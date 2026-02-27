ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે 'ગુજરાત સેમીકોન 2026' સમિટનું આયોજન, રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ ભાગ લેશે
સેમી કંડકટર અને તેના ઉત્પાદન ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા વૈશ્વિક નિષ્ણાતો, ઉદ્યોગપતિઓ અને ટેક્નોલોજી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપશે.
અમદાવાદ : વિશ્વ સામે જ્યારે કોવિડ-19નો અભૂતપૂર્વ સંકટ ઊભું થયું, ત્યારે સેમી કંડકટર ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી હતી. ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇન તૂટી ગઈ અને અનેક ઉદ્યોગો ઠપ્પ થયા. તે સમયથી જ ભારતે સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનવાનો અને વિશ્વસ્તરીય હબ તરીકે ઉભરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો.
ગુજરાતના સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું કે, "દેશ આજે સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે અને ગુજરાત તેમાં અગ્રણીઓમાં સ્થાન મેળવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે અંદાજે રૂ. 1 લાખ 34 હજાર કરોડનું મૂડીરોકાણ પાઇપલાઇનમાં છે, જે ગુજરાતને ટેક્નોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગના મજબૂત કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરશે."
આ સમિટ 1 અને 2 માર્ચ દરમિયાન ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે “ગુજરાત સેમીકોન 2026”નું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ સમિટ પર માત્ર દેશ નહીં પરંતુ વિશ્વની નજર રહેશે. સેમી કંડકટર અને તેના ઉત્પાદન ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા વૈશ્વિક નિષ્ણાતો, ઉદ્યોગપતિઓ અને ટેક્નોલોજી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપશે.
આ પરિષદમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રીય માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી ઉપસ્થિત રહેશે. આ સમિટ ગુજરાતને સેમી કંડકટર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ડિઝાઇન ક્ષેત્રે વૈશ્વિક નકશા પર વધુ મજબૂત રીતે સ્થાન અપાવશે. ઉદ્યોગ જગતની દિગ્ગજ કંપનીઓ જેમ કે 'ટાટા ગૃપ' અને 'માઇક્રોન ટેકનોલોજી' સહિત અનેક રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ ભાગ લેશે.
આ સમિટ માત્ર રોકાણ આકર્ષવા માટે જ નહીં, પરંતુ નવી ટેક્નોલોજી, સંશોધન, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને રોજગારની નવી તકો સર્જવા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. ગુજરાત હવે માત્ર ઔદ્યોગિક રાજ્ય નહીં પરંતુ ટેક્નોલોજી અને સેમી કંડકટર ક્ષેત્રે પણ દેશનું નેતૃત્વ કરવા તૈયાર છે. “ગુજરાત સેમીકોન 2026” સાથે રાજ્ય સેમી કંડકટર હબ બનવાના સપનાને સાકાર કરવાની દિશામાં એક વધુ મજબૂત પગલું ભરશે.
