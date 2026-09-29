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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ: જાણો વોર્ડ વાઇઝ કેટલા ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાનમાં રહ્યાં

AAPના પાંચ અને ત્રણ અપક્ષ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પાછી ખેંચી, ભાજપ-કોંગ્રેસના 44-44 ઉમેદવારો મેદાનમાં યથાવત

44 બેઠકો માટે કુલ 130 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે
44 બેઠકો માટે કુલ 130 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 7:44 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ફોર્મની ચકાસણી બાદ માન્ય રહેલા કુલ 138 ઉમેદવારી ફોર્મ પૈકી આજે 8 ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી લેતાં હવે 44 બેઠકો માટે કુલ 130 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે.

ઉમેદવારી પરત ખેંચનારાઓમાં આમ આદમી પાર્ટીના પાંચ અને ત્રણ અપક્ષ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસના એક પણ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું નથી. જેના કારણે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો અને નેતાઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે અને હવે તમામ ઉમેદવારો ચૂંટણી પ્રચારમાં સંપૂર્ણ તાકાત સાથે લાગી ગયા છે.

ચૂંટણીનું આખરી ચિત્ર સામે આવ્યા બાદ ભાજપ અને કોંગ્રેસે તમામ 11 વોર્ડમાં ચાર-ચાર ઉમેદવારોની પેનલ સાથે કુલ 44-44 ઉમેદવારોને મેદાનમાં રાખ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના 32 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જ્યારે બહુજન સમાજ પાર્ટીના એક ઉમેદવાર સહિત અન્ય અપક્ષ ઉમેદવારોને મળી કુલ 10 ઉમેદવારો પણ ચૂંટણી જંગમાં છે.

આજે આઠ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પાછી ખેંચી

ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે વોર્ડ નંબર 6માંથી અમિતભારથી ગોસ્વામી, વોર્ડ નંબર 2માંથી આમ આદમી પાર્ટીના રમીલાબેન મેસરીયા અને અપક્ષ સુરેશ પટેલ, વોર્ડ નંબર 3માંથી આપના અભય દેસાઈ, વોર્ડ નંબર 4માંથી શરીફ મહેમદ મકરાણી, વોર્ડ નંબર 1માંથી આપના વિજયસિંહ વાઘેલા અને રોશની પટેલ તથા અપક્ષ મુકેશભાઈ પટેલે પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી છે. આ ઉમેદવારોના ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ હવે તમામ 11 વોર્ડમાં ચૂંટણીનું અંતિમ ગણિત સામે આવ્યું છે.

વોર્ડવાર ઉમેદવારોની આખરી સ્થિતિ

  • વોર્ડ નં. 1: માન્ય 13 ફોર્મ પૈકી આપના બે અને એક અપક્ષ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું છે. હવે ભાજપ-કોંગ્રેસના ચાર-ચાર અને આપના બે મળી કુલ 10 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
  • વોર્ડ નં. 2: માન્ય 14 ફોર્મ પૈકી આપના એક અને એક અપક્ષ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી છે. હવે ભાજપ-કોંગ્રેસની ચાર-ચારની પેનલ અને આપના ત્રણ મળી કુલ 12 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે.
  • વોર્ડ નં. 3: માન્ય 12 ફોર્મમાંથી આપના એક ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચતાં હવે કુલ 11 ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં છે.
  • વોર્ડ નં. 4: માન્ય 13 ફોર્મ પૈકી આપના એક ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી છે. હવે આપના ત્રણ ઉમેદવાર સહિત કુલ 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
  • વોર્ડ નં. 5: માન્ય રહેલા તમામ 12 ઉમેદવારો યથાવત રહ્યા છે. કોઈ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું નથી.
  • વોર્ડ નં. 6: એક અપક્ષ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચતાં હવે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપની પૂર્ણ પેનલ ઉપરાંત બસપાના એક અને બે અપક્ષ સહિત કુલ 15 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે.
  • વોર્ડ નં. 7: માન્ય 11 ઉમેદવારોમાંથી કોઈએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યું નથી. અહીં ભાજપ-કોંગ્રેસની ચાર-ચારની પેનલ અને આપના ત્રણ મળી કુલ 11 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
  • વોર્ડ નં. 8: માન્ય રહેલા તમામ 13 ઉમેદવારો યથાવત છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપની પેનલ ઉપરાંત એક અપક્ષ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
  • વોર્ડ નં. 9: માન્ય 11 ઉમેદવારોમાંથી કોઈએ ઉમેદવારી પરત ખેંચી નથી. ભાજપ-કોંગ્રેસની પેનલ અને આપના ત્રણ ઉમેદવારો મળી કુલ 11 ઉમેદવારો જંગમાં છે.
  • વોર્ડ નં. 10: કુલ 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં યથાવત છે. જેમાં ભાજપ-કોંગ્રેસની પેનલ, આપના ત્રણ અને એક અપક્ષ ઉમેદવારનો સમાવેશ થાય છે.
  • વોર્ડ નં. 11: માન્ય 11 ઉમેદવારોમાંથી કોઈએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યું નથી. ભાજપ-કોંગ્રેસની ચાર-ચારની પેનલ અને આપના ત્રણ ઉમેદવારો મળી કુલ 11 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ માટે રાહત, ભાજપ સામે બળવાખોરોની સ્થિતિ યથાવત

ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં હવે પક્ષો માટે સૌથી મહત્વનો તબક્કો ચૂંટણી પ્રચારનો રહેશે. ખાસ કરીને ભાજપ અને કોંગ્રેસની તમામ બેઠકો પર ચાર-ચાર ઉમેદવારોની પેનલ યથાવત રહી છે. કોંગ્રેસના એક પણ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ન ખેંચતાં પક્ષની છાવણીમાં રાહત જોવા મળી છે. બીજી તરફ આપના પાંચ ઉમેદવારો અને ત્રણ અપક્ષ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પાછી ખેંચતા અંતિમ ઉમેદવાર યાદીમાં ઘટાડો થયો છે.

હવે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 44 બેઠકો માટે કુલ 130 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો ચૂંટણી મુકાબલો થશે અને આગામી દિવસોમાં પ્રચાર સાથે રાજકીય ગરમાવો પણ વધવાની શક્યતા છે.

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