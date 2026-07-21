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ગાંધીનગર RTOમાં AI ટ્રેક અરજદારો માટે બન્યો આકરી 'અગ્નિપરીક્ષા': ફોર-વ્હીલરમાં 86 ટકા, ટુ-વ્હીલરમાં 30 ટકા ચાલકો ફેલ

ગાંધીનગર શહેરમાં આવેલી આરટીઓ કચેરીમાં રોજના 40 જેટલા અરજદારો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે આવી રહ્યા છે.

ગાંધીનગર RTOમાં AI ટ્રેક અરજદારો માટે બન્યો આકરી 'અગ્નિપરીક્ષા'
ગાંધીનગર RTOમાં AI ટ્રેક અરજદારો માટે બન્યો આકરી 'અગ્નિપરીક્ષા' (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 7:44 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં આરટીઓ કચેરીઓમાં AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં આવેલી આરટીઓ કચેરી 27મી AI આધારિત ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટેની કચેરી બની છે. ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટે AIનો ઉપયોગ કરવામાં આવતા અરજદારોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. અગાઉ જ્યારે સેન્સર આધારિત ટ્રેક ઉપર ટેસ્ટ લેવામાં આવતો હતો, તે સમયે નાપાસ થવાનો રેશિયો ખૂબ જ ઓછો રહેતો હતો, પરંતુ જ્યારથી AI આધારિત ટેસ્ટ લેવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારથી ગાંધીનગર આરટીઓ કચેરીમાં ફોર વ્હીલરમાં 14 ટકા અને ટુ-વ્હીલરમાં 70% અરજદારો પાસ થઈ રહ્યા છે. એટલે કે 86 ટકા ફોર-વ્હીલ ચાલકો અને 30 ટકા ટુ-વ્હીલર ચાલકો AI ટેસ્ટમાં ફેલ થઈ રહ્યા છે.

ગાંધીનગર શહેરમાં આવેલી આરટીઓ કચેરીમાં રોજના 40 જેટલા અરજદારો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે આવી રહ્યા છે. કચેરી દ્વારા ભીડ ના થાય તે માટે અરજદારોને નક્કી સમય આપવામાં આવતો હોય છે. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે આવતા અરજદારોને મુશ્કેલી ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય છે અને તેના પરિણામે જ અરજદારોને સ્લોટ આપવામાં આવે છે. રાજ્યમાં આવે એટલે અલગ અલગ 27 જેટલી આરટીઓ કચેરીઓમાં AI આધારિત ટ્રેક કાર્યરત થઈ ગયો છે. ત્યારે લાઇસન્સ માટે ટેસ્ટ આપવા આવતા અરજદારો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. AI આધારિત ટ્રેક આવતા અરજદારોમાં નાપાસ થવાનો રેશિયો વધી ગયો છે.

ગાંધીનગર RTOમાં AI ટ્રેક અરજદારો માટે બન્યો આકરી 'અગ્નિપરીક્ષા' (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર આરટીઓ કચેરીના અધિકારી એમ.એસ. પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ મહિનાની બીજી તારીખથી ગાંધીનગર RTO કચેરીમાં AI આધારિત ટ્રેક કાર્યરત કરી દેવામાં આવે છે ત્યારે ફોરવ્હીલરમાં 14 અરજદારો પાસ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે ટુ વ્હીલર માં 70% અરજદાર પાસ થઈ રહ્યા છે.

ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવતા અરજદારોએ કહ્યું હતું કે, આ ટ્રેક સંપૂર્ણપણે AI આધારિત છે. જેથી નાપાસનો રેશિયો ઘટાડવો હોય તો ઉમેદવારોએ તેનો સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જો અરજદાર AI ટ્રેકનો અભ્યાસ કરીને પરીક્ષા આપવા આવશે તો ચોક્કસ તેમાં સફળ થશે. હાલમાં શરૂઆત હોવાના કારણે નાપાસ થવાનો રેશિયો વધારે છે. પરંતુ આવનાર સમયમાં અરજદારો તેનો અભ્યાસ કરશે તો આ આંકડામાં જરૂરથી સુધારો આવશે.

AI ટ્રેકમાં કેવી રીતે લેવાય છે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ?

સૌથી પહેલા એપોઈન્ટમેન્ટ સમયે પહોંચીને કચેરીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. અહીંથી તમને એક RFID સેન્સર આપવામાં આવશે. આ સેન્સર સ્કેન કરીને તમારે ટ્રેનિંગ રૂમમાં જવાનું છે. સ્ક્રીન તમને ટ્રેનિંગ અપાશે. અહીં 10 મિનિટનો વીડિયો જોવો ફરજિયાત છે. વીડિયો જોયા વગર ટેસ્ટ આપવા જશો તો સિસ્ટમ મંજૂરી નહીં આપે. ત્યારબાદ સેન્સર વાહન પર લાગશે. ટ્રેક પર સામે રહેલી સ્ક્રીન પર ચહેરો સ્કેન કરાવો. ફેસ કેપ્ચર લખેલું આવે પછી ટેસ્ટ શરૂ થશે. લાલ કે પીળી લાઈટમાં વાહન આગળ ન વધારવું. માત્ર લીલી લાઈટમાં આગળ વધવું. એક ટેસ્ટ પુરો કરીને આગળના ટેસ્ટમાં જતા લાલ-પીળી અને લીલી લાઈટ થશે. લીલી લાઈટ થયા પછી આગળના સ્ટેજમાં પ્રવેશવા તમારી પાસે 60 સેકન્ડ હશે.

ટેસ્ટ પાસ કરવા ફોર-વ્હીલર માટે 4 ટેસ્ટ

  • સમાંતર પાર્કિંગ- આ માટે 130 સેકન્ડનો સમય મળશે.
  • સીધા ચઢાણ- 120 સેકન્ડનો સમય રહેશે.
  • 8 નંબરનો ટ્રેક- 90 સેકન્ડનો સમય રહેશે.
  • રિવર્સ S ટ્રેક- 150 સેકન્ડનો સમય મળશે.

ટુ-વ્હીલર ચાલકે 8 નંબર બનાવતા સમયે પગ નીચે મુકવો નહીં.

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TAGGED:

AI TRACK DRIVING TEST
GANDHINAGAR RTO
DRIVING TEST IN RTO
ગાંધીનગર RTO
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