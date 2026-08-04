ગાંધીનગર: આરોગ્ય વિભાગની ડ્રાઇવમાં 30 હજાર ઘરોની તપાસ, 629 પોઝિટિવ પાત્રોનો નાશ
150 વેક્ટર કંટ્રોલ ટીમો દ્વારા છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 29759 ઘરોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
Published : August 4, 2026 at 7:13 PM IST
ગાંધીનગર: વરસાદમાં વિરામ બાદ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવ્યો છે. પાણીજન્ય અને વાહકજન્ય રોગચાળાને અટકાવવા વેક્ટર કંટ્રોલ ટીમ દ્વારા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
150 વેક્ટર કંટ્રોલ ટીમો દ્વારા છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 29759 ઘરોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન કુલ 38624 પાત્રો જેવા કે ટાંકા, ગાડી, પીપ, કુંડા વગેરેની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. તપાસ કરેલા 29759 ઘરોમાંથી 395 પોઝિટિવ ઘરોમાં 629 પાત્રો પોઝિટિવ મળ્યા હતા, જેનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત સ્વચ્છ પાણીના પાત્રોમાં એબેટ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદ તાવના 271 કેસોમાં લોહીના નમૂના લઈને નિદાન માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
વરસાદ બાદ પેરી-ડોમેસ્ટિક કામગીરીના ભાગરૂપે રોડસાઇડના ખાડા, ગટર, હોઝ, કુંડી અને અન્ય જગ્યાએ જમા થયેલા વરસાદી ગંદા પાણીમાં 430 લિટર બળેલા તેલનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી ગંદા પાણીમાં મચ્છરનું નિયંત્રણ કરી શકાય. છેલ્લા સપ્તાહમાં 1392 ઘરોમાં ઇન્ડોર ફોગિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી તેમજ એક રાઉન્ડ આઉટડોર કોલ્ડ ફોગિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કામગીરી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે.
મોટા તળાવો તેમજ માનવ પ્રવેશ શક્ય ન હોય તેવા સ્થળોએ ડ્રોન દ્વારા બાયો-લાર્વિસાઇડનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે. કુલ 3000 લિટર દવાનો છંટકાવ ડ્રોનથી કરવામાં આવ્યો છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં ફરી તળાવોમાં સ્પ્રેના રાઉન્ડ હાથ ધરવામાં આવશે, જેથી તેમાંથી મચ્છર સંક્રમણ અટકાવી શકાય.
નાગરિકોને દિવસ દરમિયાન પૂરી બાંયના કપડાં પહેરવા, રાત્રે મચ્છરદાનીમાં સૂવા તેમજ પોતાના ઘર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી જમા ન થવા દેવા આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.