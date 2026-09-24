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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: ચોથા દિવસે 115 ફોર્મનો ઉપાડ, અત્યાર સુધી માત્ર એક જ ઉમેદવારી નોંધાઈ

ભાજપ-કોંગ્રેસે હજુ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા નથી, અંતિમ બે દિવસમાં ફોર્મ ભરવા ધસારો થવાની શક્યતા

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીના ચોથા દિવસે 115 ફોર્મનો ઉપાડ
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીના ચોથા દિવસે 115 ફોર્મનો ઉપાડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:16 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ચોથા દિવસે પણ ઉમેદવારોમાં ફોર્મ ભરવાને લઈને ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી. ગુરુવારે કુલ 115 ઉમેદવારી પત્રોનો ઉપાડ થયો હતો. આ સાથે અત્યાર સુધીમાં કુલ 411 ફોર્મનો ઉપાડ થઈ ચૂક્યો છે. જોકે, ફોર્મ ઉપાડવાની સંખ્યા સામે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની પ્રક્રિયા હજુ ધીમી જોવા મળી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર એક જ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે.

ચોથા દિવસે AAPનું શક્તિ પ્રદર્શન

ચોથા દિવસે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દ્વારા શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. AAPના ઉમેદવારો અને કાર્યકરો દ્વારા પથિકા આશ્રમ સર્કલથી કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી યોજવામાં આવી હતી. રેલી બાદ ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટેની તૈયારીઓ હોવા છતાં ઉમેદવારી કરવા આવેલા કેટલાક નેતાઓ અને કાર્યકરો પરત જતા રહ્યા હતા. પરિણામે આજે પણ AAP તરફથી એકપણ ઉમેદવારી પત્ર ભરાયું ન હતું.

બીજી તરફ, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષોમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા હજુ બાકી છે. ભાજપ દ્વારા અત્યાર સુધી એકપણ ઉમેદવારનું સત્તાવાર નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. કોંગ્રેસ દ્વારા પણ ઉમેદવારોના નામ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે બંને પક્ષના સંભવિત ઉમેદવારોમાં છેલ્લી ઘડીએ નામ જાહેર થવાની રાહ જોવાઈ રહી છે.

ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીના ચોથા દિવસે 115 ફોર્મનો ઉપાડ
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીના ચોથા દિવસે 115 ફોર્મનો ઉપાડ (ETV Bharat Gujarat)

શનિવારે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો અંતિમ દિવસ

ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો શનિવારે અંતિમ દિવસ છે. પરિણામે હવે આગામી બે દિવસ ઉમેદવારી પ્રક્રિયા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે. રાજકીય પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા બાદ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો ઉપરાંત અપક્ષ ઉમેદવારો પણ મોટા પ્રમાણમાં ફોર્મ ભરવા માટે પહોંચે તેવી શક્યતા છે.

ફોર્મ ઉપાડવામાં ચોથા દિવસે પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની સંખ્યા માત્ર એક હોવાના કારણે ચૂંટણીનું ચિત્ર હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. હવે ઉમેદવારી પ્રક્રિયાના અંતિમ બે દિવસમાં રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા બાદ કેટલી સંખ્યામાં ઉમેદવારી નોંધાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

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ELECTION
GANDHINAGAR MUNICIPAL ELECTIONS
GANDHINAGAR ELECTION
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી
GANDHINAGAR MUNICIPAL ELECTIONS

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