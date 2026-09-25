ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: કોંગ્રેસની ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર, જાણો ક્યા વોર્ડમાં કોને આપી ટિકિટ
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. કોંગ્રેસે પાંચ અલગ અલગ વોર્ડમાંથી કૂલ 19 ઉમેદવારના નામ જાહેર કર્યા છે.
Published : September 25, 2026 at 10:32 AM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગર ચૂંટણીને લઇને રાજકીય પક્ષોમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા તેજ બની છે. આમ આદમી પાર્ટી બાદ હવે કોંગ્રેસે પણ પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. કોંગ્રેસે પાંચ અલગ અલગ વોર્ડમાંથી કૂલ 19 ઉમેદવારના નામ જાહેર કર્યા છે. જોકે હજુ છ વોર્ડમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવાના બાકી હોવાથી કોંગ્રેસમાં પણ ટિકિટ માટેની ખેંચતાણ યથાવત્ જોવા મળી રહી છે.
કોંગ્રેસની ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર
કોંગ્રેસની પ્રથમ યાદીમાં વોર્ડ નંબર-1માંથી રાંધેજાના નંદુભાઈ પટેલને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. નંદુભાઈ પટેલ અગાઉ ભાજપની ટિકિટ પર ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતમાંથી ચૂંટાઈ ઉપપ્રમુખ બન્યા હતા. જોકે ગત ચૂંટણીમાં ભાજપે તેમને ટિકિટ ન આપતાં તેમણે અપક્ષ પેનલ ઉતારી હતી. હવે તેઓ કોંગ્રેસ તરફથી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
આ ઉપરાંત અગાઉની ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરનાર સુમિતાબેન સંજયકુમાર પટેલને કોંગ્રેસે ફરી તક આપી છે. જ્યારે રાજસ્થાન સમાજમાંથી આવતા વેપારી માનાજી મારવાડી પ્રથમ વખત કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જોકે અન્ય ઉમેદવારમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
વોર્ડ નંબર-9માં શહેર કોંગ્રેસના મહામંત્રી અશ્વિન સુહાનને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. તેમની સાથે ‘માઈક મેન’ તરીકે જાણીતા બનેલા ધ્રુવ પટેલને પણ કોંગ્રેસે ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. બીજી તરફ શહેર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ફેમિલ પટેલ વોર્ડ નંબર-8માંથી પ્રબળ દાવેદાર તરીકે ચર્ચામાં છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. વોર્ડ નંબર-6માં કર્મજીતસિંહ વાઘેલાનું નામ પણ પ્રબળ દાવેદાર તરીકે ચર્ચાઈ રહ્યું છે, તેમ છતાં કોંગ્રેસે તેમના નામના પત્તા ખોલ્યા નથી.
કોંગ્રેસ બાદ ભાજપની યાદીની રાહ
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં ભાજપે હજુ સુધી એકપણ ઉમેદવારનું સત્તાવાર નામ જાહેર કર્યું નથી. ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં દાવેદારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી હોવાથી ટિકિટ કોને મળશે તેને લઈને દાવેદારોમાં ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. ઉમેદવારોની જાહેરાત બાદ પક્ષની અંદર પણ અસંતોષ અને વિરોધના સૂર ઊઠવાની શક્યતાને પગલે ભાજપમાં અંતિમ યાદીને લઈને ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટી અત્યાર સુધી 29 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી ચૂકી છે. હવે કોંગ્રેસે પણ પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દેતાં ભાજપ પર ઉમેદવારો જાહેર કરવાનું દબાણ વધ્યું છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો શનિવાર અંતિમ દિવસ છે. જેના કારણે હવે બાકી રહેલા ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવા માટે રાજકીય પક્ષો પાસે મર્યાદિત સમય રહ્યો છે. કોંગ્રેસે પ્રથમ તબક્કામાં પાંચ વોર્ડના 19 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે, જ્યારે હજુ છ વોર્ડમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર થવાના બાકી છે. બીજી તરફ ભાજપની યાદી જાહેર થયા બાદ ટિકિટ માટે દાવેદારી કરનારા ઉમેદવારોમાં કોને તક મળે છે અને કોનું પત્તું કપાય છે તેના પર પણ રાજકીય વર્તુળોની નજર મંડાઈ છે.
આ પણ વાંચો: