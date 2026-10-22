ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સિવિલ શાખામાં મોટાપાયે ફેરફાર, 9 અધિકારીઓની અચાનક બદલી
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર નંદીશ માંડલિયાને UCD અને હરેશ સાલોડીયાને બાગાયત વિભાગમાં મુકાયા છે.
Published : October 22, 2026 at 12:50 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સિવિલ શાખામાં ફરજ બજાવતા નવ અધિકારીઓની એકાએક બદલી કરવામાં આવતાં મહાનગરપાલિકાના વહીવટી વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. દિવાળી પહેલાં અને મહાનગરપાલિકામાં નવી બોડીની રચના થાય તે પહેલાં કરવામાં આવેલી આ બદલીઓને લઈને અનેક તર્કવિતર્ક શરૂ થયા છે. ખાસ કરીને બે નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરોને તેમની અત્યાર સુધીની કામગીરીથી અલગ વિભાગોમાં મૂકવામાં આવતાં આ નિર્ણય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર નંદીશ માંડલિયાને સિવિલ શાખામાંથી બદલીને યુસીડી (અર્બન કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ) શાખામાં મૂકવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની કામગીરીને લઈને ઊભા થયેલા પ્રશ્નો અને ફરિયાદોની ચર્ચા વચ્ચે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. જોકે, તેમની બદલી પાછળનું સત્તાવાર કારણ સ્પષ્ટ થયું નથી.
તેવી જ રીતે, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર હરેશ સાલોડીયાને પણ તેમની અગાઉની કામગીરીથી અલગ બાગાયત વિભાગમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમની સામે પણ ફરિયાદો ઊઠી હોવાની ચર્ચા વહીવટી વર્તુળોમાં ચાલી રહી છે.
આ બંને અધિકારીઓની બદલીઓને લઈને મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ અટકળો શરૂ થઈ છે. જોકે, ફરિયાદો અને બદલીઓ વચ્ચે સીધો સંબંધ હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. બીજી તરફ, મહાનગરપાલિકામાં વહીવટી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા અમિત સિંઘઈ પાસેથી યુસીડી શાખાનો વધારાનો ચાર્જ પરત લઈ લેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ તેમની પાસે યુસીડીનો વધારાનો હવાલો હતો. આ કામગીરી દરમિયાન તેમની સામે પણ સવાલો ઊઠ્યા હોવાની ચર્ચા છે. જોકે, આ અંગે પણ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી.
નાગરિકોનાં કામકાજ સામે પણ સવાલો
મહાનગરપાલિકામાં અધિકારીઓની કામગીરી અને સામાન્ય નાગરિકોનાં કામના નિકાલને લઈને સમયાંતરે અસંતોષ સામે આવતો રહ્યો છે. નાગરિકોને વિવિધ નાગરિક સુવિધાઓ, વિકાસકાર્યો અને વહીવટી પ્રક્રિયાઓ સંબંધિત કામ માટે ધક્કા ખાવા પડતા હોવાની ફરિયાદો પણ ચર્ચામાં રહે છે. આવા સંજોગોમાં નવ અધિકારીઓની એકસાથે કરવામાં આવેલી બદલીઓથી વહીવટી કામગીરીમાં સુધારો આવશે કે નહીં તે જોવું રહ્યું.
દિવાળી પહેલાં અને નવી બોડીની રચના પહેલાં થયેલા આ ફેરફારોને મહાનગરપાલિકાના વહીવટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ફરિયાદોની ચર્ચા વચ્ચે અધિકારીઓની જવાબદારીઓમાં ફેરફાર થતાં હવે સંબંધિત વિભાગોની કામગીરી પર સૌની નજર રહેશે. જોકે, આ બદલીઓ નિયમિત વહીવટી પ્રક્રિયાનો ભાગ છે કે ફરિયાદોને પગલે કરવામાં આવી છે તે અંગે મહાનગરપાલિકા તરફથી સત્તાવાર સ્પષ્ટતા થાય ત્યાર બાદ જ સમગ્ર ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બનશે.
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