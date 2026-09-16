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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર: 11 ઓક્ટોબરે મતદાન; 13મીએ મતગણતરી

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 11 ઓક્ટોબરે મતદાન જ્યારે 13 ઓક્ટોબરે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 6:20 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 11 ઓક્ટોબરે મતદાન જ્યારે 13 ઓક્ટોબરે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે, આ ચૂંટણીઓ માટેના મતદાનનો સમય સવારે 7-00 વાગ્યાથી સાંજના 6-00 વાગ્યા સુધીનો નક્કી કરેલ છે. આ ચૂંટણી EVM દ્વારા યોજાશે.

ગાંધીનગર ચૂંટણી કાર્યક્રમ

  • ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખ- 16-09-2026
  • જાહેરનામું/ ચૂંટણીની નોટિસ પ્રસિદ્ધ કરવાની તારીખ- 21-09-2026
  • ઉમેદવારીપત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ- 26-9-2026
  • ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી માટેની તારીખ-28-09-2026
  • ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ- 29-09-2026
  • મતદાનની તારીખ-11-10-2026 (રવિવાર) સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી
  • પુન: મતદાનની તારીખ (જો જરૂરી હોય તો)- 12-10-2026
  • મતગણતરીની તારીખ- 13-10-2026
  • ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ- 16-10-2026

ગાંધીનગરની સાથે અન્ય સ્થાનિક રાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા સાથે ઓખા અને થરા નગરપાલિકાઓની સામાન્ય ચૂંટણી તેમજ ખેરાલુ નગરપાલિકાની 1 બેઠક, છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકાની 1 બેઠક બાયડ નગરપાલિકાની 1 બેઠક, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પંચાયતની 1 બેઠક, પડધરી તાલુકા પંચાયતની 1 બેઠક, સતલાસણા તાલુકા પંચાયતની 1 બેઠક, હારીજ તાલુકા પંચાયતની 1 બેઠક મળી પ્રસંગોપાત ખાલી પડેલ કુલ-7 બેઠકોની પેટા ચૂંટણીઓ યોજવા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે. ચૂંટણી પંચની માહિતી અનુસાર 2,56,443 નોંધાયેલા મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 44 બેઠકમાંથી 50% એટલે કે 22 બેઠકો મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 12 બેઠક OBC, 5 SC અને 1 ST અને 13 સામાન્ય બેઠક જાહેર કરાઇ છે.

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