ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં સ્ક્રુટિની બાદ 65 ફોર્મ રદ, 138 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય
ડમી ઉમેદવારો ઉપરાંત AAPના ચાર ઉમેદવારોના ફોર્મ પણ રદ : વોર્ડ નં. 2માં સૌથી વધુ 9 ફોર્મ નામંજૂર
Published : September 28, 2026 at 7:58 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી ફોર્મની ચકાસણી બાદ ચૂંટણીનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બન્યું છે. શનિવારે ઉમેદવારી નોંધાવવાની પ્રક્રિયાના અંતિમ દિવસે કુલ 203 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. ત્યારબાદ આજે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા તમામ ફોર્મની ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિવિધ ખામીઓ, ડમી ઉમેદવારી, પૂરતા ટેકેદારોનો અભાવ તેમજ અન્ય નિયમોના પાલન અંગેની ચકાસણી બાદ કુલ 65 ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે. પરિણામે હવે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીના મેદાનમાં કુલ 138 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
ફોર્મ ચકાસણી દરમિયાન મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના ડમી ઉમેદવારોના ફોર્મ મોટી સંખ્યામાં રદ થયા છે. આ ઉપરાંત આમ આદમી પાર્ટીના ચાર મુખ્ય ઉમેદવારોના ફોર્મ પણ અલગ-અલગ કારણોસર રદ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં વોર્ડ નં. 2માં પ્રવીણભાઈ દંતાણીનું ફોર્મ ત્રણ બાળકો હોવાના કારણે, વોર્ડ નં. 5માં જીતેન્દ્ર સોલંકીનું ફોર્મ મેન્ડેટ ન હોવાને કારણે, વોર્ડ નં. 9માં એક ઉમેદવારનું ફોર્મ એફિડેવિટ રજૂ ન કરવાના કારણે અને વોર્ડ નં. 10માં AAPના નેતા ડો. હાર્દિક તલાટીનું ફોર્મ કોર્ટ મેટર ચાલતી હોવાના કારણે રદ કરવામાં આવ્યું છે.
ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરાયેલી ચકાસણીમાં કેટલાક ઉમેદવારોના ફોર્મ પૂરતા ટેકેદારો ન હોવાના કારણે પણ રદ કરાયા છે. વોર્ડવાર સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો...
- વોર્ડ નં. 1માં કુલ 17 ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાં ભાજપના ચાર ડમી ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થતાં હવે 13 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 2માં કુલ 23 ફોર્મ ભરાયા હતા. જેમાં ભાજપના ચાર અને કોંગ્રેસના ત્રણ ડમી ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થયા છે. AAPના પ્રવીણભાઈ દંતાણીનું ફોર્મ ત્રણ બાળકો હોવાના કારણે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય લોક દળના એક ઉમેદવારનું ફોર્મ પૂરતા ટેકેદારો ન હોવાના કારણે રદ થયું છે. આમ, કુલ નવ ફોર્મ રદ થતાં 14 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 3માં કુલ 17 ફોર્મ ભરાયા હતા. ભાજપના ચાર ડમી ઉમેદવારો અને AAPના એક ડમી ઉમેદવાર સહિત કુલ પાંચ ફોર્મ રદ થયા છે. આથી હવે 12 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 4માં સૌથી વધુ 25 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા હતા. જેમાં ભાજપના ચાર, કોંગ્રેસના ચાર ડમી ઉમેદવારો તેમજ ચાર અપક્ષ ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ કરાયા છે. કુલ 12 ફોર્મ રદ થતાં હવે 13 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 5માં કુલ 18 ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાંથી છ ફોર્મ રદ થયા છે. તેમાં ભાજપના ચાર ડમી અને કોંગ્રેસના એક ડમી ઉમેદવારનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત મેન્ડેટ ન હોવાના કારણે AAPના ઉમેદવાર જીતેન્દ્ર સોલંકીનું ફોર્મ પણ રદ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ વોર્ડમાં 12 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 6માં કુલ 21 ફોર્મ ભરાયા હતા. ભાજપના ત્રણ અને યુથ ઇન્ડિયા પીસ પાર્ટીના બે ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થતાં કુલ પાંચ ફોર્મ રદ થયા છે. હવે 16 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે, જેમાં એક BSP અને ત્રણ અપક્ષ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.
- વોર્ડ નં. 7માં કુલ 15 ફોર્મ ભરાયા હતા. ભાજપના ત્રણ અને કોંગ્રેસના એક ડમી ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થતાં હવે 11 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 8માં ભાજપના ચાર ડમી ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થયા છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય લોક દળના એક ઉમેદવારનું ફોર્મ પૂરતા ટેકેદારો ન હોવાના કારણે રદ કરાયું છે. કુલ પાંચ ફોર્મ રદ થતાં હવે 13 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 9માં કુલ 17 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. ભાજપના ચાર અને કોંગ્રેસના એક ડમી ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થયું છે. ઉપરાંત એફિડેવિટ રજૂ ન કરવાના કારણે AAPના એક ઉમેદવારનું ફોર્મ પણ રદ થયું છે. પરિણામે હવે 11 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 10માં કુલ 17 ફોર્મ ભરાયા હતા. જેમાં ભાજપના ચાર ડમી ઉમેદવારો ઉપરાંત કોર્ટ મેટર ચાલતી હોવાના કારણે AAPના નેતા ડો. હાર્દિક તલાટીનું ફોર્મ રદ કરાયું છે. કુલ પાંચ ફોર્મ રદ થતાં હવે 12 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા છે.
- વોર્ડ નં. 11માં કુલ 15 ફોર્મ ભરાયા હતા. ભાજપના તમામ ચાર ડમી ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થતાં હવે 11 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે.
આમ, 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે ભરાયેલા કુલ 203 ઉમેદવારી ફોર્મમાંથી 65 ફોર્મ ચકાસણી દરમિયાન રદ થતાં હવે ચૂંટણી લડવા માટે 138 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે. ખાસ કરીને વોર્ડ નં. 2, 5, 9 અને 10માં AAPના એક-એક ઉમેદવારના ફોર્મ રદ થતાં પક્ષને પણ આંચકો લાગ્યો છે.
હવે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો આવતીકાલે અંતિમ દિવસ છે. માન્ય ફોર્મ પૈકી કેટલા ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચે છે અને અંતે 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે કેટલા ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો ચૂંટણી મુકાબલો થાય છે, તે આજે સ્પષ્ટ થશે.
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી : સ્ક્રુટિની બાદની સ્થિતિ
- કુલ વોર્ડ: 11
- કુલ બેઠકો: 44
- કુલ ભરાયેલા ફોર્મ: 203
- રદ થયેલા ફોર્મ: 65
- માન્ય રહેલા ફોર્મ: 138
AAPના રદ થયેલા 4 ઉમેદવારો:
• વોર્ડ નં. 2 – પ્રવીણભાઈ દંતાણી
• વોર્ડ નં. 5 – જીતેન્દ્ર સોલંકી
• વોર્ડ નં. 9 – એક ઉમેદવાર
• વોર્ડ નં. 10 – ડો. હાર્દિક તલાટી
સૌથી વધુ ફોર્મ રદ
- વોર્ડ નં. 2 – 9 ફોર્મ
- વોર્ડ નં. 4: 25 ફોર્મમાંથી 12 રદ, 13 માન્ય
- હવે આગળ: આવતીકાલ મંગળવારે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ હોવાથી અંતિમ ઉમેદવારોની સંખ્યા સ્પષ્ટ થશે.