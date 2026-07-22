ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી: કોંગ્રેસના 165 કાર્યકરોએ બતાવી ચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા
પ્રથમ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે બહુમતી મેળવીને પોતાની બોડી બનાવી હતી. ત્યારબાદની ચૂંટણીમાં ટાઈ પડતાં ભાજપે કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારને તોડીને બોડી બનાવી હતી.
Published : July 22, 2026 at 4:00 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમાં આગામી બે-ત્રણ મહિનામાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થવાની સંભાવના છે. આ ચૂંટણી ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના અસ્તિત્વ પછી ચોથી વખત યોજાશે.
પ્રથમ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે બહુમતી મેળવીને પોતાની બોડી બનાવી હતી. ત્યારબાદની ચૂંટણીમાં ટાઈ પડતાં ભાજપે કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારને તોડીને બોડી બનાવી હતી. હવે આગામી ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસે વહેલી તકે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. શહેર કોંગ્રેસે ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક કાર્યકરો પાસેથી ફોર્મ મંગાવ્યા હતા, જેમાં 165 કાર્યકરોએ ઉમેદવારી કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
ગાંધીનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા બે દિવસ સુધી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાવવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ, મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ વિપક્ષ નેતા અને વર્તમાન કોંગ્રેસ બોડીના હોદ્દેદારો સહિત 165 નેતાઓએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. આમાં વોર્ડ નંબર 6માં સૌથી વધુ ઉમેદવારો છે. નોંધનીય વાત એ છે કે વિધાનસભા ટિકિટની માંગ કરનાર કેટલાક કાર્યકરોએ પણ અહીં ઉમેદવારી કરી છે.
ગાંધીનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિ પટેલે કહ્યું, “ભાજપ કહેતી હતી કે કોંગ્રેસ પાસે ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવારો નથી, પરંતુ માત્ર બે દિવસમાં 165 કાર્યકરોએ ઉમેદવારી નોંધાવી તે જ બતાવે છે કે કોંગ્રેસ મજબૂતીથી લડશે. આ વખતે નવા યુવાન અને તરવરીયા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવશે. કોંગ્રેસ હંમેશા નાગરિકોની સાથે છે. દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી બર્બરતાના વિરોધમાં અમે અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવીશું.”
મહાનગરપાલિકાની બેઠકોનો ઇતિહાસ:
- વર્ષ 2011માં 33 બેઠકોમાં કોંગ્રેસે 18 અને ભાજપે 15 બેઠકો જીતી હતી.
- વર્ષ 2016માં 32 બેઠકોમાં 16-16ની ટાઈ પડી હતી.
- વર્ષ 2021માં 44 બેઠકોમાં ભાજપે 41, કોંગ્રેસે 2 અને આપે 1 બેઠક જીતી હતી. પછી કોંગ્રેસના બે ઉમેદવારો ભાજપમાં જોડાતાં હાલ ભાજપ પાસે 43 બેઠકો છે.
આ વખતે કોંગ્રેસે વહેલી તકે તૈયારીઓ શરૂ કરીને ભાજપને જવાબ આપવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, જ્યારે આપ હજુ સુધી નિર્ધારિત વ્યૂહરચના વિના જણાઈ રહ્યું છે.