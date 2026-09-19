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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: AAPએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, વોર્ડ-10માંથી ‘એન્જલ માસી’ને ટિકિટ

આગામી ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના 23 ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી છે.

પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા મનોજ સોરઠીયા
પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા મનોજ સોરઠીયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 12:58 PM IST

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ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસ અને ભાજપ પહેલા પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. AAP દ્વારા કુલ 23 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ યાદીમાં અગાઉની ચૂંટણી લડી ચૂકેલા ત્રણ ઉમેદવારોને ફરી તક આપવામાં આવી છે, જ્યારે ગાંધીનગરમાં પ્રથમ વખત એક ટ્રાન્સજેન્ડર (કિન્નર) ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરશે.

AAPની પ્રથમ યાદીમાં હાર્દિક તલાટી, ભરત જોશી અને વર્તમાન કોર્પોરેટર તુષાર પરીખનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણેય ઉમેદવારો અગાઉની ચૂંટણીમાં પણ AAP તરફથી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. પક્ષ દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં જ જૂના અને સંગઠન સાથે જોડાયેલા ઉમેદવારો પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી માટે 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી (AAP Gujarat)
આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલું નામ એન્જલ પારેખ ‘માસી’નું છે. ગાંધીનગરમાં ‘એન્જલ માસી’ તરીકે જાણીતા ટ્રાન્સજેન્ડરને AAP દ્વારા વોર્ડ નંબર-10માંથી ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત ટ્રાન્સજેન્ડર ઉમેદવાર ચૂંટણી લડશે.
ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરતી વખતે AAPના નેતાઓએ અગાઉની ચૂંટણીના પરિણામોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉની ચૂંટણીમાં AAPને માત્ર એક બેઠક મળી હતી અને આશરે 20 ટકા મત મળ્યા હતા. તેમ છતાં, એક જ કોર્પોરેટર હોવા છતાં પક્ષે મજબૂતીથી વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.AAP દ્વારા જણાવાયું છે કે આગામી ચૂંટણીમાં પાર્ટી પીવાના પાણી, રોડ-રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને શિક્ષણ જેવા સ્થાનિક મુદ્દાઓ સાથે લોકો વચ્ચે જશે. ખાસ કરીને શિક્ષણને પક્ષે મહત્વનો મુદ્દો ગણાવ્યો છે. આ ઉપરાંત ગાંધીનગરમાં રમતગમત ક્ષેત્રે વધુ સુવિધાઓ અને વિકાસના કામો કરવાનો પણ પક્ષ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે.ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ રાજકીય પક્ષોમાં ઉમેદવારોની પસંદગી અને યાદીઓ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા તેજ બની છે. ત્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસની યાદી જાહેર થાય તે પહેલાં AAPએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી રાજકીય તૈયારીઓનો પ્રારંભ કર્યો છે. આગામી દિવસોમાં અન્ય બેઠકો માટે પણ ઉમેદવારોના નામ જાહેર થવાની શક્યતા છે.

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TAGGED:

GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION
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AAM AADMI PARTY GUJARAT
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી
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