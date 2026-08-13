ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની કાર્યવાહી: 11 રાજ્યોમાં ચાલતી 126 ફેક વેબસાઇટનો પર્દાફાશ, 21 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ સાથે ઠગાઈ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલા આંકડા ચોંકાવનારા છે. આરોપીઓએ દેશના 11 અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ 126 નકલી વેબસાઇટ બનાવી હતી.
Published : August 13, 2026 at 6:04 PM IST
ગાંધીનગર: ધાર્મિક અને પ્રવાસન સ્થળોની ધર્મશાળા, આશ્રમ, ટ્રસ્ટ તથા હોટલના નામે નકલી વેબસાઇટ બનાવી પ્રવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓ સાથે ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. 'સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ'ની ટીમે દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાંથી આ નેટવર્કના બે મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 41 ફેક વેબસાઇટ ઝડપાઈ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલા આંકડા ચોંકાવનારા છે. આરોપીઓએ દેશના 11 અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ 126 નકલી વેબસાઇટ બનાવી હતી. જેમાં સૌથી વધુ ગુજરાતમાં 41 ફેક વેબસાઇટ સક્રિય હતી. આ ઉપરાંત ઉત્તરાખંડમાં 27, આંધ્રપ્રદેશમાં 18, મહારાષ્ટ્રમાં 8 અને મધ્યપ્રદેશમાં 7 નકલી વેબસાઇટ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ગુજરાતના પ્રખ્યાત યાત્રાધામો જેવાં કે સોમનાથ, દ્વારકા, ગિરનાર, પાલિતાણા, ભુજ, જૂનાગઢ, પાટણ અને ગાંધીનગર જેવા ધાર્મિક તથા પ્રવાસન સ્થળોના નામે આ નકલી વેબસાઇટો તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
આ રીતે આચરવામાં આવતી હતી છેતરપિંડી
ઓરિજિનલ જેવો જ લુક: આરોપીઓ અસલ હોટલ કે ધર્મશાળા જેવી જ દેખાતી નકલી વેબસાઇટ બનાવતા હતા, જેમાં સાચા ફોટા, સરનામા અને પોતાના મોબાઇલ નંબર મૂકીને તેને અધિકૃત દર્શાવતા હતા.
SEO અને ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ: નકલી વેબસાઇટ ગૂગલ સર્ચમાં સૌથી ઉપર દેખાય તે માટે આરોપીઓ SEO (Search Engine Optimization) અને ગૂગલ મેપનો દુરુપયોગ કરતા હતા.
ઓનલાઈન પેમેન્ટથી ઠગાઈ: જ્યારે શ્રદ્ધાળુઓ બુકિંગ માટે સંપર્ક કરતા, ત્યારે વિશ્વાસ કેળવવા માટે તેમને બનાવટી ટિકિટ કે રેકોર્ડ મોકલવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ QR કોડ અથવા ઓનલાઈન પેમેન્ટ લિંક મોકલીને પૈસા પડાવી લેવામાં આવતા હતા.
21,000થી વધુ લોકો ભોગ બન્યા: બે આરોપીની અટકાયત
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ 126 નકલી વેબસાઇટના માધ્યમથી 21,985થી વધુ નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી થઈ છે. આ વેબસાઇટનું સંચાલન કરવા માટે આરોપીઓ પાસે 6 એડમિન પેનલ હતી. 'નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ' (NCCRP) પર પણ આ અંગે કુલ 70 ફરિયાદો નોંધાયેલી છે.
ગાંધીનગર પોલીસે દિલ્હીના રહેવાસી વિકિકુમાર ગુપ્તા અને શૈલેષ સૈની નામના મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી 3 મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ સહિત રૂ. 29,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.