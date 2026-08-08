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ગાંધીનગરમાં એજન્ટે લંડન મોકલવાના બહાને 20 લાખનું ફુલેકું ફેરવી નાખ્યું, દેવમાં ડૂબેલા યુવકનો આપઘાતનો પ્રયાસ

ગાંધીનગર સેક્ટર-24માં સલૂનથી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા યુવકને વર્ક પરમીટ અપાવી લંડન મોકલી આપવાની લાલચ આપી વિઝા એજન્ટે લાખોનું ફુલેકું ફેરવી દીધું છે.

ગાંધીનગરમાં એજન્ટે લંડન મોકલવાના બહાને 20 લાખનું ફુલેકું ફેરવી નાખ્યું
ગાંધીનગરમાં એજન્ટે લંડન મોકલવાના બહાને 20 લાખનું ફુલેકું ફેરવી નાખ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 6:19 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં વિદેશ મોકલવાનું કહીને ચૂનો લગાવનારા વિઝા એજન્ટોનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો છે. અગાઉ બે નંબરમાં વિદેશ મોકલવાનું કહીને મોત વાલુ કર્યા હોવાના પણ કિસ્સા સામે આવ્યા છે. ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર-24માં રહેતા યુવકે યુકે જવા માટે એજન્ટને 24 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા, પરંતુ એજન્ટે વિદેશ પણ મોકલ્યો ન હતો અને રૂપિયા પણ પરત આપ્યા ન હતા. પરિણામે આર્થિક સંકળામણ અનુભવતા યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ યુવક હાલમાં ગાંધીનગર સિવિલમાં સારવાર હેઠળ છે.

ગાંધીનગર સેક્ટર-24માં સલૂનથી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા યુવકને વર્ક પરમીટ અપાવી લંડન મોકલી આપવાની લાલચ આપી મેહુલ સોની નામના વિઝા એજન્ટ દ્વારા લાખોનું ફુલેકું ફેરવી દીધું છે. જોકે વિદેશ જવાની ઘેલછામાં વ્યાજના વિષચક્રમાં ફસાયેલા યુવાને આખરે કંટાળીને સુસાઇડ નોટ લખીને આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. યુવકે આર્થિક સંકળામણના કારણે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

લંડન મોકલવાનું કહીને એજન્ટે 24 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. ત્રણ વર્ષ જેટલો સમયગાળો થયો હોવા છતાં રૂપિયા પરત આપતો ન હતો, અનેક વખત ઉઘરાણી કર્યા બાદ ચાર લાખ રૂપિયા પરત આપવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં 20 લાખ રૂપિયા દબાવી રાખ્યા હતા. પીડિત યુવકના પરિવારમાં પત્ની અને બે નાના સંતાનો છે. સલૂન ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા યુવકે ત્રણ વર્ષ પહેલા વિઝાનું કામકાજ કરતા મેહુલ રાજેશભાઈ સોની સાથે સંપર્ક થયો હતો. એ વખતે મેહુલે યુવકને લંડનની વર્ક પરમીટ અપાવી દેવાનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો.

જેના પગલે યુવકને વિઝા એજન્ટ મેહુલને હાથ ઉછીના અને ઘર ગિરવે મુકીને કુલ 24.25 લાખ ચૂકવી દીધા હતા. યુવકે પોતાના પૈસા પરત માંગતા મેહુલે રૂ.3,87,700 પરત કરી દીધા હતા. પરંતુ આજદિન સુધી બાકીના પૈસા પરત કર્યા ન હતા. આખરે દિવસેને દિવસે વ્યાજના વિષ ચક્રમાં ફસાયેલા યુવકે 8 ઓગસ્ટે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેની હાલ ગાંધીનગર સિવિલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

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VISA AGENT FRAUD
GANDHINAGAR 20 LAKH FRAUD
વિદેશ મોકલવાના બહાને છેતરપિંડી
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