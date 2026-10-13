ચૂંટણી પરિણામો બાદ ભાજપનો વિજયોત્સવ, જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું- ચૂંટણી સમયે જ જનતા વચ્ચે દેખાતા વિપક્ષને મતદારોનો જવાબ
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે 44માંથી 38 અને ઓખા નગરપાલિકામાં 36માંથી 33 બેઠકો જીતી, ખેરાલુ, બાયડ, છોટાઉદેપુરમાં પણ વિજય મેળવ્યો છે.
Published : October 13, 2026 at 7:40 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની વિવિધ સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળેલા ભવ્ય વિજયને વધાવવા ગાંધીનગર સ્થિત ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે વિજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ચૂંટણીમાં ભાજપને વિજય અપાવવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 44માંથી 38 બેઠકો પર વિજય મેળવીને પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. બીજી તરફ, ઓખા નગરપાલિકાની 36માંથી 33 બેઠકો પર પણ ભાજપે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. આ ઉપરાંત ખેરાલુ, બાયડ અને છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાઓમાં પણ ભાજપે જીત મેળવી છે. આ પરિણામોને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે રાજ્યની જનતાના વિકાસ અને સુશાસન પ્રત્યેના વિશ્વાસનું પ્રતિબિંબ ગણાવ્યું હતું.
ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સેવા અને સમર્પણના ભાવનું આ પરિણામ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત વિકાસના માર્ગે સતત આગળ વધી રહ્યું છે. ગાંધીનગરના સાંસદ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ વિસ્તારના વિકાસકાર્યો પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દિવસ-રાત જોયા વગર જનતાની વચ્ચે રહીને કામ કરે છે, જેના કારણે જનતાનો પક્ષ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો છે.
વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતાં પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી સમયે જ જનતાની વચ્ચે દેખાતા વિપક્ષી નેતાઓને મતદારોએ પોતાના મત દ્વારા જવાબ આપ્યો છે. વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા કથિત જૂઠા પ્રચારનો ગુજરાતની જનતાએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોની જનતાએ ભાજપના વિકાસકાર્યોને સ્વીકારીને પક્ષની તરફેણમાં મતદાન કર્યું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ સરકાર રોજગારની તકો ઊભી કરવા, ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને યુવાનોના વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં મળેલો વિજય ગુજરાતની જનતાનો ભાજપ પરનો અતૂટ વિશ્વાસ ફરી એકવાર સાબિત કરે છે.
અંતમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
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