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ગાંધીનગર પોક્સો કોર્ટનો મોટો ચુકાદો: ધોળાકુવાની સગીરાના અપહરણ અને દુષ્કર્મ કેસમાં નરાધમને 20 વર્ષની સજા

ગાંધીનગરના ધોળાકુવા ગામની સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી ભગાડી જઈને વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના ચકચારી કેસમાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 4:59 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરના ધોળાકુવા ગામની સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી ભગાડી જઈને વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના ચકચારી કેસમાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. અદાલતે પુરાવાઓ અને સરકારી વકીલની દલીલોને ધ્યાને રાખીને આરોપી પ્રવીણ મગનજી સોલંકી મારવાડીને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સજા ફટકારી છે, સાથે જ પીડિતાને 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.

ગાંધીનગર પોક્સો કોર્ટનો ચુકાદો

ગાંધીનગરના ધોળાકુવામાં સગીરાને 3 વર્ષ પહેલા યુવક ભગાડી ગયો હતો. સગીરા રાત્રિના સમયે ઘરેથી ગુમ થયા બાદ બીજા દિવસે ઘરે પરત ફરી હતી પરંતુ ઘરના સભ્યો દ્વારા પૂછપરછ બાદ યોગ્ય ઉત્તર મળ્યો નહતો. તે સમયે પરિવારના સભ્યોને નજીકમાં રહેતા એક યુવક ઉપર શંકા જતા ઇન્ફોસીટી પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાવ્યો હતો. આ કેસ ગાંધીનગરની સ્પેશ્યલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાલતા આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, 26 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ ગાંધીનગરના ધોળાકુવામાં રહેતી સગીરા કુદરતી હાજરે જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળી હતી. સમય વીતવા છતાં દીકરી ઘરે પરત ના ફરવા પરિવારજનો ચિંતામાં મુકાયા હતા. તે બાદ ઇન્ફોસિટી પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ ગાંધીનગરની સ્પેશ્યલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો.

સરકારી વકીલ સુનિલ એસ પંડ્યા દ્વારા દલીલો કરવામાં આવી હતી કે, સગીર વયની યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી અપહરણ કરી લઈ જવા અને ત્યારબાદ તેની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના ગંભીર કેસમાં આરોપીને છોડવો જોઈએ નહીં. સગીરાને વાલીપણામાંથી અપહરણ કરી કૂડાસણ ખાતેના એક ગેસ્ટહાઉસમાં લઈ જવામાં આવી હતી અને લગ્નની લાલચ આપી તેની સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં હતો.

જ્યારે કેસની સુનાવણી દરમિયાન પીડિતા સહિતના સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. સાક્ષીઓને પુરાવાને ધ્યાનમાં રાખીને જજ દ્વારા આરોપી પ્રવીણ મગનજી સોલંકીએ આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારી હતી દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે સગીરાને ચાર લાખનું વળતર ચૂકવવા હુકમ કર્યો હતો.

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GANDHINAGAR POCSO COURT VERDICT
POCSO COURT VERDICT
GANDHINAGAR POCSO COURT VERDICT

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