ગાંધીનગરમાં ફૂડ સેફ્ટી શાખાનો સપાટો, નવરાત્રિથી દિવાળી સુધી 41 પેઢીઓની તપાસ, 62 નમૂના લેવાયા
હાઈજીનના નિયમો તોડતી 6 પેઢીઓને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ, અત્યંત બિનઆરોગ્યપ્રદ સ્થિતિ ધરાવતી એક પેઢીનું રજિસ્ટ્રેશન તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ.
Published : November 2, 2026 at 9:00 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા નવરાત્રિથી દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરમાં ખાસ તપાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઝુંબેશ દરમિયાન શહેરની 41 ખાદ્યચીજોની પેઢીઓની તપાસ કરી મીઠાઈ, ફરસાણ, ઘી અને ખાદ્યતેલ સહિતની વિવિધ ચીજોના કુલ 62 નમૂના લઈ પૃથ્થકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
તપાસ દરમિયાન સ્વચ્છતા અને હાઈજીનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી 6 પેઢીઓને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, જ્યારે અત્યંત બિનઆરોગ્યપ્રદ સ્થિતિ જણાતાં એક પેઢીનું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. નોટિસ મેળવનાર પેઢીઓ દ્વારા નિયત સમયમાં સુધારો નહીં કરાય તો લાયસન્સ કે રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, 'ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ' વાન મારફતે અંદાજે 170 નાના સ્ટોલ અને પેઢીઓની મુલાકાત લઈ સ્થળ પર જ 191 ખાદ્યચીજોનું પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ વેપારીઓ અને નાગરિકોને ખાદ્ય સુરક્ષા અંગે માર્ગદર્શન અપાયું હતું.
મનપા દ્વારા ખાદ્યચીજોના વેચાણકારોને કર્મચારીઓ પાસે કેપ, એપ્રોન અને ગ્લવ્ઝનો ઉપયોગ કરાવવા, અખાદ્ય રંગો ન વાપરવા, મીઠાઈમાં માન્ય ફૂડ કલરનો નિયત માત્રામાં ઉપયોગ કરવા તેમજ ખાદ્યપદાર્થોના પેકિંગ અને પીરસવામાં ન્યૂઝપેપરનો ઉપયોગ નહીં કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાદ્યચીજોની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા જળવાઈ રહે તે માટે મનપા દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ તપાસ ઝુંબેશ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
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