ગાંધીનગરમાં નવા મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી, જાણો કોનો કયો બંગલો
Published : November 3, 2025 at 5:51 PM IST
ગાંધીનગર : તાજેતરમાં રાજ્યના મંત્રીમંડળનો વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ વિસ્તરણ બાદ નવનિયુક્ત થયેલા તમામ મંત્રીઓને ગાંધીનગરના મંત્રી નિવાસ સંકુલમાં સત્તાવાર સરકારી બંગલાઓની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. કુલ 25 મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં 10 કેબિનેટ મંત્રી, 5 સ્વતંત્ર પ્રભાર ધરાવતા મંત્રી અને 3 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.
નવનિયુક્ત મંત્રીઓને સરકારી બંગલાઓની ફાળવણી
શપથ ગ્રહણ બાદ દરેક મંત્રીએ પોતપોતાના વિભાગનો પદભાર સંભાળ્યો છે, ત્યારબાદ હવે તેમને ગાંધીનગરમાં મંત્રી નિવાસ સંકુલમાં રહેણાંક ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ સાથે નવા મંત્રીઓને તેમની જવાબદારી મુજબ જરૂરી પ્રશાસકીય અને ટેકનિકલ સ્ટાફ પણ આપવામાં આવશે.
નવા બંગલાની ફાળવણી બાદ ઘણા મંત્રીઓ ટૂંક સમયમાં તેમના નવા નિવાસમાં સ્થળાંતર કરશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને બંગલા નંબર 26 અને નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને આ યાદીમાં બંગલો નંબર 43 ફાળવાયો છે. પ્રાથમિક, માધ્યમિક તથા પ્રૌઢ શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજાને રાજભવન સામેના બંગલો નંબર 12Aમાં રહેવા માટે ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
