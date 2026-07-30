ગાંધીનગરમાં ગટર ઉભરાવાની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવશે ? મહાનગરપાલિકા કરી રહી છે આ કાર્યવાહી
આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે જાસપુર ખાતે ગુડા હસ્તક ચાલતા એસટીપી તથા સુએજ પમ્પિંગ સ્ટેશનને હવે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા પોતાના હસ્તક લેવા માટે આગળ વધી છે.
Published : July 30, 2026 at 5:50 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર વિસ્તારમાં ગટર ઉભરાવાની સમસ્યા સામાન્ય બની ગઈ છે. કેટલાક જૂના સેક્ટરમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ જાણે એવું લાગે કે, આ પાટનગર છે જ નહીં. આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે જાસપુર ખાતે ગુડા હસ્તક ચાલતા એસટીપી તથા સુએજ પમ્પિંગ સ્ટેશનને હવે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા પોતાના હસ્તક લેવા માટે આગળ વધી રહી છે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી આ દરખાસ્તને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. બંને એસટીપી અને સુએજ પમ્પિંગ સ્ટેશનનું સંચાલન મનપા પાસે આવી જાય તો ચોમાસા દરમિયાન ઊભી થતી ગટર બેક મારવાની સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવી શકાશે, હવે જોવાનું એ રહે છે કે ખરેખર ગટર ઉભરાવાની સમસ્યાનો નિરાકરણ આવશે કે કેમ.
ગાંધીનગર કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન ગુડા પાસેથી સ્લ્યુસ ગેટ ખોલવાની પરમિશન લેવામાં વિલંબ થાય છે, જેને કારણે સેક્ટરોમાં ગટરો બેક મારવા લાગે છે, અને પરિસ્થિતિ વણસે છે. તાજેતરમાં પણ એકધારો વરસાદ પડતાં સ્લ્યુસ ગેટ સમયસર ન ખોલાતા સેક્ટર-14, 15 સહિતના વિસ્તારોમાં ગટરો બેક મારવા લાગી હતી. આટલું જ નહીં, ઘ-દોઢ પાસે મેનહોલ બેસી જતાં ભુવો પડ્યો હતો, જે હજુ પણ જોખમી બની રહ્યો છે. ગુડા હસ્તકના બંને પ્રોજેક્ટ્સ કોર્પોરેશનને ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રક્રિયામાં સમય લાગે તેમ હોવાથી વચગાળાના આયોજનરૂપે સ્લ્યુસ ગેટને ખુલ્લો રાખવા માટે કમિશનરે માગેલી ભલામણને પણ મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
જાસપુર પ્લાન્ટની ક્ષમતા અને ટેકનિકલ સ્થિતિ જાસપુર ખાતે હાલ ગુડાનો 65 એમએલડી અને મહાનગરપાલિકાનો 75 એમએલડી ક્ષમતા ધરાવતો એસટીપી કાર્યરત છે. ચોમાસા દરમિયાન ગટરમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ પાણીનો પ્રવાહ આવવાથી સ્થિતિ વણસે છે. જો એસટીપીમાંથી સમયસર પાણી આગળ છોડવામાં ન આવે તો ગટરો બેક મારવાની સમસ્યા સર્જાય છે. તે માટે સ્લ્યુસ ગેટ સમયસર ખોલવો અનિવાર્ય છે. ગુડાના એસટીપીનું સંચાલન કોર્પોરેશન હસ્તક આવી જાય તો ખરા સમયે ગુડાની મંજૂરીની રાહ જોવી પડશે નહીં.
હાલમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની દરખાસ્ત પર મહોર મારી દેતાં હવે મહાનગરપાલિકા પોતાની આ માગણી સાથેની પ્રોપોઝલ ગુડાને મોકલી આપશે. જો આ બંને પ્રોજેક્ટ ગુડા હસ્તાંતર કરી દે તો તેની તમામ સંચાલન અને નિભાવણીની જવાબદારી મનપા સંભાળશે, જેથી ભવિષ્યમાં ખરા સમયે મંજૂરી માટે રોકાઈ રહેવું ન પડે અને શહેરમાં પાણી ભરાવાની કે ભુવા પડવાની સમસ્યાઓ ન સર્જાય.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ગૌરાંગ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના સમાવિષ્ટ 30 સેક્ટર અને સાત ગામડા સહિતનો વિસ્તાર વધારો થયો છે. સુએજ પાસે 76 એમએલડીની ક્ષમતા ઓછી પડે છે, જેથી નવી જરૂરિયાત 110 એમએલડીની છે. બાજુમાં જ ગુડાનો 65 એમએલડીનો ક્ષમતા ધરાવતો પ્લાન્ટ છે. તેને હવે મહાનગરપાલિકા આગામી સમયમાં હસ્તક લેશે, જેથી આવનાર દિવસોમાં જે ગટર સમસ્યા હતી અડાલજ પાસે સેક્ટરોમાં તેનું નિરાકરણ આવી જશે.