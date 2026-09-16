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ફાયર NOCના નામે રૂ.20 હજારની લાંચ લેતા ગાંધીનગર મનપાના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર ઝડપાયા

ACBના છટકામાં ચીફ ફાયર ઓફિસરની ચેમ્બરમાં જ રંગેહાથ ઝડપાયા રાજેશ પટેલ

ગાંધીનગર મનપાના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાયા
ગાંધીનગર મનપાના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 8:00 PM IST

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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસ વિભાગમાં ફાયર સેફ્ટી રિન્યુઅલની NOC આપવા બદલ રૂ.20 હજારની લાંચ લેવાના આક્ષેપમાં ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર રાજેશકુમાર બાબુલાલ પટેલને ભરૂચ ACBની ટીમે છટકું ગોઠવી રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. સેક્ટર-17 સ્થિત ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસની કચેરીમાં ચીફ ફાયર ઓફિસરની ચેમ્બરમાં જ લાંચની રકમ સ્વીકારતા ACBની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી.

ACBના જણાવ્યા મુજબ, એક જાગૃત નાગરિકને ફાયર સેફ્ટી રિન્યુઅલની NOC મેળવવાની હતી. આ કામગીરી માટે આરોપી રાજેશકુમાર બાબુલાલ પટેલે રૂ.20 હજારની લાંચની માંગણી કરી હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદી લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેમણે ભરૂચ ACB પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ છટકા દરમિયાન આરોપીએ રૂ.20 હજારની લાંચની રકમ સ્વીકારતાં જ ACBની ટીમે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી લાંચની સંપૂર્ણ રૂ.20 હજારની રકમ પણ રિકવર કરવામાં આવી છે. સમગ્ર કાર્યવાહી ભરૂચ ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.જે. શિંદે તથા તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

બાંધકામ સાઇટ પર NOCના ‘ભાવ’ નક્કી થતા હોવાના આક્ષેપ
ACBની કાર્યવાહી બાદ સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી મુજબ, ગાંધીનગર મનપાના ફાયર વિભાગમાં ફાયર સેફ્ટી NOCને લઈને લાંબા સમયથી કેટલાક ગંભીર આક્ષેપો ચર્ચામાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. સૂત્રોના દાવા મુજબ, કેટલીક બાંધકામ સાઇટ પર NOC આપવા માટે રીતસરના ‘ભાવ’ નક્કી કરવામાં આવતા હતા અને નક્કી કરાયેલી રકમ ચૂકવવામાં ન આવે તો NOCની પ્રક્રિયા અટકાવવામાં આવતી હોવાના આક્ષેપો છે. જોકે, આ દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે.

મિલકતો અંગે પણ તપાસની માંગ
સૂત્રોમાં એવી પણ ચર્ચા છે કે આરોપી અધિકારી દ્વારા સરગાસણ વિસ્તારમાં આવેલા હડમતીયા વિસ્તારમાં મોટી હવેલી જેવા બંગલાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. લાંચની રકમ અને મિલકતો વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં તે અંગે સત્તાવાર તપાસ થાય તો હકીકત બહાર આવી શકે છે. હાલ આ તમામ આક્ષેપો તપાસ હેઠળના વિષય છે અને આરોપો અંગે સત્તાવાર પુરાવા કે તપાસના પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે. ACBની આ કાર્યવાહી બાદ ગાંધીનગર મનપાના ફાયર વિભાગમાં NOCની કામગીરી અને અગાઉ કરવામાં આવેલી મંજૂરીઓ પણ તપાસના દાયરામાં આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

અમદાવાદમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર લાંચ લીધી
ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ક્લાસ-1 ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિતકુમાર આનંદરાવ ડોંગરે વતી 6 અલગ-અલગ બિલ્ડિંગની Fire NOC મંજૂર કરાવવા પ્રતિ બિલ્ડિંગ 6 હજાર રૂપિયા લેખે કુલ 36 હજાર રૂપિયાની લાંચ માગવામાં આવી હોવાના આક્ષેપમાં ACBએ ટ્રેપ ગોઠવી હતી. મેમનગરના યસ એક્વા કોમ્પ્લેક્સ પાસે ખાનગી વ્યક્તિ ભાવસિંહ પ્રતાપભાઈ ઝાલા 36 હજાર રૂપિયા સ્વીકારતા ઝડપાઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ACBની તપાસમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેની કથિત ભૂમિકા સામે આવતા તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

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