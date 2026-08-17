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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમનો સપાટો, 2 શાળા સહિત 33 એકમોને નોટિસ ફટકારી

આરોગ્ય ટીમ દ્વારા વિવિધ બાંધકામ સાઈટની તપાસ દરમિયાન પાણી ભરાયેલા સ્થળોએ મચ્છરના બ્રીડીંગ મળી આવ્યા હતા.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમનો સપાટો
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમનો સપાટો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 10:06 PM IST

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ગાંધીનગર: ચોમાસાની સિઝનમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મોન્સૂન એક્ટિવિટી અંતર્ગત સઘન ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બાંધકામ સાઈટ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, વેપારી એકમો સહિતના સ્થળોએ કરવામાં આવેલા સર્વે દરમિયાન મચ્છરોના બ્રીડીંગ મળી આવતા કુલ 32 એકમોને નોટીસ ફટકારવામાં આવી છે.

આરોગ્ય ટીમ દ્વારા વિવિધ બાંધકામ સાઈટની તપાસ દરમિયાન પાણી ભરાયેલા સ્થળોએ મચ્છરના બ્રીડીંગ મળી આવ્યા હતા. બેદરકારી બદલ 23 બાંધકામ સાઈટને નોટીસ આપવામાં આવી હતી. અગાઉ નોટીસ આપવા છતાં જરૂરી કામગીરી ન કરનાર ત્રણ એકમો સામે પુનઃચકાસણી દરમિયાન બ્રીડીંગ મળી આવતા દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

સાગરસણના TP-09 વિસ્તારમાં આવેલી અનમોલ આરંભ સાઈટને અગાઉ નોટીસ આપવામાં આવી હતી. જોકે, પુનઃચકાસણી દરમિયાન ફરીથી મચ્છરનું બ્રીડીંગ મળી આવતા તેને રૂ. 8 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. કોબા વિસ્તારમાં આવેલી કેશવમ સ્કાયવ્યુને રૂ.6500નો જ્યારે કુડાસણની ધ રોક રેસ્ટોરન્ટને રૂ. 1 હજારનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, ત્રણ એકમો પાસેથી કુલ રૂ.15 હજારનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો.

મનપાના દક્ષિણ ઝોનમાં કોબા, રાયસણ અને રાંદેસણ વિસ્તારમાં આવેલી નિર્માણાધીન સાઈટો જેવી કે સ્તુતિ-33, લોટસ ગ્લોરિયસ, અકાય લક્ઝરી, ધ ગ્રેટેસ્ટ, અવધ કન્સ્ટ્રક્શન, ધ મિડાસ, એકાર્થ, બાલમુકુન્દ ગ્લોરી, રિવેરા બંગ્લોઝ અને ટેક્સાસ-07 સહિતની સાઈટોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે કુડાસણ-સરગાસણ વિસ્તારમાં ધ એકમ, બોસ્કી ધ એમ્પાયર, સમય ઔરા, રેવાસા સોફ્ટેલ અને એકવા સાઈટ સહિતના સ્થળોએ મચ્છરનું બ્રીડીંગ મળી આવતા નોટીસ આપવામાં આવી હતી.

સેક્ટર વિસ્તારમાં પણ મનપાની ટીમ દ્વારા ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સેક્ટર-28માં આવેલી ભાવના પ્રોપર્ટી બિલ્ડર્સની સાઈટ તેમજ બે ખાનગી પ્રોપર્ટી સાઈટને મચ્છરનું બ્રીડીંગ મળી આવતા નોટીસ ફટકારવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના સર્વે દરમિયાન અંબાપુરની દિલ્લી પબ્લિક સ્કૂલ અને પી.આર. પટેલ હાઈસ્કૂલને પણ નોટીસ આપવામાં આવી હતી. પેથાપુર વિસ્તારમાં હાથ ધરાયેલા સર્વે દરમિયાન ત્રણ ભંગાર/ટાયરના વેપારીઓ તેમજ બે માટલા-વાસણના વેપારીઓને પણ નોટીસ બજાવવામાં આવી હતી.

મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, ભવિષ્યમાં કોઈપણ એકમમાં મચ્છરનું બ્રીડીંગ મળી આવશે તો માત્ર દંડાત્મક કાર્યવાહી પૂરતી મર્યાદિત ન રહેતા જરૂરિયાત મુજબ એકમ સીલ કરવાની તેમજ કાયદા અનુસાર વિકાસ પરવાનગી રદ્દ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. ચોમાસા દરમિયાન પાણીનો ભરાવો ન થાય અને મચ્છરના ઉપદ્રવને અટકાવવા માટે તમામ એકમોએ સ્વચ્છતા જાળવવા તથા મચ્છરના બ્રીડીંગ સ્થળોનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવા મનપા દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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