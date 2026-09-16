ગાંધીનગર કોર્ટને એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, મચી અફરાતફરી
ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત ધમકીભર્યો ઈ-મેલ મળતા ચકચાર, બાર એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ લાલસિંહ ગોહિલના પર્સનલ ઈ-મેલ પર મળી ધમકી.
Published : September 16, 2026 at 1:33 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સરકારી કચેરીઓ, કોર્ટ અને મહત્વની સંસ્થાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળવાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટને ફરી એક વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં કોર્ટ પરિસરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ખાસ વાત એ છે કે, ગાંધીનગર કોર્ટને એક અઠવાડિયાની અંદર બીજી વખત આવી ધમકી મળી છે.
બાર એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ લાલસિંહ ગોહિલના પર્સનલ ઈ-મેલ આઈડી પર ધમકીભર્યો ઈ-મેલ આવ્યો હતો અને હવે ફરીથી કોર્ટને નિશાન બનાવતો ધમકીભર્યો ઈ-મેલ મળ્યો છે.
ધમકીભર્યા ઈ-મેલની જાણ થતાં જ પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક સતર્ક થઈ ગયું હતું. પોલીસની ટીમો કોર્ટ પરિસરમાં પહોંચી હતી અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ડોગ સ્ક્વોડ સહિતની ટીમો દ્વારા કોર્ટ બિલ્ડિંગ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વ્યક્તિ ન મળી આવે તે માટે કોર્ટ પરિસરના વિવિધ ભાગોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
સાવચેતીના ભાગરૂપે કોર્ટની અંદર પ્રેક્ટિસ માટે આવેલા વકીલો તેમજ પોતાના કેસના કામ માટે આવેલા અસીલોને બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા કોર્ટ પરિસરમાં ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ધમકીભર્યા ઈ-મેલના પગલે કોર્ટમાં થોડા સમય માટે અફરાતફરી જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.
પૂર્વ પ્રમુખના પર્સનલ ઈ-મેલ પર ધમકી
ગાંધીનગર કોર્ટ સાથે સંકળાયેલી આ ઘટનામાં અગાઉ પણ ધમકીભર્યો ઈ-મેલ મળ્યો હતો. બાર એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ લાલસિંહ ગોહિલના પર્સનલ ઈ-મેલ આઈડી પર પ્રથમ વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીનો ઈ-મેલ મળ્યો હતો. આ ઈ-મેલને પગલે પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. હવે ફરી એક વખત ગાંધીનગર કોર્ટને નિશાન બનાવીને ધમકીભર્યો ઈ-મેલ મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સતર્ક બની છે.
વારંવાર આવી ધમકીઓ મળવાના કારણે કોર્ટ સાથે સંકળાયેલા વકીલો અને પક્ષકારોમાં પણ ચિંતા સાથે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વકીલોનું કહેવું છે કે કોર્ટ જેવી મહત્વની ન્યાયિક સંસ્થાને વારંવાર ધમકી આપીને અસામાજિક તત્વો લોકોમાં ભયનો માહોલ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આવા બનાવોના કારણે કોર્ટનું સામાન્ય કામકાજ ખોરવાય છે અને સરકારી તથા ન્યાયિક કામગીરીમાં પણ અવરોધ ઊભો થાય છે.
મહાત્મા મંદિર અને રાજકોટ કોર્ટને પણ મળી હતી ધમકી
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી અલગ-અલગ સરકારી કચેરીઓ અને મહત્વના સ્થળોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઈ-મેલ મળી રહ્યા છે. મંગળવારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર તેમજ રાજકોટ કોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળ્યા હતા. જેના પગલે સંબંધિત સ્થળોએ પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
એક પછી એક મહત્વના સ્થળોને ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળતા પોલીસ અને સાયબર ક્રાઇમની ટીમો દ્વારા આ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહ્યો છે. ઈ-મેલના ટેકનિકલ ડેટા, મોકલનારનું લોકેશન તેમજ અન્ય વિગતોના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ચાર દિવસ પહેલાં બે આરોપીઓ ઝડપાયા છતાં ફરી ધમકી
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં મહત્વની બાબત એ છે કે ચાર દિવસ પહેલાં જ ગુજરાત સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મોકલવાના મામલે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. સાયબર ક્રાઇમની કાર્યવાહી બાદ પણ ફરીથી કોર્ટને ધમકીભર્યો ઈ-મેલ મળતાં વકીલોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
પોલીસ દ્વારા હાલ મળેલા નવા ઈ-મેલ અંગે ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઈ-મેલ કયા સ્થળેથી મોકલવામાં આવ્યો હતો, મોકલનાર કોણ છે, અગાઉ મળેલા ધમકીભર્યા ઈ-મેલ સાથે તેનો કોઈ સંબંધ છે કે કેમ તથા આ પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દાઓ તપાસના કેન્દ્રમાં છે.
કોર્ટ પરિસરમાં ડોગ સ્ક્વોડ સહિતની ટીમો દ્વારા તપાસ કર્યા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા જરૂરી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ વારંવાર આવી ધમકીઓ મળતી હોવાથી કોર્ટ પરિસરની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ વકીલોમાંથી ઉઠી રહી છે.
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