ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કડક કાર્યવાહી: એક જ દિવસમાં બાકી ભાડા પેટે રૂ. 6.80 લાખ વસૂલાયા
ગાંધીનગર મનપાની એસ્ટેટ શાખાએ સેક્ટર-21ના ત્રિકોણીયા વિસ્તારમાં બાકી ભાડા મુદ્દે 13 એકમો પર કડક કાર્યવાહી કરી.
Published : November 21, 2026 at 8:20 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની મિલકતો ભાડે રાખીને સમયસર ભાડું નહીં ચૂકવતા ભાડુઆતો સામે હવે મનપા તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. બાકી ભાડાની વસૂલાત માટે એસ્ટેટ શાખા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ઝુંબેશના ભાગરૂપે, શનિવારે સેક્ટર-21ના ત્રિકોણીયા વિસ્તારમાં કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યવાહીમાં ભાડું બાકી ધરાવતા કુલ 13 એકમોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી એક એકમને સ્થળ પર જ સીલ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે અન્ય ભાડુઆતો પાસેથી રૂ. 6,80,971ની માતબર રકમ વસૂલવામાં આવી હતી.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ સેક્ટરોમાં માઇક્રોશોપિંગ, કેબિન, ઓટલા અને ત્રિકોણીયા પ્લોટ સહિતની મિલકતો ભાડે આપવામાં આવે છે. જોકે, કેટલાક ભાડુઆતો દ્વારા લાંબા સમયથી ભાડાની રકમ ભરવામાં આવતી ન હોવાથી મનપાની બાકી વસૂલાતનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એસ્ટેટ શાખા દ્વારા બાકી ભાડું વસૂલવા માટે કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે.
આ ઝુંબેશના ભાગરૂપે સેક્ટર-21ના ત્રિકોણીયા વિસ્તારમાં તપાસ અને વસૂલાતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અહીંના કુલ 13 એકમો પાસેથી રૂ. 8,62,891નું ભાડું બાકી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. મનપાની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને ભાડુઆતોને બાકી રકમ ભરવા તાકીદ કરી હતી. આ દરમિયાન ભાડું ભરવામાં નિષ્ફળ રહેલા એક એકમને સીલ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.
મનપાની કડક કાર્યવાહીને પગલે અન્ય ઓટલા ધારકોએ તાત્કાલિક બાકી ભાડું ભરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, જેથી તંત્ર દ્વારા સ્થળ પર જ ભાડાની રકમ સ્વીકારવામાં આવી હતી. પરિણામે, એક જ દિવસની કાર્યવાહીમાં કુલ રૂ. 6,80,971ની વસૂલાત કરવામાં સફળતા મળી હતી.
મહાનગરપાલિકાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બાકી ભાડાની વસૂલાત માટેની આ ઝુંબેશ આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રાખવામાં આવશે. શહેરના અન્ય સેક્ટરોમાં આવેલી માઇક્રોશોપિંગ, કેબિન, ઓટલા અને ત્રિકોણીયા પ્લોટ સહિતની મિલકતોના ભાડાની તપાસ કરવામાં આવશે. જે ભાડુઆતો લાંબા સમયથી ભાડું ભરતા નથી અને બાકી રકમ ચૂકવવામાં બેદરકારી દાખવે છે, તેમની સામે પણ મિલકત સીલ કરવા સહિતની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મનપાની આ કાર્યવાહીથી બાકી ભાડું નહીં ભરતા મિલકતધારકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે અને આગામી દિવસોમાં અન્ય સેક્ટરોમાં પણ આવી જ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે.
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