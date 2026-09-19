ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: AAPએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, વોર્ડ-10માંથી ‘એન્જલ માસી’ને ટિકિટ
આગામી ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના 23 ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી છે.
Published : September 19, 2026 at 12:58 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસ અને ભાજપ પહેલા પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. AAP દ્વારા કુલ 23 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ યાદીમાં અગાઉની ચૂંટણી લડી ચૂકેલા ત્રણ ઉમેદવારોને ફરી તક આપવામાં આવી છે, જ્યારે ગાંધીનગરમાં પ્રથમ વખત એક ટ્રાન્સજેન્ડર (કિન્નર) ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરશે.
AAPની પ્રથમ યાદીમાં હાર્દિક તલાટી, ભરત જોશી અને વર્તમાન કોર્પોરેટર તુષાર પરીખનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણેય ઉમેદવારો અગાઉની ચૂંટણીમાં પણ AAP તરફથી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. પક્ષ દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં જ જૂના અને સંગઠન સાથે જોડાયેલા ઉમેદવારો પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટીનું ગેરંટી પત્ર જાહેર.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) September 19, 2026
લડીશું, જીતીશું 🧹 pic.twitter.com/WyV65gy9jy
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