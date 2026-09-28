ગાંધીનગર ભાજપમાં ટિકિટ ફાળવણી બાદ બળવો, પૂર્વ કોર્પોરેટર સહિત પાંચે અપક્ષ ફોર્મ ભર્યાં, આજે ફોર્મ ચકાસણી થશે
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપે ઉમેદવારોની સત્તાવાર જાહેરાત કર્યા બાદ હવે પક્ષમાં આંતરિક અસંતોષ સપાટી પર આવ્યો છે, જેના પગલે પક્ષમાં ગરમાવો આવ્યો છે.
Published : September 28, 2026 at 10:51 AM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપે ઉમેદવારોની સત્તાવાર જાહેરાત કર્યા બાદ હવે પક્ષમાં આંતરિક અસંતોષ સપાટી પર આવ્યો છે. ટિકિટની આશા રાખીને બેઠેલા પાયાના અને વર્ષોથી પક્ષ સાથે જોડાયેલા કેટલાક કાર્યકરોને ટિકિટ ન મળતા નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર સહિત પાંચ આગેવાનોએ પક્ષ સામે અપક્ષ તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવતા રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે.
મહાનગરપાલિકાની 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન 750થી વધુ દાવેદારોએ ટિકિટ માટે બાયોડેટા રજૂ કર્યા હતા. સ્થાનિક અને સામાજિક સમીકરણોને આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી હોવાની પક્ષ તરફથી વાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, ટિકિટ જાહેર થયા બાદ કેટલાક દાવેદારો અને કાર્યકરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
પૂર્વ કોર્પોરેટર સહિત પાંચે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી
ટિકિટ ફાળવણીથી નારાજ થઈને વોર્ડ નંબર 5માંથી ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર નીલાબેન મુકેશકુમાર શુકલે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. વોર્ડ નંબર 2માંથી પેથાપુર નગરપાલિકાના પૂર્વ સભ્ય સુરેશ પ્રહલાદભાઈ પટેલે પણ અપક્ષ ઉમેદવારી કરી છે. આ જ વોર્ડમાં પેથાપુરના પૂર્વ પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના પત્ની દીપિકાબેને અપક્ષ ફોર્મ ભર્યું છે.
આ ઉપરાંત વોર્ડ નંબર 10માંથી ભાજપના જૂના કાર્યકર શિરીષ ભગવાનદાસ મોદીએ અને વોર્ડ નંબર 8માંથી વિમલ વિક્રમભાઈ પટેલે પણ ભાજપ સામે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. આમ, પક્ષની ટિકિટ ન મળતા પાંચ આગેવાનોએ અપક્ષ મેદાનમાં ઉતરી ભાજપ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી છે.
સોશિયલ મીડિયામાં પણ અસંતોષ ખુલ્લેઆમ
ટિકિટ ફાળવણી બાદ ભાજપના નારાજ કાર્યકરો દ્વારા વોટ્સએપ ગ્રૂપો અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ ટિકિટ વિતરણની પ્રક્રિયા અંગે સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. વોર્ડ નંબર 3ના મહિલા કાર્યકર વીણાબા ઝાલાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ ચર્ચામાં આવી છે. તેમણે પોસ્ટમાં દાવો કર્યો છે કે, તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી ભાજપના કાર્યકર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે અને મંત્રી તરીકેનો હોદ્દો પણ સંભાળી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં તાજેતરમાં પક્ષ સાથે જોડાયેલા લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.
વીણાબાએ પોતાની પોસ્ટમાં જૂના અને પાયાના કાર્યકરોની અવગણના થઈ હોવાનો આક્ષેપ કરતા 'નો રિપીટ થિયરી' અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, નો રિપીટની વાત વચ્ચે પણ કેટલાક નેતાઓને ફરી ટિકિટ આપવામાં આવી છે.
રિપીટ થિયરી અને અનામત બેઠક મુદ્દે પણ સવાલો
વોર્ડ નંબર 7ના કાર્યકર પંખી ઝાલાએ પણ સોશિયલ મીડિયા મારફતે ટિકિટ ફાળવણી અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે, રિપીટ થિયરી અપનાવવાની વાત હોવા છતાં કેટલાક વોર્ડમાં ત્રણ-ત્રણ ઉમેદવારોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત અનામત બેઠક પરથી અગાઉ ચૂંટણી લડેલા ઉમેદવારને સામાન્ય બેઠક પર તક આપવામાં આવી હોવા અંગે પણ તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
હવે 29 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ હોવાથી ભાજપના સ્થાનિક નેતાઓ અને મોવડીમંડળ સામે નારાજ આગેવાનોને સમજાવી અપક્ષ ઉમેદવારી પરત ખેંચાવવાનો પડકાર ઊભો થયો છે. ઉમેદવારી પરત ખેંચાવવાના પ્રયાસો વચ્ચે આગામી દિવસોમાં ભાજપનો આંતરિક અસંતોષ કેટલો શમશે તેના પર સૌની નજર છે. જોકે આજે ફોર્મ ચકાસણી થશે અને આવતીકાલે ફોર્મ પર જ ખેંચવાનો દિવસ છે ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે કેટલા નારાજ લોકો પોતાના નિર્ણય ઉપર કાયમ રહે છે અને કેટલા લોકોને પાર્ટી ફોર્મ પરત ખેંચાવે છે.
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