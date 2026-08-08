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ગાંધીનગર: ખેડૂતે 1 એકર જમીનમાં ખારેકની ખેતી કરીને રૂપિયા 6 લાખની કરી કમાણી

ગાંધીનગરમાં એક એકર જમીનમાંથી એક પ્રગતિશીલ ખેડૂત શાંતિભાઈ પટેલે દસ હજાર કિલોથી વધુ ખારેકનું ઉત્પાદન મેળવ્યું, પાંચથી છ લાખનો ચોખ્ખો નફો કર્યો.

એક એકર જમીનમાં કરી લાખો રૂપિયાની કમાણી
એક એકર જમીનમાં કરી લાખો રૂપિયાની કમાણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 3:27 PM IST

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ગાંધીનગર: જિલ્લાના મહુંન્દ્રા પાસે આવેલા શિવપુરા કંપા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત શાંતિભાઈ આજે અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણાસ્રોત બન્યા છે. વર્ષ 2015થી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંપૂર્ણ સ્વદેશી રીતે તૈયાર કરાયેલી ટિશ્યૂ કલ્ચર ખારેકની પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળેલા શાંતિભાઈએ માત્ર એક એકર જમીનમાંથી દસ હજાર કિલોથી વધુ ખારેકનું રેકોર્ડબ્રેક ઉત્પાદન મેળવ્યું છે.

રાસાયણિક ખાતરો અને દવાઓનો ત્યાગ કરીને પ્રાકૃતિક પદ્ધતિ અપનાવવાથી તેમની ઉત્પાદન પડતર શૂન્ય થઈ ગઈ છે. આજના સમયમાં ખેતીમાં મોંઘા ખાતરો અને કીટનાશકોને કારણે ખર્ચ વધી રહ્યો છે. ત્યાં શાંતિભાઈએ પ્રાકૃતિક ખેતી થકી બમ્પર કમાણી કરી બતાવી છે. ખારેકની માત્ર એક સીઝનમાં તેમને એક એકરમાંથી પાંચથી છ લાખ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો મળ્યો છે.

એક એકર જમીનમાંથી દસ હજાર કિલોથી વધુ ખારેકનું ઉત્પાદન મેળવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

તેમની મધથી પણ મીઠી અને ગુણવત્તાયુક્ત ખારેકની માંગ એટલી વધી ગઈ છે કે ગ્રાહકો સામેથી ખરીદી માટે સંપર્ક કરી રહ્યા છે. શાંતિભાઈ માત્ર ખારેક પૂરતા સીમિત નથી. તેઓ મોટા પાયે બટાકાની ખેતી પણ સફળતાપૂર્વક કરે છે. આ ઉપરાંત ખેતીનો મહત્તમ લાભ લેવા માટે તેમણે તાજેતરમાં અન્ય દોઢ હેક્ટર જમીનમાં ખારેકની સાથે મગફળીનું આંતરપાક તરીકે વાવેતર કર્યું છે. આ મોડેલ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવાની સાથે ખેડૂતની આવક પણ બમણી કરે છે.

પ્રગતિશીલ ખેડૂત શાંતિભાઈ પટેલ
પ્રગતિશીલ ખેડૂત શાંતિભાઈ પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

બાગાયતમાં પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે શાંતિભાઈએ કહ્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે લોકો બાગાયતમાં પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા અચકાય છે. પરંતુ જો સમયસર અને પદ્ધતિસરની કાળજી લેવામાં આવે તો રાસાયણિક ખેતી કરતાં પણ વધુ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. દેશી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવાથી ખાતર અને દવાનો ખર્ચ સાવ ઘટી જાય છે. જેથી નફાનું પ્રમાણ વધે છે. તેમણે તમામ બાગાયતી ખેડૂતોને આવનારી પેઢીને કેમિકલ મુક્ત અને નિરોગી ખાનપાન પૂરું પાડવા માટે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવા હિમાયત કરી હતી.

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