કલોલના મોટી ભોયણ ગામે વીજળી પડતા 66 પશુઓના મોત, પશુપાલકને પશુ દીઠ અપાશે સહાય
ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલ કલોલ તાલુકાના મોટી ભોયણ ગામમાં વરસાદ દરમિયાન આકાશીય વીજળી પડવાથી 66 જેટલા પશુઓના મોત થયા હતા.
Published : July 6, 2026 at 7:09 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતભરમાં ચોમાસું જામ્યું છે. મેઘરાજાના આગમન બાદ રાજ્યમાં સર્વત્ર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ વચ્ચે ગાંધીનગર જિલ્લામાં રવિવારે મોડી સાંજે વીજળી પડવાની ઘટના બની હતી, જેમાં 66 જેટલા પશુઓના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટના બાદ 3 પશુ પાલકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલ કલોલ તાલુકાના મોટી ભોયણ ગામમાં વરસાદ દરમિયાન આકાશીય વીજળી પડવાથી 66 જેટલા પશુઓના મોત થયા હતા. આ અંગે જાણ થતા જિલ્લા પશુપાલન અધિકારી તથા પશુચિકિત્સા અદિકારીની ટીમે ગામની મુલાકાત લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, લાલુભાઈ ખટાણા નામના પશુપાલકના 12 બકરો, 1 ઘેટું અને 1 ગાય, દેવશીભાઈ ત્રાગટાના 22 બકરા અને રામશીભાઈ નાંઘના 30 બકરાનું મોત થયું છે.
આ તમામ પશુપાલકો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી અને થાનગઢ તાલુકાના રહેવાસી છે અને વિચરતા વિચરતા બે દિવસ પહેલા જ કલોલ પહોંચ્યા હતા. ત્યારે સરકારી સહાય હેઠળ આ પશુપાલકોને બકરાં દીઠ 4000, ઘેટા દીઠ 4000 અને ગાય દીઠ 37,500 રૂપિયાની સહાય બે દિવસમાં ચૂકવવામાં આવશે.