ગાંધીનગરમાં દબાણ હટાવ ઝુંબેશ તેજ, ઝુંડાલમાં 36 મીટરના માર્ગ વચ્ચેનું ધાર્મિક બાંધકામ દૂર કરાયું
રસ્તાની વચ્ચે ધાર્મિક બાંધકામ હોવાથી માર્ગના વિકાસ અને વાહનવ્યવહારમાં અવરોધ થતો હતો, બે દાયકા અગાઉ પાટનગરમાં 40 જેટલાં મંદિરો સહિતનાં ધાર્મિક દબાણો દૂર કરાયાં હતાં.
Published : November 17, 2026 at 8:39 PM IST
ગાંધીનગર: પાટનગર ગાંધીનગરમાં જાહેર માર્ગો અને સરકારી જમીનો પરના બિનઅધિકૃત દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેજ બનાવવામાં આવી છે. ત્યારે આજે 17 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ અને દબાણ શાખા દ્વારા ઝુંડાલ વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. 409/B ખાતે 36 મીટરના મુખ્ય માર્ગની વચ્ચે આવેલા બિનઅધિકૃત ધાર્મિક બાંધકામને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહીથી લાંબા સમયથી રસ્તાના વિકાસમાં અવરોધરૂપ બનેલી જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર શહેરમાં ભૂતકાળમાં પણ જાહેર રસ્તાઓ અને સરકારી જમીનો પર થયેલા ધાર્મિક દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આશરે બે દાયકા અગાઉ પાટનગરમાં વિવિધ સ્થળોએ આવેલા 40 જેટલાં મંદિરો સહિતનાં ધાર્મિક દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. તાજેતરમાં જ સેક્ટર-24 વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પર કરવામાં આવેલું ધાર્મિક દબાણ પણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે હવે ઝુંડાલ વિસ્તારમાં આવેલી ટી.પી. સ્કીમમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા વધુ એક ધાર્મિક દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
મળતી વિગતો મુજબ, ટી.પી. સ્કીમ નં. 409/Bમાં 36 મીટરનો મુખ્ય માર્ગ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ રસ્તાની મધ્યમાં ધાર્મિક બાંધકામ ઊભું કરવામાં આવ્યું હોવાથી માર્ગના વિકાસ કાર્યમાં તેમજ વાહનચાલકોની અવરજવરમાં અવરોધ ઊભો થતો હતો. શહેરના વધતા વ્યાપ અને ભવિષ્યના ટ્રાફિકના ભારણને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્ય માર્ગો ખુલ્લા રાખવા જરૂરી હોવાથી મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ અને દબાણ શાખાની ટીમ દ્વારા આ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મહાનગરપાલિકાની ટીમે જરૂરી તકેદારી અને સંકલન સાથે સ્થળ પર પહોંચીને ધાર્મિક બાંધકામ દૂર કર્યું હતું અને રસ્તાની જગ્યા ખુલ્લી કરી હતી. આ કામગીરીથી ટી.પી. સ્કીમના અમલીકરણનો માર્ગ મોકળો બનવાની સાથે ભવિષ્યમાં રસ્તાના વિકાસ અને વાહનવ્યવહારને પણ સરળતા રહેવાની શક્યતા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગાંધીનગરમાં શહેરી વિકાસની સાથે જાહેર રસ્તાઓ ખુલ્લા રાખવા અને સરકારી જમીનોનું સંરક્ષણ કરવાના હેતુથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા દબાણ હટાવવાની ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. મહાનગરપાલિકાએ આગામી દિવસોમાં પણ જાહેર માર્ગો અને સરકારી જમીનો પરનાં બિનઅધિકૃત દબાણો સામે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની સ્પષ્ટતા કરી છે.
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