અને જો હતા તો થ્રેટ મેઈલની કામગીરીમાં આ નેટવર્કની શું ભૂમિકા હતી? આ ઉપરાંત ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં અગાઉ મોકલાયેલા અન્ય ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલમાં પણ આ બંનેની કોઈ ભૂમિકા હતી કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

રોશન કુમાર 12 પાસ છે અને ટેકનિકલ સ્કૂલમાં નોકરી કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે ગુલશન કુમારે BSC સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ સક્રિય હોવાનું તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. બંને આરોપીઓનો અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યો છે.

ગાંધીનગરમાં થ્રેટ મેઈલ મામલે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર તપાસમાં બિહાર અને ઝારખંડ પોલીસનો પણ સહયોગ મળ્યો છે. હવે ક્રિપ્ટો વોલેટના વ્યવહારો, ઈ-મેઈલ આઈડીનું નેટવર્ક, અન્ય શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ તેમજ બાંગ્લાદેશી નેટવર્ક સાથેના સંભવિત કનેક્શન અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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