દિવાળીએ ગાંધીનગરમાં આગના 20 બનાવો નોંધાયા, જાનહાનિ ટળી
દિવાળીના દિવસે ગાંધીનગરમાં આગના 20 બનાવો, ફટાકડાના કારણે કચરાના ઢગલા અને ખુલ્લા વિસ્તારોમાં આગની ઘટનાઓ વધી.
Published : November 9, 2026 at 5:00 PM IST
ગાંધીનગર: દિવાળીના પર્વની ઉજવણી દરમિયાન ફટાકડા ફોડવાની સાથે આગના બનાવોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો હતો. ગાંધીનગર શહેર અને જિલ્લામાં દિવાળીના દિવસે આગ લાગવાના અનેક બનાવો સામે આવ્યા હતા. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના આંકડા મુજબ, 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ એક જ દિવસમાં આગના કુલ 20 બનાવો નોંધાયા હતા.
જોકે, રાહતની વાત એ રહી કે મોટાભાગના બનાવો ખુલ્લી જગ્યાઓ, કચરાના ઢગલા અને ઝાડીઓમાં બન્યા હતા. રહેણાંક મકાનોમાં આગના માત્ર બે બનાવો સામે આવ્યા હતા. તમામ બનાવોમાં ફાયર વિભાગે સમયસર પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો અને સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નહોતી.
ગાંધીનગર ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર જીતેન્દ્ર રાવતે કહ્યું હતું કે, એક જ દિવસમાં મકાનમાં આગના બે, કચરામાં આગના છ, ભંગારના ગોડાઉનમાં એક, મેદાનમાં બે, ઓફિસમાં એક, જંગલની ઝાડીઓમાં સાત અને હોટલમાં આગનો એક બનાવ નોંધાયો હતો.
આમ, કુલ 20 બનાવોમાંથી સૌથી વધુ સાત બનાવો જંગલની ઝાડીઓમાં અને છ બનાવો કચરાના ઢગલામાં આગ લાગવાના હતા. આ આંકડા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દિવાળીના દિવસે રહેણાંક વિસ્તારો કરતાં ખુલ્લી જગ્યાઓમાં આગ લાગવાના બનાવો વધુ બન્યા હતા.
આ તમામ બનાવોમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના અલગ-અલગ ફાયર સ્ટેશનોની ટીમોએ તાત્કાલિક કામગીરી કરી હતી. જેમાં સરગાસણ ફાયર સ્ટેશનની ટીમે સૌથી વધુ 10 બનાવોમાં, સેક્ટર-17 ફાયર સ્ટેશનની ટીમે સાત, રાધેજા ફાયર સ્ટેશનની ટીમે બે અને ભાટ ફાયર સ્ટેશનની ટીમે એક બનાવમાં કામગીરી કરી હતી.
આગની ગંભીરતા અને સ્થળની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મીની ફાયર ફાઇટર, રેપ્ટર અને ગજરાજ જેવા વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ફાયર ફાઇટર્સ દ્વારા પાણી, ફોમ અને આધુનિક સાધનોની મદદથી આગને કાબૂમાં લેવા તેમજ અન્ય વિસ્તારોમાં ફેલાતી અટકાવવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડતી વખતે ખાસ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને કચરાના ઢગલા, સૂકા પાંદડાં, ઝાડીઓ અને ગોડાઉન નજીક ફટાકડા ફોડવાથી આગ લાગવાનું જોખમ વધી જાય છે. ત્યારે દિવાળીના દિવસે નોંધાયેલા 20 બનાવો વચ્ચે રાહતની બાબત એ રહી કે ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ નહોતી અને તમામ બનાવોમાં જાનહાનિ ટળી હતી.
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