ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં નવા મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી, જાણો કોનો કયો બંગલો

જેમાં 10 કેબિનેટ મંત્રી, 5 સ્વતંત્ર પ્રભાર ધરાવતા મંત્રી અને 3 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.

નવા મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી
નવા મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : તાજેતરમાં રાજ્યના મંત્રીમંડળનો વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ વિસ્તરણ બાદ નવનિયુક્ત થયેલા તમામ મંત્રીઓને ગાંધીનગરના મંત્રી નિવાસ સંકુલમાં સત્તાવાર સરકારી બંગલાઓની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. કુલ 25 મંત્રીઓને બંગલાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં 10 કેબિનેટ મંત્રી, 5 સ્વતંત્ર પ્રભાર ધરાવતા મંત્રી અને 3 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.

નવનિયુક્ત મંત્રીઓને સરકારી બંગલાઓની ફાળવણી

શપથ ગ્રહણ બાદ દરેક મંત્રીએ પોતપોતાના વિભાગનો પદભાર સંભાળ્યો છે, ત્યારબાદ હવે તેમને ગાંધીનગરમાં મંત્રી નિવાસ સંકુલમાં રહેણાંક ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ સાથે નવા મંત્રીઓને તેમની જવાબદારી મુજબ જરૂરી પ્રશાસકીય અને ટેકનિકલ સ્ટાફ પણ આપવામાં આવશે.

જાણો કોનો કયો બંગલો
જાણો કોનો કયો બંગલો (ETV Bharat Gujarat)

નવા બંગલાની ફાળવણી બાદ ઘણા મંત્રીઓ ટૂંક સમયમાં તેમના નવા નિવાસમાં સ્થળાંતર કરશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને બંગલા નંબર 26 અને નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને આ યાદીમાં બંગલો નંબર 43 ફાળવાયો છે. પ્રાથમિક, માધ્યમિક તથા પ્રૌઢ શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજાને રાજભવન સામેના બંગલો નંબર 12Aમાં રહેવા માટે ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મંત્રી બન્યા બાદ ભાવનગર પહોંચેલા જીતુ વાઘાણીનો હુંકાર, કહ્યું 'ક્યારેય પાછો પડ્યો નથી અને પડીશ નહીં...'
  2. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વર્ઝન 3.0: મંત્રી મંડળમાં ફેરબદલ, રાજકીય સાહસ સાથે જોખમ પણ વહોર્યું

TAGGED:

NEW CABINET MINISTER BUNGLOW
BHUPENDRA PATEL CABINET
GANDHINAGAR SACHIVALAY
GUJARAT NEW CABINER MINISTER
NEW CABINET MINISTER BUNGLOW

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.