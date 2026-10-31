ગાંધીનગર: મનપાનો લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર લાંચ લેતા ઝડપાયો, દિવાળીના હપ્તા પેટે 40 હજાર માંગ્યા હતા
ઢોર નહીં પકડવા અને દિવાળીના હપ્તા પેટે રૂ.40 હજારની કરી હતી માંગણી, રકઝક બાદ રૂ.22 હજાર લેતાં એસીબીએ રંગેહાથ ઝડપી લીધો
Published : October 31, 2026 at 2:11 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકામાં લાંચિયા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે એસીબીની કાર્યવાહી યથાવત્ જોવા મળી રહી છે. તાજેતરમાં જ મહાનગરપાલિકાના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર રૂ.20 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા હતા, ત્યારે હવે વધુ એક કર્મચારી એસીબીના છટકામાં ફસાયો છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સીએનસીડી શાખામાં ઢોર પકડવાની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ-3ના કર્મચારીને રૂ.22 હજારની લાંચ લેતા ગાંધીનગર એસીબીની ટીમે રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલા જ હપ્તાના નામે લાંચ લેવાનો આ કિસ્સો સામે આવતાં મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, પકડાયેલો આરોપી જયદીપસિંહ રામસિંહ રાજપૂત (ઉંમર વર્ષ 22) ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સીએનસીડી શાખાની ઢોર પકડતી પાર્ટીમાં આઉટસોર્સિંગ એજન્સી મારફતે લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે નોકરી કરતો હતો. આ કેસમાં ફરિયાદી એક જાગૃત નાગરિક છે, જેઓ પશુપાલનનો વ્યવસાય કરે છે. દરમિયાન આરોપીએ ફરિયાદીનાં ઢોર નહીં પકડવા તેમજ ઢોર પકડવા અંગે કેસ નહીં કરવા અને દિવાળીના તહેવારના હપ્તા પેટે પ્રથમ રૂ.40 હજારની લાંચની માંગણી કરી હતી.
જોકે, ફરિયાદી લાંચની રકમ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે ગાંધીનગર એસીબીનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ એસીબીની ટીમે ફરિયાદની હકીકતોને આધારે લાંચનું છટકું ગોઠવ્યું હતું. આ દરમિયાન રકઝકના અંતે આરોપીએ રૂ.22 હજાર લેવાનું નક્કી કર્યું હતું.
તા.30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ગાંધીનગરના સેક્ટર-28માં ગાર્ડનની પાછળના રોડ પર એસીબીની ટીમે છટકું ગોઠવ્યું હતું. જ્યાં આરોપીએ ફરિયાદી સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કર્યા બાદ રૂ.22 હજારની લાંચની રકમ સ્વીકારી હતી. આ સાથે જ એસીબીની ટીમે ત્રાટકીને આરોપીને લાંચની પૂરેપૂરી રકમ સાથે રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. એસીબી દ્વારા લાંચની માંગણી કરાયેલી અને સ્વીકારાયેલી રૂ.22 હજારની સંપૂર્ણ રકમ રિકવર કરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર ટ્રેપની કામગીરી ગાંધીનગર એસીબી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એમ. સોલંકી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ગાંધીનગર એસીબી એકમના મદદનીશ નિયામક એ.કે. પરમારના સુપરવિઝન હેઠળ તથા અમદાવાદ એસીબી એકમના નાયબ નિયામક અને ઇન્ચાર્જ અધિકારી હરેશ જે. મેવાડાના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં થોડા સમયના અંતરે લાંચના બે કિસ્સા સામે આવતાં ભ્રષ્ટાચાર સામેની કાર્યવાહી વધુ ચર્ચાસ્પદ બની છે. ખાસ કરીને દિવાળીના તહેવારના નામે પશુપાલક પાસેથી હપ્તો માંગવાનો આ કિસ્સો મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઊભા કરે છે.
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