ગાંધીનગર: ડભોડા પોલીસની મોટી જુગાર રે, રૂ.1.04 કરોડનો મુદ્દામાલ સાથે 11 જુગારીઓ ઝડપાયા
પોલીસે સ્થળ પરથી રૂ.6.69 લાખ રોકડ, 11 મોબાઇલ, ગંજીપાના અને રૂ.92 લાખની કિંમતની 5 ફોરવ્હીલ કાર મળી કુલ રૂ.1.04 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો.
Published : August 17, 2026 at 3:01 PM IST
ગાંધીનગર: જિલ્લાના ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ ટીમે રણાસણ ગામની સીમમાં ચાલી રહેલા જુગારધામ પર દરોડો પાડી 11 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. સર્વે નંબર-147માં આવેલી લેબર કોલોનીના પ્રથમ માળે રૂમમાં પાના-પત્તાથી હારજીતનો જુગાર રમાતો અને રમાડાતો હતો. પોલીસે કુલ રૂ. 1,04,11,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે રેડ કરતાં સ્થળ પરથી દાવ પર મુકેલી રૂ. 33,500ની રોકડ તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાંથી રૂ. 6,35,000, મળી કુલ રૂ. 6,69,000 રોકડ મળી આવી હતી.
આ ઉપરાંત પોલીસે 11 મોબાઇલ ફોન, કિંમત રૂ. 5.42 લાખ, ગંજી પાના તથા પાંચ ફોરવ્હીલ વાહનો, કિંમત રૂ. 92 લાખ અને વાહનોની ચાવીઓ સહિત કુલ રૂ. 1,04,11,000નો મુદ્દામાલ તપાસ અર્થે કબજે કર્યો છે.
પોલીસે ઝડપાયેલા શખ્સો સામે જુગારધારા કલમ 4 અને 5 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ
|ક્રમ
|નામ
|ઉંમર
|1
|રણજીતસિંહ ઓમસિંહ સોલંકી
|35 વર્ષ
|2
|સતિષજી સુખદેવજી ઠાકોર
|36 વર્ષ
|3
|વિજયકુમાર રાવજીભાઈ પટેલ
|59 વર્ષ
|4
|વિશાલ સુરેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ
|39 વર્ષ
|5
|કિરણભાઈ કચરાભાઈ પ્રજાપતી
|43 વર્ષ
|6
|રમેશભાઈ રેવાભાઈ ભરવાડ
|40 વર્ષ
|7
|રાજુભાઈ રમુભાઈ ભરવાડ
|37 વર્ષ
|8
|રાકેશભાઈ દશરથભાઈ પટેલ
|31 વર્ષ
|9
|રમેશભાઈ રણછોડભાઈ ભરવાડ
|35 વર્ષ
|10
|રાકેશભાઈ રણછોડભાઈ ભરવાડ
|38 વર્ષ
|11
|દિનેશભાઈ વિરમભાઈ દેસાઈ
|45 વર્ષ
પોલીસની પ્રાથમિક કાર્યવાહી મુજબ આ તમામ શખ્સો જુગાર રમતા ઝડપાયા હોવાનું જણાવાયું છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ડભોડા પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.
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