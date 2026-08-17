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ગાંધીનગર: ડભોડા પોલીસની મોટી જુગાર રે, રૂ.1.04 કરોડનો મુદ્દામાલ સાથે 11 જુગારીઓ ઝડપાયા

પોલીસે સ્થળ પરથી રૂ.6.69 લાખ રોકડ, 11 મોબાઇલ, ગંજીપાના અને રૂ.92 લાખની કિંમતની 5 ફોરવ્હીલ કાર મળી કુલ રૂ.1.04 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો.

ડભોડા પોલીસની મોટી જુગાર રેડ
ડભોડા પોલીસની મોટી જુગાર રેડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 3:01 PM IST

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ગાંધીનગર: જિલ્લાના ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ ટીમે રણાસણ ગામની સીમમાં ચાલી રહેલા જુગારધામ પર દરોડો પાડી 11 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. સર્વે નંબર-147માં આવેલી લેબર કોલોનીના પ્રથમ માળે રૂમમાં પાના-પત્તાથી હારજીતનો જુગાર રમાતો અને રમાડાતો હતો. પોલીસે કુલ રૂ. 1,04,11,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે રેડ કરતાં સ્થળ પરથી દાવ પર મુકેલી રૂ. 33,500ની રોકડ તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાંથી રૂ. 6,35,000, મળી કુલ રૂ. 6,69,000 રોકડ મળી આવી હતી.

આ ઉપરાંત પોલીસે 11 મોબાઇલ ફોન, કિંમત રૂ. 5.42 લાખ, ગંજી પાના તથા પાંચ ફોરવ્હીલ વાહનો, કિંમત રૂ. 92 લાખ અને વાહનોની ચાવીઓ સહિત કુલ રૂ. 1,04,11,000નો મુદ્દામાલ તપાસ અર્થે કબજે કર્યો છે.

ડભોડા પોલીસની મોટી જુગાર રેડઃ રૂ.1.04 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત, 11 જુગારીઓ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ઝડપાયેલા શખ્સો સામે જુગારધારા કલમ 4 અને 5 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ

ક્રમનામઉંમર
1રણજીતસિંહ ઓમસિંહ સોલંકી35 વર્ષ
2સતિષજી સુખદેવજી ઠાકોર36 વર્ષ
3વિજયકુમાર રાવજીભાઈ પટેલ59 વર્ષ
4વિશાલ સુરેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ39 વર્ષ
5કિરણભાઈ કચરાભાઈ પ્રજાપતી43 વર્ષ
6રમેશભાઈ રેવાભાઈ ભરવાડ40 વર્ષ
7રાજુભાઈ રમુભાઈ ભરવાડ37 વર્ષ
8રાકેશભાઈ દશરથભાઈ પટેલ31 વર્ષ
9રમેશભાઈ રણછોડભાઈ ભરવાડ35 વર્ષ
10રાકેશભાઈ રણછોડભાઈ ભરવાડ38 વર્ષ
11દિનેશભાઈ વિરમભાઈ દેસાઈ45 વર્ષ

પોલીસની પ્રાથમિક કાર્યવાહી મુજબ આ તમામ શખ્સો જુગાર રમતા ઝડપાયા હોવાનું જણાવાયું છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ડભોડા પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

RANASAN GAMBLING DEN ARRESTED
GAMBLING RAID
GANDHINAGAR POLICE
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DABODA POLICE GAMBLING RAID

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