ગાંધીનગરના કુડાસણમાં મોટી દુર્ઘટના: નિર્માણાધીન સાઇટ પર સ્લેબ તૂટતાં 10થી 15 શ્રમિકો દબાયા
ગાંધીનગરમાં અંડર-કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતાં 10 થી વધુ મજૂરો ઈજાગ્રસ્ત, રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ.
Published : September 10, 2026 at 12:38 AM IST|
Updated : September 10, 2026 at 12:58 AM IST
ગાંધીનગર: શહેર નજીક આવેલા અત્યંત વ્યસ્ત અને ઝડપથી વિકસતા એવા કુડાસણ વિસ્તારમાં બુધવારે રાત્રે એક અત્યંત ગંભીર અને હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. પ્રાપ્ત થતી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, રિલાયન્સ ચોકડી પાસે નિર્માણ પામી રહેલી 'બોસકી ધ એમ્પાયર' નામની વિશાળ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગની સાઈટ પર અચાનક એક મહાકાય ક્રેન અને લોખંડના સ્લેબનો મોટો હિસ્સો ધરાશાયી થતાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. રાત્રે આશરે સવા 9 વાગ્યાના સુમારે જ્યારે સાઈટ પર 2 યુનિટ વચ્ચે લોખંડનો સ્લેબ ઊભો કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી, બરાબર તે જ સમયે ધડાકાભેર આ સ્લેબ અને ક્રેનનો વજનદાર ભાગ નીચે પટકાયો હતો. અકસ્માતનો અવાજ એટલો ભયાનક હતો કે આસપાસના વિસ્તારના રહીશોમાં ભારે ગભરાટ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો.
આ ભયાવહ દુર્ઘટનામાં બાંધકામ સાઈટ પર કામ કરી રહેલા અંદાજિત 10 થી 15 જેટલા નિર્દોષ શ્રમિકો ભારે કાટમાળ અને વજનદાર લોખંડના માળખા નીચે દબાઈ ગયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. બનાવ બનતાની સાથે જ આસપાસના જાગૃત સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને માનવતાના ધોરણે તાત્કાલિક પ્રાથમિક રાહત તથા બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને પારખીને સ્થાનિક પોલીસનો મોટો કાફલો અને ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડની 5 થી વધુ ગાડીઓ ગણતરીની મિનિટોમાં જ સાયરન વગાડતી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.
#WATCH | Gujarat | Visuals from the Kudasan area of Gandhinagar where a portion of an under-construction building collapsed. Rescue operations are underway at the site. More details awaited pic.twitter.com/bMQngQ3yhr— ANI (@ANI) September 9, 2026
હાલમાં ફાયર વિભાગની વિશેષ રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા અત્યાધુનિક સાધનોની મદદથી કાટમાળ હટાવીને અંદર ફસાયેલા શ્રમિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધના ધોરણે રાત-દિવસ કામગીરી ચાલી રહી છે. રાત્રિનો સમય હોવાથી બચાવ કાર્યમાં થોડી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, પરંતુ લાઈટિંગની પૂરતી વ્યવસ્થા કરીને ઓપરેશન તેજ કરવામાં આવ્યું છે. આ દુર્ઘટનાને પગલે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓની બહુવિધ ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. કાટમાળમાંથી ભારે જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવેલા ઈજાગ્રસ્ત શ્રમિકોને પ્રાથમિક સારવાર આપીને વધુ સઘન સારવાર હેતુ તાત્કાલિક ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ પ્રશાસનને પણ કોઈપણ ઈમરજન્સી માટે એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
#WATCH | Gujarat | Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi climbs atop a fire truck as he inspects the site of an under-construction building collapse in the Kudasan area of Gandhinagar.— ANI (@ANI) September 9, 2026
Rescue operations are underway at the site. More details awaited pic.twitter.com/WeGHY27BK2
મોડી રાત સુધી ચાલેલા આ બચાવ અભિયાનમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાટમાળ હટાવવા અને ફસાયેલા અમૂલ્ય માનવજીવોને બચાવવા પર સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી પોલીસ કે ફાયર બ્રિગેડના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા ચોક્કસ કેટલા શ્રમિકો કાટમાળમાં દબાયા છે, કેટલા લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે કે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે કેમ, તે અંગે કોઈ સત્તાવાર આંકડાકીય પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. હાલ સંપૂર્ણ તંત્ર ખડેપગે છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ બાંધકામ સાઈટ પર સુરક્ષાના નિયમોના પાલન અને ક્રેનની જાળવણી અંગે પણ ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે.