ETV Bharat / state

લૂંટ માટે ઘરમાં ઘૂસ્યા, મહિલાની હત્યા કરી દાગીના લૂંટ્યા; 10 વર્ષ બાદ આરોપીને આજીવન કેદ

ભૂતકાળમાં ઘરે કામ કરવા આવેલા શખ્સે જ પાણી માંગવાના બહાને ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને દુપટ્ટાથી ગળું દબાવી હત્યા કરી

કોર્ટ
કોર્ટ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ઇન્ફોસીટી વિસ્તારમાં વર્ષ 2016માં લૂંટના ઇરાદે ઘરમાં ઘૂસી મહિલાની હત્યા કરવાના ચકચારી કેસમાં ગાંધીનગરની બીજી એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે આરોપી માનજીભાઈ મૂળાભાઈ ભગીભાઈ ભુરીયાને આજીવન કેદની સખત સજા ફટકારી છે. કોર્ટે આરોપીને વિવિધ કલમો હેઠળ કુલ રૂ.28 હજારનો દંડ પણ કર્યો છે.

14 ઓક્ટોબર 2016ના રોજ ચેતનાબેન પ્રદીપભાઈ પટેલ તેમના ઘરે એકલા હતા. અગાઉ ફરિયાદીના ઘરે કામ કરી ચૂકેલા આરોપી હરેશ ભુરીયાને પરિવાર અને મકાનની જાણકારી હતી. હરેશ પોતાના સાથીદારો માનજીભાઈ ભુરીયા અને સુભાષ ભુરીયા સાથે લૂંટના ઇરાદે ઘરે પહોંચ્યો હતો.

ચેતનાબેન હરેશને ઓળખતા હોવાથી તેમણે દરવાજો ખોલ્યો હતો. આરોપીઓએ પાણી માંગવાના બહાને ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ચેતનાબેનને પકડી પાડી માર માર્યો હતો અને દુપટ્ટાથી ગળું દબાવી હત્યા કરી હતી. હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ ચેતનાબેનના સોનાના બંગડા, મંગળસૂત્રનું પેન્ડલ, મોબાઇલ ફોન સહિત ચાંદીના દાગીના લૂંટી ફરાર થઈ ગયા હતા. પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ કેસમાં આરોપી હરેશ ભુરીયાને અગાઉ 2021માં આજીવન કેદની સજા થઈ ચૂકી છે. જ્યારે માનજીભાઈ ભુરીયા જામીન દરમિયાન ફરાર થઈ જતા તેની સામે અલગ ચાર્જશીટ કરી કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટમાં સરકાર તરફે સરકારી વકીલ પ્રિતેશ ડી. વ્યાસે આરોપીને કડકમાં કડક સજા કરવાની રજૂઆત કરી હતી. દલીલો અને રજૂ થયેલા પુરાવાને ધ્યાને લઈ કોર્ટે માનજીભાઈ ભુરીયાને ઈ.પી.કો. કલમ 302 હેઠળ આજીવન કેદ, કલમ 392 હેઠળ 5 વર્ષની સખત કેદ, કલમ 397 હેઠળ 7 વર્ષની સખત કેદ અને કલમ 450 હેઠળ 5 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. ઉપરાંત વિવિધ કલમો હેઠળ કુલ રૂ.28 હજારનો દંડ પણ કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MURDER IN GANDHINAGAR
GUJARAT CRIME NEWS
ROBBERY
LIFE IMPRISONMENT
GANDHIANGAR MURDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.