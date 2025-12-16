ગાંધીનગરની સ્કૂલનો દેશમાં ડંકો વાગ્યો, આ ખાસ ઉપલબ્ધિ માટે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યો, ટોપની 3- સ્કૂલોમાં એક બની
ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલ દ્વારા મુંબઈમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત 'ગ્રીન યોર સ્કૂલ પ્રોગ્રામ' હેઠળ, આ શાળાને પ્રતિષ્ઠિત 'ગ્રીન સ્કૂલ એવોર્ડ 2025' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાની જીવરાજના મુવાડા પ્રાથમિક શાળાએ પર્યાવરણીય સંરક્ષણને શિક્ષણ સાથે સફળતાપૂર્વક સાંકળીને જિલ્લા અને રાજ્ય બંનેને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવી છે.
સ્કૂલ કેમ્પસમાં 1200થી વધુ વૃક્ષો
ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલ દ્વારા મુંબઈમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત 'ગ્રીન યોર સ્કૂલ પ્રોગ્રામ' હેઠળ, આ શાળાને પ્રતિષ્ઠિત 'ગ્રીન સ્કૂલ એવોર્ડ 2025' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, તેના કેમ્પસમાં 1,200 થી વધુ વૃક્ષો સાથે, શાળાને ગ્રીન સ્કૂલ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપતા 11 નવીન વિચારો અને પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણ માટે રૂ. 3 લાખનું રાષ્ટ્રીય સ્તરનું પ્રોત્સાહન ગ્રાન્ટ પણ પ્રાપ્ત થયું છે.
ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલનું આયોજન નવેમ્બર 2025માં જિયો વર્લ્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર, મુંબઈ ખાતે કેન્દ્ર સરકારના મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જી મંત્રાલય, ગૃહ અને શહેરી બાબતો મંત્રાલય, વર્લ્ડ ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલ, ભારતીય ઉદ્યોગ સંઘ અને ભારતીય ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલના સંયુક્ત પહેલ તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું.
દેશભરમાંથી 720 શાળાઓએ લીધો હતો ભાગ
દર વર્ષે, 'ગ્રીન યોર સ્કૂલ પ્રોગ્રામ' હેઠળ, ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલ દેશભરની શાળાઓ પાસેથી નોંધણી આમંત્રિત કરે છે. આ વર્ષે, દેશભરમાંથી 720 શાળાઓએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી, ગુજરાત, અરુણાચલ પ્રદેશ અને પોંડીચેરી રાજ્યોની શાળાઓને ટોચના ત્રણ સ્થાનો પર પસંદ કરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યક્રમ હેઠળ, 26 નવેમ્બર 2025 ના રોજ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુશન, મુંબઈ ખાતે જ્યુરી સમક્ષ ત્રણ શાળાઓ દ્વારા પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગુજરાતની શાળાનો પણ સમાવેશ થાય છે. દહેગામ તાલુકાની જીવરાજના મુવાડા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, મીત ઠાકોર, યામી ઠાકોર અને જિગ્નેશ ઝાલા, ગ્રીન સ્કૂલ અને શાળામાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ સંબંધિત 11 નવા વિચારો પર જ્યુરી સમક્ષ પ્રભાવશાળી પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું હતું, જે સમગ્ર રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ, શાળાના આચાર્ય બિપિન ગોસ્વામી અને શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.
સ્કૂલે રજૂ કર્યા 11 વિચાર
આ ગ્રીન એવોર્ડ માટે, શાળા દ્વારા કુલ 11 વિચારો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આમાં હોમમેડ જીવનામૃત, કાગળ રિસાયક્લિંગ, મૂડ પેઇન્ટિંગ, હોમમેડ સેટઅપ સાથે માટીના વાસણનું એસી, પોર્ટેબલ બાયોગેસ પ્લાન્ટ, પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા, સ્માર્ટ ઉર્જા ઓડિટ, ગ્રે વોટર સિસ્ટમ, સોલાર વોટર પંપ, નેકી કી દીવાર અને રેડ બુક ડેટાનો સમાવેશ થાય છે, જે આગામી સમયમાં અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, શાળામાં ઊર્જા, પાણી અને કચરા વ્યવસ્થાપન માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. શાળા 'પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા, પ્લાસ્ટિક મુક્ત ગામ' ની વિભાવના પર કામ કરી રહી છે, જેના માટે શાળાને 2024 માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ક્લાયમેટ ચેન્જ એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ચોકલેટને બદલે, બાળકો શાળામાં નાના છોડ ભેટમાં આપે છે, જે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમનું શિક્ષણ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉછેરવામાં આવે છે.
શાળામાં વિવિધ કચરામાંથી ફાઇટર પ્લેન, ઉપગ્રહો, પવનચક્કીઓ, ગ્લોબ્સ અને હાઇડ્રોપોનિક સિસ્ટમ્સ જેવા વિવિધ નવીન મોડેલો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ સાથે, બટરફ્લાય ગાર્ડન અને કિચન ગાર્ડન જાળવવા જેવી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા, યુવા વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણની સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે.
