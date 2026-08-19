ગાંધીનગર: ફૂડ સેફ્ટી ટીમની કાર્યવાહી; GNLUની મેસમાં ગંદકી, શહેરની બે રેસ્ટોરન્ટના રજીસ્ટ્રેશન 3 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ
સુરતમાં બનેલી ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખા દોડતી થઈ
Published : August 19, 2026 at 10:09 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા શહેરની હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ તેમજ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (NFSU) અને ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી (GNLU)ની મેસ-કેન્ટીનમાં સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન GNLUની મેસમાં સેનિટેશન અને હાઈજિન સંબંધિત ક્ષતિઓ જોવા મળતાં મેસ સંભાળતી કેટરિંગ એજન્સીને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નોટિસ આપવામાં આવી છે.
18 જગ્યાએ હાઈજિન તથા સેનિટેશન કન્ડિશનની તપાસ
ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા કુલ 18 જેટલી નાની-મોટી હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની હાઈજિન તથા સેનિટેશન કન્ડિશનની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સેક્ટર-16ના મિસ્ટર ઢોસા સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ અને શ્રી રાધે છોલે કુલચેના રજીસ્ટ્રેશન 3 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આગામી તપાસમાં સુધારો નહીં જણાય તો બંને સામે વધુ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગના ડેઝિગ્રેટેડ અધિકારી એસ એ ઓડે કહ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન વિવિધ ખાદ્યચીજોના કુલ 12 નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે GNLUની કેન્ટીનમાંથી અલગથી 6 ખાદ્ય નમૂનાઓ પૃથ્થકરણ માટે લેવામાં આવ્યા છે. આ નમૂનાઓના લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ નિયમ મુજબ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહાનગરપાલિકાએ બંને યુનિવર્સિટીની મેસમાં વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ ભોજન મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા જરૂરી સૂચનાઓ આપી છે. સાથે જ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 તથા તેના હેઠળના તમામ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે.
ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ ગાંધીનગર શહેરની તમામ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકોને ખાદ્યચીજોમાં કોઈપણ પ્રકારના કલરનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ નહીં કરવા તેમજ ખાદ્યચીજોને ન્યૂઝપેપરના સંપર્કમાં ન રાખવા સૂચના આપી છે. સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણમાં ખાદ્યચીજોની બનાવટ તથા પીરસવાની વ્યવસ્થા જાળવવા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ફૂડ સેફ્ટી અંગેની તપાસ સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે અને નિયમોના ભંગ બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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