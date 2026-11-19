ભાડું ન ભરનારા દુકાનદારો સામે ગાંધીનગર મનપાની તવાઈ! સેક્ટર-17 અને 22માં 9 માઈક્રોશોપિંગ સીલ
બાકીદારો સામે મનપાની લાલ આંખ; નોટિસ બાદ પણ ભાડું ન ભરનાર એકમો પર તવાઈ – સ્થળ પર જ રૂ.16.15 લાખથી વધુની વસુલાત
Published : November 19, 2026 at 8:09 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની મિલકતો ભાડે રાખીને લાંબા સમયથી ભાડું ભરવામાં બેદરકારી દાખવતા ભાડુઆતો સામે હવે તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખાએ બાકી ભાડાની વસુલાત માટે મેદાનમાં ઉતરીને સીધી સીલિંગની કાર્યવાહી શરૂ કરતાં બાકીદારોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. સેક્ટર-17 અને સેક્ટર-22માં ભાડું નહીં ભરનારા 9 માઈક્રોશોપિંગ એકમોને તાળાં મારી સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, આ કાર્યવાહી દરમિયાન મનપાએ સ્થળ પર જ રૂ.16,15,362ની બાકી ભાડાની રકમ વસૂલ કરી છે.
ગાંધીનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની માલિકીની અનેક માઈક્રોશોપિંગ, કેબિન, ઓટલા અને ત્રિકોણીયા પ્લોટ ભાડે આપવામાં આવ્યા છે. જોકે, કેટલાક મિલકતધારકો દ્વારા લાંબા સમયથી નિયમિત ભાડું ભરવામાં આવતું ન હોવાથી મનપાની તિજોરીને આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એસ્ટેટ શાખા દ્વારા બાકી ભાડું વસૂલવા માટે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઝુંબેશના પ્રથમ તબક્કામાં સેક્ટર-17 અને સેક્ટર-22ના કુલ 31 જેટલા માઈક્રોશોપિંગ ધારકોને બાકી ભાડું તાત્કાલિક ભરપાઈ કરવા માટે નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. તેમ છતાં નિયત સમયમર્યાદામાં ભાડું જમા નહીં કરાવનાર સામે તંત્રએ હવે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. એસ્ટેટ શાખાની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને 9 માઈક્રોશોપિંગ એકમોને સીલ કરી દીધા હતા. આ કાર્યવાહીના પગલે અન્ય બાકીદારોમાં પણ દોડધામ મચી જવાની શક્યતા છે.
મહત્વનું છે કે મનપા હવે માત્ર નોટિસ આપીને સંતોષ માનવાના મૂડમાં નથી. સેક્ટર-17 અને 22માં થયેલી કાર્યવાહી તો શરૂઆત હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. શહેરના અન્ય સેક્ટરોમાં આવેલી માઈક્રોશોપિંગ, કેબિન, ઓટલા અને ત્રિકોણીયા પ્લોટ સહિતની મનપાની મિલકતોનું ભાડું બાકી હશે તો આગામી દિવસોમાં ત્યાં પણ આ જ પ્રકારે સીલિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
મનપાની આ કડક ઝુંબેશથી એક તરફ વર્ષોથી બાકી ભાડાની વસુલાતનો માર્ગ ખુલ્યો છે, તો બીજી તરફ મનપાની મિલકતો ભાડે રાખીને સમયસર ભાડું ન ભરતા ધારકો માટે પણ સ્પષ્ટ સંદેશો ગયો છે કે હવે બાકીદારી ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. ત્યારે સીલિંગ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહીથી બચવા માટે તમામ બાકીદારોને પોતાનું બાકી ભાડું તાત્કાલિક મહાનગરપાલિકામાં જમા કરાવવા તંત્ર દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
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