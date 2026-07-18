ETV Bharat / state

ગાંધીનગર-સરખેજ હાઈવે પર 6 મહિના માટે ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર

6 મહિના ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, વૈકલ્પિક રૂટ નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

ગાંધીનગર-સરખેજ હાઈવે પર 6 મહિના ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબં
ગાંધીનગર-સરખેજ હાઈવે પર 6 મહિના ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : ગાંધીનગર-સરખેજ નેશનલ હાઇવે પર નર્મદા કેનાલ પાસે ફોર લેન રોડની કામગીરી અન્વયે ભારે વાહનો માટે પ્રતિબંધ અને ડાયવર્ઝન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે તા.17/07/2026 થી તા.15/01/2027 સુધી ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે તથા વૈકલ્પિક રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

ગાંધીનગર અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "ગાંધીનગર -સરખેજ નેશનલ હાઇવે રોડ એ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેરને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છે, જ્યાં રોજબરોજ વી.વી.આઈ.પી. મુવમેન્ટ તેમજ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં નોકરી-ધંધાર્થે આવતા-જતા વાહનોનો ઘસારો રહે છે. હાલમાં આ માર્ગ પર નર્મદા કેનાલ ખાતે નવા ફોર લેન રોડનું કામ ચાલુ હોવાના કારણે રસ્તો સાંકડો કરવામાં આવ્યો છે. જેના લીધે ભારે વાહનોના કારણે ટ્રાફિક જામની ગંભીર સમસ્યા સર્જાય છે અને ઇમરજન્સી વાહનો પણ અટવાઈ જાય છે, જેથી સમય તેમજ ઇંધણનો વ્યય થાય છે.

આ પરિસ્થિતિમાં કાયદો, વ્યવસ્થા અને ટ્રાફિકનું સુચારુ સંચાલન જળવાઈ રહે તેમજ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ગાંધીનગરના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વિપુલ ઠક્કર દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. જે અનુસાર, તા.17/07/2026 થી તા.15/01/2027 સુધી ભારે વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે તથા વૈકલ્પિક રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે."

પ્રતિબંધિત રૂટ

વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી ઘ-0 સર્કલ (ઇન્દ્રોડા સર્કલ) ગાંધીનગર સુધીનો આવતા-જતા બંને તરફનો મુખ્ય રોડ ભારે વાહનોના પ્રવેશ માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધિત રહેશે. (સરકારી વાહનો, ઇમરજન્સી વાહનો, સ્કૂલ બસો અને સ્ટાફ બસો સિવાય).

ડાયવર્ઝન રૂટ

1. વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી ગાંધીનગર તરફ તેમજ કલોલ, મહેસાણા, રાજસ્થાન તરફ જતા ભારે વાહનો: વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી એસ.પી. રિંગરોડ થઈ ઝુંડાલ સર્કલથી ડાબી બાજુ વળી અડાલજ રોડ, બાલાપીર સર્કલથી ડાબી બાજુ વળી કલોલ, મહેસાણા તથા રાજસ્થાન તરફ પ્રવેશ કરી શકશે.

2. કલોલ, મહેસાણા, રાજસ્થાન તરફથી આવતા ભારે વાહનો: અડાલજ, બાલાપીર સર્કલથી ઝુંડાલ સર્કલ થઈ એસ.પી. રિંગરોડનો ઉપયોગ કરી સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત તરફ પ્રવેશ કરી શકશે.

3. ગાંધીનગર તરફથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલ તરફ જતા ભારે વાહનો: ઉવારસદ બ્રિજ નીચે બાલાપીર સર્કલ થઈ ઝુંડાલ સર્કલ થઈ એસ.પી. રિંગરોડ થઈ સૌરાષ્ટ્ર તથા દક્ષિણ ગુજરાત તરફ પ્રવેશ કરી શકશે.

4. કન્ટેનર યાર્ડમાં જતા ભારે વાહનો: વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી ગાંધીનગર તરફ પ્રવેશ કરી કન્ટેનર યાર્ડ સુધી પ્રવેશ કરી શકશે. તેમજ કન્ટેનર યાર્ડથી બહાર જતા ભારે વાહનો કન્ટેનર બ્રિજથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલ થઈ એસ.પી. રિંગરોડનો ઉપયોગ કરી ઝુંડાલ સર્કલથી બાલાપીર સર્કલ થઈ કલોલ, મહેસાણા, રાજસ્થાન તરફ પ્રવેશ કરી શકશે.

આ જગ્યાઓએ રાત્રિના સમયે પણ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે તે રીતે ડાયવર્ઝન અંગેના જરૂરી સાઇનબોર્ડ (4 ફૂટ × 6 ફૂટના) ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં લગાડવાની તેમજ બેરીકેટીંગની વ્યવસ્થા પોલીસ દ્વારા કરવાની રહેશે. આ હુકમનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.

આ પણ વાંચો...

  1. વલસાડનો રેલવે ઓવરબ્રિજ 21 જૂન સુધી બંધ હોવાથી જિલ્લામાં આવતા લોકોએ 14 કિમી ફરીને આવવું પડશે
  2. જનતાએ બનાવ્યું જનતા ડાયવર્ઝન: કરોડરજ્જુ સમાન સિહોદ બ્રિજ તૂટી જતાં સ્થાનિકોને હાલાકી

TAGGED:

SG HIGHWAY VESHANV DEVI RAOD CLOSE
GANDHINAGAR SARKHEJ HIGHWAY
HEAVY VEHICLES BANNED
SG HIGHWAY NEWS
SG HIGHWAY VESHANV DEVI RAOD CLOSE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.