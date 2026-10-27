ગાંધીનગર મનપાની ગેરકાયદેસર પાણી-ગટર જોડાણો સામે લાલ આંખ, બે દિવસમાં 61 નોટિસ ફટકારી- 16 જોડાણ કાપ્યાં
જાહેર સુવિધાઓનું યોગ્ય સંચાલન કરવા મહાનગરપાલિકાની ઝુંબેશ તેજ, રહેણાક અને વાણિજ્યિક મિલકતધારકોને નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ
Published : October 27, 2026 at 6:57 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે ગેરકાયદેસર જોડાણો સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જાહેર સુવિધાઓનું યોગ્ય સંચાલન અને જાળવણી સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુથી મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને પાણી અને ગટરના જોડાણો મેળવતા મિલકતધારકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત છેલ્લા બે દિવસમાં જ 61 જેટલી નોટિસો ફટકારવામાં આવી છે, જ્યારે 16 જેટલાં ગેરકાયદેસર પાણી અને ગટરના જોડાણો કાપી નાખવામાં આવ્યાં છે.
શહેરમાં પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા નાગરિકોની દૈનિક જરૂરિયાત સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી છે. આ વ્યવસ્થાનું યોગ્ય સંચાલન જળવાઈ રહે તેમજ જાહેર સુવિધાઓનો નિયમોનુસાર ઉપયોગ થાય તે માટે મહાનગરપાલિકાએ ગેરકાયદેસર જોડાણો સામે કાર્યવાહી તેજ કરી છે. તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવેલા ગેરકાયદેસર જોડાણોના કિસ્સાઓમાં સંબંધિત મિલકતધારકો અને જવાબદાર વ્યક્તિઓને સત્તાવાર નોટિસ પાઠવવામાં આવી રહી છે.
બે દિવસમાં 61 નોટિસ ઇશ્યૂ
મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ કામગીરીમાં છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન કુલ 61 જેટલી નોટિસો ઇશ્યૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, નિયમોનો ભંગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે મેળવવામાં આવેલા 16 જેટલા પાણી અને ગટરના જોડાણો સ્થળ પર જ કાપી નાખવામાં આવ્યાં છે. આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર જોડાણો ધરાવતા મિલકતધારકોમાં તંત્રની કડકાઈનો સંદેશ પહોંચ્યો છે. આગામી સમયમાં પણ જાહેર સુવિધાઓનું યોગ્ય સંચાલન અને નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવી કામગીરી મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
નાગરિકોને નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના તમામ નાગરિકોને પોતાના રહેઠાણ તેમજ વાણિજ્યિક એકમોમાં પાણી અને ગટરના જોડાણો કાયદેસર છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાના પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર જ જોડાણો મેળવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા તંત્ર દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
શહેરની જાહેર સુવિધાઓનું લાંબા ગાળા સુધી યોગ્ય સંચાલન અને જાળવણી થઈ શકે તે માટે નાગરિકોની જાગૃતિ અને સહકાર જરૂરી છે. આથી, કોઈપણ પ્રકારના ગેરકાયદેસર જોડાણો ટાળીને નિયમોનુસાર વ્યવસ્થા જાળવવામાં સહભાગી બનવા મહાનગરપાલિકાએ શહેરીજનોને અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો: