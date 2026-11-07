દિવાળીના તહેવારને લઇને ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડ એલર્ટ: 27 ફાયર વાહનો સાથે 24 કલાક સ્ટેન્ડબાય; ભાઇબીજ સુધી કર્મચારીઓ ખડેપગે
કોઈપણ ઇમરજન્સીની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તે માટે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે
Published : November 7, 2026 at 2:09 PM IST
ગાંધીનગર: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન આગના બનાવો કે અન્ય કોઈપણ ઇમરજન્સીની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તે માટે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. દિવાળીના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના ચારેય ફાયર સ્ટેશન ખાતે કૂલ 27 ફાયર અને બચાવ વાહનો સાથે ફાયર બ્રિગેડની ટીમને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે. દિવાળીથી લઈને ભાઈબીજ સુધી ફાયર બ્રિગેડના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ 24 કલાક ખડેપગે રહીને નાગરિકોની જાનમાલની સુરક્ષા માટે કામગીરી કરશે.
દિવાળીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડવા દરમિયાન આગ લાગવાના બનાવો બનવાની શક્યતા વધુ રહેતી હોય છે. ખાસ કરીને રહેણાક વિસ્તારો, બજારો, ફટાકડાના સ્ટોલ તેમજ કોમર્શિયલ એકમોમાં આગની દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા હેઠળ કાર્યરત સેક્ટર-17, સરગાસણ, ભાટ અને રાંધેજા એમ ચારેય ફાયર સ્ટેશન ખાતે વોટર બાઉઝર, ફોમ ટેન્ડર, રેસ્ક્યુ ટેન્ડર સહિતનાં વિવિધ ફાયર અને બચાવ વાહનો તૈયાર રાખવામાં આવ્યાં છે. આ ઉપરાંત શહેરના સાંકડા રસ્તાઓ અને ગીચ વિસ્તારોમાં ઝડપથી પહોંચી શકાય તે માટે નાના ફાયર વાહનોની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ફટાકડાના સ્ટોલ પર મોકડ્રીલ યોજવામાં આવી
ફાયર વિભાગ દ્વારા માત્ર વાહનો અને કર્મચારીઓને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ આગની ઘટના બને તે પહેલાં જ તેને અટકાવવા માટે જાગૃતિ અને તાલીમની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. સેક્ટર-6 અને સેક્ટર-11 વિસ્તારમાં ફટાકડાના સ્ટોલ પર ફાયર મોકડ્રીલ યોજવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ફટાકડાના વેપારીઓ અને સંબંધિત લોકોને ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, આગ લાગે ત્યારે પ્રાથમિક સ્તરે કઈ રીતે નિયંત્રણ મેળવવું તેમજ ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં કઈ સાવચેતીઓ રાખવી તે અંગે પ્રાયોગિક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ફટાકડાના સ્ટોલ પર આગની ઘટના બને તો શરૂઆતની જ મિનિટોમાં યોગ્ય પગલાં લઈ મોટી દુર્ઘટના ટાળી શકાય તે હેતુથી આ તાલીમ આપવામાં આવી હતી.
દિવાળીના દિવસો દરમિયાન શું ધ્યાન રાખવું?
આ અંગે ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડના સ્ટેશન ઓફિસર સમીરદાન ગઢવીએ નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અનેક પરિવારો પોતાના વતન એટલે કે ગામડે અથવા ફરવા માટે બહાર જતા હોય છે. આવા સંજોગોમાં મકાન બંધ કરીને બહાર જતી વખતે નાગરિકોએ ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. ઘરનો મેઈન ઇલેક્ટ્રિક સ્વીચ બંધ કરીને જવું જોઈએ અને ગેસ લાઈન પણ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવી જોઈએ. દિવાળીના દિવસોમાં આસપાસના વિસ્તારોમાં ફટાકડા ફોડવામાં આવતા હોય છે અને કેટલીક વખત ફટાકડાની ચિનગારી મકાન સુધી પહોંચી શકે છે. આવા સમયે ઘરમાં વીજળી કે ગેસ ચાલુ હોય તો આગ લાગવાની શક્યતા વધી શકે છે. તેથી ઘર બંધ કરીને બહાર જતાં પહેલાં આ બંને બાબતોની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.
તેમણે વધુમાં નાગરિકોને ફટાકડા હંમેશાં ખુલ્લી અને સુરક્ષિત જગ્યાએ ફોડવા, બાળકોને વડીલોની દેખરેખ હેઠળ જ ફટાકડા ફોડવા દેવા અને જ્વલનશીલ પદાર્થોથી દૂર રહીને ફટાકડા ફોડવા સલાહ આપી છે. ફટાકડા ફોડતી વખતે નજીકમાં પાણી અથવા રેતીની વ્યવસ્થા રાખવી તેમજ જરૂરી સલામતીનાં સાધનો હાથવગાં રાખવા પણ જરૂરી છે.ગાંધીનગર ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ વિશેષ વ્યવસ્થા 11 નવેમ્બર, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચારેય ફાયર સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સતત ફરજ પર હાજર રહેશે, જેથી કોઈપણ સ્થળેથી આગ કે અન્ય ઇમરજન્સીનો કોલ મળે તો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી શકાય.
ઇમરજન્સી સમયે નાગરિકો 112 અથવા 079-23222742 અને 079-2322210 નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે. દિવાળીના આનંદ અને ઉત્સાહ વચ્ચે નાગરિકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે અને આગના બનાવોને અટકાવી શકાય તે માટે ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
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