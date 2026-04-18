7 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડમાં 4 ઠગબાજની ધરપકડ, ધી-ભાવનગર ડિ.કો-ઓપ. બેંક સાથે મળી છેતરપિંડીની લિન્ક

ધી-ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપ. બેંક લી.ની સિસ્ટમ હેકિંગ કેસમા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે 4 સાયબર ઠગબાજોને ઝડપી પાડ્યા છે.

સાયબર ફ્રોડ કેસમાં 4 આરોપીની ધરપકડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 2:54 PM IST

ગાંધીનગર: વર્તમાન સમયમાં વધી રહેલા સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓને અટકાવવા માટે ગુજરાત પોલીસને અનેક વખત સફળતા મળી છે. આ ઉપલબ્ધીમાં વધુ એક સફળ ઉપલબ્ધી ઉમેરાઈ છે. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ધી-ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપ. બેંક લી.ની કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ હેકિંગ કેસમા સાયબર ફ્રોડના નાણા સગે-વગે કરવા માટે બેંક ખાતાઓ પ્રોવાઇડ કરાવી આ બેંક એકાઉન્ટોમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી છેતરપિડી આચરતી ગેંગના કુલ 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

સાયબર ક્રાઈમની ટીમે અમદાવાદથી 3 અને મહારાષ્ટ્રથી 1 આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. ધી-ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપ. બેંક લી.ની સિસ્ટમ હેકિંગ કેસમા સાયબર ફ્રોડના નાંણા સગે-વગે કરવા માટે બેંક ખાતાઓ પ્રોવાઇડ કરાવી આ બેંક એકાઉન્ટોમાં રૂપીયા ટ્રાન્સફર કરી છેતરપિંડી કરી રૂપિયા પડાવી લીધેલા હોવાની હકિકત જણાઇ આવતા આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન તપાસતા તેની પાસેથી ૪૨ જેટલાં બેંક એકાઉન્ટની વીગતો મળી

આ બેંક એકાઉન્ટને સાયબરક્રાઇમ પોર્ટલ પર ચેક કરતા સમગ્ર દેશમાં 15 થી વધુ સાયબર ક્રાઇમના ગુના આચરી જેમાં અંદાજે રૂ. 4 કરોડની સાયબર ઠગાઇ આચરેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેમાં આંધ્રપ્રદેશ-1, ગુજરાતમાંથી 2, હરિયાણામાંથી 2, કર્ણાટકમાંથી 5, મહારાષ્ટ્રમાંથી 1, તામિલનાડુમાંથી 1, ઉત્તરપ્રદેશમાંથી 2 અને પંજાબમાંથી સાયબર ફ્રોડના ગુન્હાઓ નોંધાયા હોવાનું ખુલ્યું છે.

સાયબર ઠગો પોલીસના શકંજામાં

અદનાન ઉસ્માનભાઇ શેખ (ઉ.વ. ૨૪): રહે. ફતેવાડી, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ

રૂબિના અબ્દુલકાદર શેખ (ઉ.વ. ૩૧): રહે. ગુપ્તાનગર, વાસણા, અમદાવાદૉ

સુશિલકુમાર વિનોદકુમાર મેઘવાલ (ઉ.વ. ૩૨): રહે. રખીયાલ, અમદાવાદ

કિશોર પ્રભાકર પરદેશી (ઉ.વ.૪૩ ) ધંધો-હોમગાર્ડ મુંબઈ (રહે. રૂમ નં-૧૬, શાંતીનગર રામમનોહર દુબેની ચાલી, જવાહરલાલ નેહરૂ રોડ, મુલુંદ વેસ્ટ, મુંબઇ)

ઠગબાજોની મોડસ ઓપરેન્ડી:

ધી-ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપ. બેંક લી.ના CBS(Core Banking Service) સોફ્ટવેરમા Vulnerability હતી. આ Vulnerability થી ભારતની ૧૪ થી ૧૫ બેંકો હેક થયેલી. જે પૈકી એક ધી- ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપ. બેંક લી. હતી. આરોપીઓએ આ બેંકના જુના 4 ખાતા પસંદ કર્યા અને તેમા આ ખાતાધારકોના રજીસ્ટર્ડ ફોન નંબર બદલીને પોતાના નંબર એક્ટિવ કરી નાખેલા અને સોફ્ટવેરમા કુલ 7.34 કરોડ જેટલી રકમ ઉપરોક્ત 04 ખાતામાં વર્ચ્યુલી જનરેટ કરી તે રકમ પોતાના અલગઅલગ 135 બેંક ખાતાઓમા ટ્રાન્સફર કરી સગેવગે કરી હતી.

2 કરોડ 4 લાખથી વધુની રકમ ફ્રીઝ કરાઈ

પોલીસની તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપીઓ લાલચુ લોકોના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે મેળવી તેમને આર્થિક પ્રલોભનો આપી તેનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડના નાણાં હેરફેર કરવા માટે કરતા હતાં. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે છેતરપિંડીની કુલ રકમ 07 કરોડ 34 લાખ 91 હજાર 682 માંથી 2કરોડ 4 લાખ 33હજાર 121 રકમ ફ્રીઝ કરેલી છે.

પોલીસની જનતાને અપીલ

પોલીસે જાહેર જનતાને અપીલ કરતા જણાવ્યું છે કે, જો આપની આસપાસ આવા ઇસમો કે એજન્ટ બેંક ખાતાઓ કે સીમકાર્ડ ભાડે કે અન્ય બહાને માંગતા હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન કે સાયબર ક્રાઇમને જાણ કરવી. કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિની લાલચમાં આવી પોતાના બેંક એકાઉન્ટ, એટીએમ કાર્ડ કે ચેકબુક ભાડે આપવા નહીં. સોશીયલ મિડીયા પ્લેટફોર્મ જેવા કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટસએપ તથા ટેલીગ્રામ પર ટૂંકાગાળામાં ખુબ જ વધુ નફો કમાવી આપવાની રોકાણ કરાવતી કંપનીઓના મળતા-ભળતા નામ વાળી જાહેરાતોમાં વિશ્વાસમાં આવી રોકાણ કરવુ નહીં. જ્યારે પણ તમારી સાથે કોઇપણ પ્રકારનો સાયબર ગુનો બને છે તો ગોલ્ડન અવર (પ્રથમ એક કલાકમાં) સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930નો સંપર્ક કરવો. જેથી આપના મહતમ નાણાં બચાવી શકાય.

  1. નકલી પ્રોફાઈલથી 500 મહિલાઓને બનાવી શિકાર, દિલ્હી પોલીસે શાતિર સાયબર ઠગને દબોચ્યો
  2. સાયબર ફ્રોડ માટે 'મ્યુલ' બેંક એકાઉન્ટ સપ્લાય કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ, ઇન્ટરનેશનલ ગેંગના 16 આરોપી ઝડપાયા

